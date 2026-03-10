Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Производство одежды в Санкт-Петербурге переживает настоящий кризис: по итогам 2025 года оборот предприятий отрасли сократился почти вдвое — до 70,8 млрд рублей с 128,2 млрд годом ранее. Эксперты предрекают массовые закрытия фабрик и магазинов уже в 2026 году. В то же время в соседней Ленинградской области показатели выросли в 4,5 раза, главным образом за счет госзаказов на спецодежду.

Рынок делится на два лагеря: стабильный сегмент спецодежды и шаткий fashion-ритейл. В Петербурге гособоронзаказ занимает 60% объема, но его сокращение ударило по загрузке мощностей. Региональные конкуренты с низкими издержками и белорусские бренды усиливают давление, а рост налогов и доминирование маркетплейсов добивают местных производителей.

Ситуация усугубляется снижением спроса: потребители экономят на несущественных покупках вроде деловых костюмов. В Ленобласти же логистика и господдержка малого бизнеса обеспечивают рост, делая область лидером в спецодежде.

Почему упал оборот производителей одежды

Оборот петербургских производителей одежды в 2025 году составил 70,8 млрд рублей — на 44,8% меньше, чем в 2024-м. За восемь месяцев падение достигло 55,7%, до 34,7 млрд. Эксперты связывают это с неравномерной загрузкой: гособоронзаказ сократился с 75% до 60% рынка.

Профессор СПбГУЭ Елена Ткаченко отмечает, что без госзаказов мощности простаивают, а темпы производства откатываются назад. В отличие от прошлых лет, когда оборот вырос в 2,8 раза, сейчас fashion-сегмент страдает от конкуренции.

"Без стабильных госзаказов петербургские фабрики теряют ритм, а региональные конкуренты с низкими издержками захватывают нишу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Это подтверждают данные Петростата: спад заметен весь год, особенно в потребительском сегменте.

Спецодежда против fashion: разные судьбы сегментов

Рынок делится на спецодежду для госзаказов и fashion для розницы. В Петербурге спецодежда доминирует, но ее доля падает. В Ленобласти же она обеспечивает рост в 4,5 раза — до 7,4 млрд за восемь месяцев.

Логистика и господдержка малого бизнеса помогают области: субсидии и льготы ускоряют доставку. Доцент Президентской академии Линда Рыжих подчеркивает роль транспортной инфраструктуры в этом успехе.

В Петербурге же fashion-ритейл на грани: поставщики сокращают коллекции, один прекратил работу. Спрос на деловую одежду падает из-за роста цен и экономии потребителей.

Регионы и Беларусь вытесняют петербургские фабрики

Петербургские производители сталкиваются с наплывом дешевой одежды из регионов и Беларуси. Там издержки ниже при том же качестве, плюс отсутствие таможни для белорусов усиливает позиции в мужском сегменте.

Директор СПИЛП Светлана Молчанова вспоминает: раньше в городе работало 18 фабрик школьной формы, теперь на крупнейшей — "Салют" — всего десяток швей. Региональные товары замещают импорт, вытесняя местных.

"Конкуренция из регионов меняет ландшафт: фабрики в Петербурге должны оптимизировать затраты, чтобы выжить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Это давление ощущают все: от производителей до розницы.

Налоги и маркетплейсы под ударом

Директор "ЛедиШарм" Ирина Миронова говорит о борьбе за выживание: маркетплейсы, конкуренция и рост НДС до 22% давят на себестоимость. Гендиректор "Бизнес Стиль" Алексей Зажигин подтверждает: поставщики в выжидательной позиции, продажи упали.

В росте МСП Петербурга индивидуальные предприниматели помогают, но легкая промышленность отстает. Цифровизация банков сокращает отделения, усложняя финансирование.

Прогнозы на 2026 год

Линда Рыжих предупреждает: без изменений обороты продолжат падать. Массовые закрытия торговых и промышленных компаний ожидаются к середине года. В Ленобласти рост сохранится при продлении господдержки.

Производители планируют отгрузки заранее, но спрос слаб. Экономия на одежде — тренд на фоне роста расходов.

"Господдержка бизнеса в 2026 году станет ключом: без нее петербургский fashion не выдержит конкуренции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сравнение показателей регионов

Данные Петростата показывают разрыв: Петербург падает, Ленобласть растет. Это отражает специализацию и поддержку.

Регион Оборот 2025, млрд руб. (изменение к 2024)
Санкт-Петербург 70,8 (-44,8%)
Ленинградская область Рост в 4,5 раза

Абсолютные цифры Ленобласти меньше, но динамика впечатляет. В СПб спад весь год.

Ответы на популярные вопросы о производстве одежды в Петербурге

Почему производство одежды в СПб упало почти вдвое?

Главные причины — сокращение гособоронзаказа, конкуренция из регионов и рост налогов. Загрузка мощностей нестабильна без госконтрактов.

Что спасает Ленобласть?

Специализация на спецодежде, улучшенная логистика и субсидии для малого бизнеса обеспечивают рост в 4,5 раза.

Ждут ли закрытия фабрик в 2026 году?

Да, эксперты предсказывают массовые закрытия из-за давления маркетплейсов, НДС и снижения спроса.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
