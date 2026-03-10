Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Воздушный путь под ударом: суд поставил точку в громком споре о стройке канатной дороги в Великом Новгороде

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Новгородской области расторгли контракт на строительство канатной дороги у инновационно-научно-технологического центра "Валдай". Заказчик — Центр комплексного развития территорий — успешно отстоял решение в суде. Подрядчик обвинял в фальсификациях и нарушениях, но доказательства сыграли против него.

Канатная дорога
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Канатная дорога

Финансовые проблемы компании-подрядчика стали главной причиной срыва сроков. Руководство еще в мае прошлого года признало невозможность завершить работы. Теперь проект может двинуться дальше с новыми исполнителями, что важно для развития региона.

Этот случай подчеркивает риски в крупных инфраструктурных проектах и необходимость строгого контроля за подрядчиками. Великий Новгород активно модернизирует управление, чтобы избежать подобных задержек.

Суд подтвердил расторжение контракта

Арбитражный суд Новгородской области отказал подрядчику в иске против Центра комплексного развития территорий. Компания пыталась оспорить расторжение соглашения на строительство канатной дороги и лабораторного корпуса у ИНТЦ "Валдай". Суд встал на сторону заказчика, подтвердив законность действий.

Подрядчик ссылался на отсутствие своей подписи на документах о расторжении и "обременительные" штрафы. Однако оригиналы соглашений передал сам представитель фирмы, что полностью опровергло обвинения в фальсификациях.

Это решение позволяет заказчику оперативно найти нового исполнителя и не допустить дальнейшего срыва сроков. Региональная инфраструктура требует четкого соблюдения обязательств.

Сторона Ключевые аргументы
Заказчик Признание подрядчиком невозможности завершения работ, передача оригиналов соглашений
Подрядчик Отсутствие подписи, фальсификация, нарушения в обмене документами

Таблица иллюстрирует расхождение позиций, где факты оказались на стороне заказчика.

Почему подрядчик не справился

Основная причина — тяжелое финансовое положение компании. Еще в мае прошлого года на официальных переговорах руководство признало: завершить работы невозможно. Это привело к расторжению контракта без дополнительных споров на тот момент.

Такие ситуации типичны для крупных строек, где подрядчики берут обязательства сверх сил. В Новгородской области уже внедряют меры для повышения эффективности проектов.

"Расторжение контракта — стандартная мера при срыве сроков в инфраструктурных проектах. Это защищает региональные интересы и ускоряет развитие", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Детали судебного разбирательства

В иске подрядчик указывал на нарушения порядка обмена документами и чрезмерные штрафы. Суд тщательно проверил все бумаги и установил: документы подлинные, переговоры реальны. Финансовый кризис подрядчика стал решающим фактором.

Решение суда открывает путь к новым тендерам. Это важно для транспортной инфраструктуры региона, где задержки тормозят прогресс.

Что представляет ИНТЦ "Валдай"

Инновационно-научно-технологический центр "Валдай" — ключевой объект для развития Новгородской области. Здесь строят лабораторный корпус и канатную дорогу через Волхов, чтобы соединить территории и привлечь инвестиции.

Проект входит в федеральные программы по комплексному развитию. Его реализация укрепит позиции региона в науке и туризме.

"Судебные споры по контрактам — обычное дело в строительстве. Главное — оперативное разрешение, чтобы не терять темпы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Перспективы завершения проекта

С новым подрядчиком работы возобновятся без лишних задержек. Центр комплексного развития территорий уже готовит тендеры. Канатная дорога станет уникальным объектом, улучшив доступ к центру.

Это соответствует планам по безопасному развитию инфраструктуры в области.

Влияние на развитие Новгородской области

Проект "Валдай" стимулирует экономику, создавая рабочие места и привлекая туристов. Расторжение контракта — шаг к надежным партнерам, что усилит доверие к региональным инициативам.

В контексте природных объектов вроде Волхова канатная дорога добавит привлекательности территории.

"Такие центры — драйверы роста для регионов. Важно минимизировать риски с подрядчиками через строгий отбор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Ответы на популярные вопросы о строительстве канатной дороги у "Валдая"

Почему расторгли контракт с подрядчиком?

Из-за финансовых проблем компании, признавшей невозможность завершить работы. Суд подтвердил законность расторжения.

Что дальше с проектом?

Заказчик ищет новых исполнителей для оперативного продолжения строительства.

Как это повлияет на ИНТЦ "Валдай"?

Задержки минимальны, проект останется в графике федеральных программ развития.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы строительство новгородская область
Новости Все >
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Общество
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.