Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль

Производство одежды в Санкт-Петербурге переживает настоящий кризис: по итогам 2025 года оборот предприятий отрасли сократился почти вдвое — до 70,8 млрд рублей с 128,2 млрд годом ранее. Эксперты предрекают массовые закрытия фабрик и магазинов уже в 2026 году. В то же время в соседней Ленинградской области показатели выросли в 4,5 раза, главным образом за счет госзаказов на спецодежду.
Рынок делится на два лагеря: стабильный сегмент спецодежды и шаткий fashion-ритейл. В Петербурге гособоронзаказ занимает 60% объема, но его сокращение ударило по загрузке мощностей. Региональные конкуренты с низкими издержками и белорусские бренды усиливают давление, а рост налогов и доминирование маркетплейсов добивают местных производителей.
Ситуация усугубляется снижением спроса: потребители экономят на несущественных покупках вроде деловых костюмов. В Ленобласти же логистика и господдержка малого бизнеса обеспечивают рост, делая область лидером в спецодежде.
Оборот петербургских производителей одежды в 2025 году составил 70,8 млрд рублей — на 44,8% меньше, чем в 2024-м. За восемь месяцев падение достигло 55,7%, до 34,7 млрд. Эксперты связывают это с неравномерной загрузкой: гособоронзаказ сократился с 75% до 60% рынка.
Профессор СПбГУЭ Елена Ткаченко отмечает, что без госзаказов мощности простаивают, а темпы производства откатываются назад. В отличие от прошлых лет, когда оборот вырос в 2,8 раза, сейчас fashion-сегмент страдает от конкуренции.
Это подтверждают данные Петростата: спад заметен весь год, особенно в потребительском сегменте.
Рынок делится на спецодежду для госзаказов и fashion для розницы. В Петербурге спецодежда доминирует, но ее доля падает. В Ленобласти же она обеспечивает рост в 4,5 раза — до 7,4 млрд за восемь месяцев.
Логистика и господдержка малого бизнеса помогают области: субсидии и льготы ускоряют доставку. Доцент Президентской академии Линда Рыжих подчеркивает роль транспортной инфраструктуры в этом успехе.
В Петербурге же fashion-ритейл на грани: поставщики сокращают коллекции, один прекратил работу. Спрос на деловую одежду падает из-за роста цен и экономии потребителей.
Петербургские производители сталкиваются с наплывом дешевой одежды из регионов и Беларуси. Там издержки ниже при том же качестве, плюс отсутствие таможни для белорусов усиливает позиции в мужском сегменте.
Директор СПИЛП Светлана Молчанова вспоминает: раньше в городе работало 18 фабрик школьной формы, теперь на крупнейшей — "Салют" — всего десяток швей. Региональные товары замещают импорт, вытесняя местных.
Это давление ощущают все: от производителей до розницы.
Директор "ЛедиШарм" Ирина Миронова говорит о борьбе за выживание: маркетплейсы, конкуренция и рост НДС до 22% давят на себестоимость. Гендиректор "Бизнес Стиль" Алексей Зажигин подтверждает: поставщики в выжидательной позиции, продажи упали.
В росте МСП Петербурга индивидуальные предприниматели помогают, но легкая промышленность отстает. Цифровизация банков сокращает отделения, усложняя финансирование.
Линда Рыжих предупреждает: без изменений обороты продолжат падать. Массовые закрытия торговых и промышленных компаний ожидаются к середине года. В Ленобласти рост сохранится при продлении господдержки.
Производители планируют отгрузки заранее, но спрос слаб. Экономия на одежде — тренд на фоне роста расходов.
Данные Петростата показывают разрыв: Петербург падает, Ленобласть растет. Это отражает специализацию и поддержку.
|Регион
|Оборот 2025, млрд руб. (изменение к 2024)
|Санкт-Петербург
|70,8 (-44,8%)
|Ленинградская область
|Рост в 4,5 раза
Абсолютные цифры Ленобласти меньше, но динамика впечатляет. В СПб спад весь год.
Главные причины — сокращение гособоронзаказа, конкуренция из регионов и рост налогов. Загрузка мощностей нестабильна без госконтрактов.
Специализация на спецодежде, улучшенная логистика и субсидии для малого бизнеса обеспечивают рост в 4,5 раза.
Да, эксперты предсказывают массовые закрытия из-за давления маркетплейсов, НДС и снижения спроса.
