Руль без хозяина: в Великом Новгороде массово меняют расписание автобусов

В Великом Новгороде из-за острой нехватки водителей скорректировали расписание общественного транспорта. Муниципальное автотранспортное предприятие "Городское ПАТП" предупредило пассажиров: с 10 марта по будням меняются интервалы движения на маршрутах №1, 11, 12, 35, 9а, 14 и 18. Полностью приостанавливают маршрут №2.

Фото: unsplash.com by Andrey Nikolaev is licensed under Free to use under the Unsplash License Автобусная остановка

Компания извинилась за неудобства и рекомендовала проверять актуальное расписание на сайте "Транспортное обслуживание населения Великого Новгорода". Проблема дефицита кадров в отрасли назрела давно, и власти ищут пути решения.

Недавно губернатор Александр Дронов анонсировал программу "Новгородский водитель общественного транспорта". Новички, устраивающиеся на работу, получат 500 тысяч рублей на покупку жилья или погашение ипотеки. Это должно привлечь специалистов в сферу.

Почему не хватает водителей

Дефицит кадров в автобусных парках Великого Новгорода накопился годами. Низкие зарплаты, тяжелый график и конкуренция с логистикой отпугивают кандидатов. В отрасли фиксируют отток специалистов в другие сектора экономики.

Ситуация усугубляется сезонными факторами: потепление марта увеличивает нагрузку на транспорт из-за роста пассажиропотока. Предприятие вынуждено оптимизировать ресурсы, чтобы избежать простоев.

"Нехватка водителей — системная проблема муниципального транспорта, требующая комплексного подхода от властей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Какие маршруты затронуты

Изменения вводят только по будням. Основные корректировки — сокращение количества рейсов и сдвиг интервалов для экономии ресурсов. Маршрут №2 полностью закрывают до стабилизации кадров.

Маршрут Изменения №1 Интервал увеличен до 25 минут №11 Минус 3 рейса утром №12 Сокращение до 20 минут в пик №35 Изменен оборот в вечерние часы №9а Интервал 30 минут №14 Сокращение рейсов на 20% №18 Изменено расписание пиковых часов №2 Приостановлен

Подробности — на сайте перевозчика. Пассажирам советуют планировать поездки заранее.

Региональная программа для водителей

Губернатор анонсировал программу "Автобус теперь доедет до мечты", где молодые водители получают 500 тысяч рублей. Деньги идут на первоначальный взнос по ипотеке или покупку жилья.

Инициатива должна привлечь кадры на предприятия вроде "Городского ПАТП". Условия: трудоустройство на полный рабочий день, стаж вождения категории D.

Как это скажется на пассажирах

Жители окраин почувствуют изменения первыми: дольше ждать транспорта, особенно в часы пик. Альтернативы — такси или велосипеды, но не для всех удобно.

В компании обещают мониторить ситуацию и возвращать рейсы по мере найма. Пока пассажирам приходится адаптироваться.

"Такие корректировки — вынужденная мера, но они подтолкнут власти к реформам в транспортной сфере", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Перспективы решения проблемы

Программа губернатора — первый шаг. Дополнительно внедряют бережливые технологии в управление предприятиями, чтобы оптимизировать графики.

Ожидают притока кандидатов весной, когда рынок труда оживает. Полное восстановление расписания — вопрос месяцев.

Связь с другими региональными изменениями

Транспортные проблемы перекликаются с общей оптимизацией в области: от медицины до рыбалки на озере Ильмень. Власти балансируют ресурсы.

"Поддержка ипотеки для водителей стимулирует рынок жилья в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артём Волков.

Ответы на популярные вопросы о изменениях расписания в Великом Новгороде

Когда вступают в силу изменения?

С 10 марта 2026 года, только по будням. Выходные пока без корректировок.

Что делать пассажирам маршрута №2?

Использовать альтернативы: №1 или №12. Актуальное расписание — на сайте ПАТП.

Вернут ли маршрут №2?

Да, после найма водителей. Следите за обновлениями.

Как участвовать в программе для водителей?

Обратитесь в "Городское ПАТП" при трудоустройстве. Подробности в анонсе губернатора.

Читайте также