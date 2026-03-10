В Новгородской области расторгли контракт на строительство канатной дороги у инновационно-научно-технологического центра "Валдай". Заказчик — Центр комплексного развития территорий — успешно отстоял решение в суде. Подрядчик обвинял в фальсификациях и нарушениях, но доказательства сыграли против него.
Финансовые проблемы компании-подрядчика стали главной причиной срыва сроков. Руководство еще в мае прошлого года признало невозможность завершить работы. Теперь проект может двинуться дальше с новыми исполнителями, что важно для развития региона.
Этот случай подчеркивает риски в крупных инфраструктурных проектах и необходимость строгого контроля за подрядчиками. Великий Новгород активно модернизирует управление, чтобы избежать подобных задержек.
Арбитражный суд Новгородской области отказал подрядчику в иске против Центра комплексного развития территорий. Компания пыталась оспорить расторжение соглашения на строительство канатной дороги и лабораторного корпуса у ИНТЦ "Валдай". Суд встал на сторону заказчика, подтвердив законность действий.
Подрядчик ссылался на отсутствие своей подписи на документах о расторжении и "обременительные" штрафы. Однако оригиналы соглашений передал сам представитель фирмы, что полностью опровергло обвинения в фальсификациях.
Это решение позволяет заказчику оперативно найти нового исполнителя и не допустить дальнейшего срыва сроков. Региональная инфраструктура требует четкого соблюдения обязательств.
|Сторона
|Ключевые аргументы
|Заказчик
|Признание подрядчиком невозможности завершения работ, передача оригиналов соглашений
|Подрядчик
|Отсутствие подписи, фальсификация, нарушения в обмене документами
Таблица иллюстрирует расхождение позиций, где факты оказались на стороне заказчика.
Основная причина — тяжелое финансовое положение компании. Еще в мае прошлого года на официальных переговорах руководство признало: завершить работы невозможно. Это привело к расторжению контракта без дополнительных споров на тот момент.
Такие ситуации типичны для крупных строек, где подрядчики берут обязательства сверх сил. В Новгородской области уже внедряют меры для повышения эффективности проектов.
"Расторжение контракта — стандартная мера при срыве сроков в инфраструктурных проектах. Это защищает региональные интересы и ускоряет развитие", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В иске подрядчик указывал на нарушения порядка обмена документами и чрезмерные штрафы. Суд тщательно проверил все бумаги и установил: документы подлинные, переговоры реальны. Финансовый кризис подрядчика стал решающим фактором.
Решение суда открывает путь к новым тендерам. Это важно для транспортной инфраструктуры региона, где задержки тормозят прогресс.
Инновационно-научно-технологический центр "Валдай" — ключевой объект для развития Новгородской области. Здесь строят лабораторный корпус и канатную дорогу через Волхов, чтобы соединить территории и привлечь инвестиции.
Проект входит в федеральные программы по комплексному развитию. Его реализация укрепит позиции региона в науке и туризме.
"Судебные споры по контрактам — обычное дело в строительстве. Главное — оперативное разрешение, чтобы не терять темпы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
С новым подрядчиком работы возобновятся без лишних задержек. Центр комплексного развития территорий уже готовит тендеры. Канатная дорога станет уникальным объектом, улучшив доступ к центру.
Это соответствует планам по безопасному развитию инфраструктуры в области.
Проект "Валдай" стимулирует экономику, создавая рабочие места и привлекая туристов. Расторжение контракта — шаг к надежным партнерам, что усилит доверие к региональным инициативам.
В контексте природных объектов вроде Волхова канатная дорога добавит привлекательности территории.
"Такие центры — драйверы роста для регионов. Важно минимизировать риски с подрядчиками через строгий отбор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Из-за финансовых проблем компании, признавшей невозможность завершить работы. Суд подтвердил законность расторжения.
Заказчик ищет новых исполнителей для оперативного продолжения строительства.
Задержки минимальны, проект останется в графике федеральных программ развития.
Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.