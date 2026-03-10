Воздушный путь под ударом: суд поставил точку в громком споре о стройке канатной дороги в Великом Новгороде

В Новгородской области расторгли контракт на строительство канатной дороги у инновационно-научно-технологического центра "Валдай". Заказчик — Центр комплексного развития территорий — успешно отстоял решение в суде. Подрядчик обвинял в фальсификациях и нарушениях, но доказательства сыграли против него.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL Канатная дорога

Финансовые проблемы компании-подрядчика стали главной причиной срыва сроков. Руководство еще в мае прошлого года признало невозможность завершить работы. Теперь проект может двинуться дальше с новыми исполнителями, что важно для развития региона.

Этот случай подчеркивает риски в крупных инфраструктурных проектах и необходимость строгого контроля за подрядчиками. Великий Новгород активно модернизирует управление, чтобы избежать подобных задержек.

Суд подтвердил расторжение контракта

Арбитражный суд Новгородской области отказал подрядчику в иске против Центра комплексного развития территорий. Компания пыталась оспорить расторжение соглашения на строительство канатной дороги и лабораторного корпуса у ИНТЦ "Валдай". Суд встал на сторону заказчика, подтвердив законность действий.

Подрядчик ссылался на отсутствие своей подписи на документах о расторжении и "обременительные" штрафы. Однако оригиналы соглашений передал сам представитель фирмы, что полностью опровергло обвинения в фальсификациях.

Это решение позволяет заказчику оперативно найти нового исполнителя и не допустить дальнейшего срыва сроков. Региональная инфраструктура требует четкого соблюдения обязательств.

Сторона Ключевые аргументы Заказчик Признание подрядчиком невозможности завершения работ, передача оригиналов соглашений Подрядчик Отсутствие подписи, фальсификация, нарушения в обмене документами

Таблица иллюстрирует расхождение позиций, где факты оказались на стороне заказчика.

Почему подрядчик не справился

Основная причина — тяжелое финансовое положение компании. Еще в мае прошлого года на официальных переговорах руководство признало: завершить работы невозможно. Это привело к расторжению контракта без дополнительных споров на тот момент.

Такие ситуации типичны для крупных строек, где подрядчики берут обязательства сверх сил. В Новгородской области уже внедряют меры для повышения эффективности проектов.

"Расторжение контракта — стандартная мера при срыве сроков в инфраструктурных проектах. Это защищает региональные интересы и ускоряет развитие", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Детали судебного разбирательства

В иске подрядчик указывал на нарушения порядка обмена документами и чрезмерные штрафы. Суд тщательно проверил все бумаги и установил: документы подлинные, переговоры реальны. Финансовый кризис подрядчика стал решающим фактором.

Решение суда открывает путь к новым тендерам. Это важно для транспортной инфраструктуры региона, где задержки тормозят прогресс.

Что представляет ИНТЦ "Валдай"

Инновационно-научно-технологический центр "Валдай" — ключевой объект для развития Новгородской области. Здесь строят лабораторный корпус и канатную дорогу через Волхов, чтобы соединить территории и привлечь инвестиции.

Проект входит в федеральные программы по комплексному развитию. Его реализация укрепит позиции региона в науке и туризме.

"Судебные споры по контрактам — обычное дело в строительстве. Главное — оперативное разрешение, чтобы не терять темпы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Перспективы завершения проекта

С новым подрядчиком работы возобновятся без лишних задержек. Центр комплексного развития территорий уже готовит тендеры. Канатная дорога станет уникальным объектом, улучшив доступ к центру.

Это соответствует планам по безопасному развитию инфраструктуры в области.

Влияние на развитие Новгородской области

Проект "Валдай" стимулирует экономику, создавая рабочие места и привлекая туристов. Расторжение контракта — шаг к надежным партнерам, что усилит доверие к региональным инициативам.

В контексте природных объектов вроде Волхова канатная дорога добавит привлекательности территории.

"Такие центры — драйверы роста для регионов. Важно минимизировать риски с подрядчиками через строгий отбор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Ответы на популярные вопросы о строительстве канатной дороги у "Валдая"

Почему расторгли контракт с подрядчиком?

Из-за финансовых проблем компании, признавшей невозможность завершить работы. Суд подтвердил законность расторжения.

Что дальше с проектом?

Заказчик ищет новых исполнителей для оперативного продолжения строительства.

Как это повлияет на ИНТЦ "Валдай"?

Задержки минимальны, проект останется в графике федеральных программ развития.

