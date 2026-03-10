Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России

Санкт-Петербург, гастрономическая столица России, неожиданно оказался самым скупым крупным городом по чаевым. Средний чек в сфере обслуживания здесь составил всего 386 рублей, что ниже общероссийского показателя в 435 рублей. Об этом рассказала управляющий директор сервиса "Нет монет" Оксана Белякова в эфире Радио РБК.
Лидером по щедрости стал Суздаль с впечатляющими 490 рублями на чай. По словам Беляковой, петербуржцы избалованы высоким уровнем сервиса и кухни, поэтому вау-эффект, который провоцирует чаевые, возникает редко. Это ставит под вопрос привычки северной столицы в сравнении с провинцией.
Мужчины оставляют чаевые на 27% чаще женщин, а основная аудитория — люди старше 25 лет с доходом от 150 тысяч рублей. Зумеры и поколение альфа оказались самыми экономными, предпочитая не благодарить деньгами.
В гастростолице России сервис давно вышел на европейский уровень, но это не стимулирует к дополнительным расходам. Горожане привыкли к качеству, и чаевые здесь — редкий жест, а не норма. Средний чек в 386 рублей подчеркивает сдержанность петербуржцев даже в комфортной городской среде.
Эксперты связывают это с местной культурой: в отличие от туристов, местные не видят повода для "вау". Это отличает Северную столицу от провинциальных городов, где сервис еще способен удивить.
"Чаевые в Петербурге отражают экономику региона, где высокий уровень жизни сочетается с осторожностью в тратах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Маленький Суздаль обошел мегаполисы с результатом 490 рублей. Туристы здесь оставляют больше, впечатленные аутентичностью и вниманием. Это контраст с Петербургом, где рутина сервиса снижает порог удивления.
Провинциальные города выигрывают за счет меньшей конкуренции и большего эмоционального отклика от посетителей.
Мужчины лидируют по частоте чаевых на 27%, женщины предпочитают салоны красоты. Ядро — обеспеченные взрослые от 25 лет с зарплатой свыше 150 тысяч.
|Группа
|Доля чаевых
|Мужчины
|+27% чаще
|Женщины
|Салоны красоты
|25+ лет, 150к+
|Ядро аудитории
|Зумеры/Альфа
|Самые скупые
Молодежь игнорирует традицию, считая ее устаревшей.
Низкие чаевые демотивируют персонал в Петербурге, где цифровизация уже меняет привычки. Официанты рассчитывают на фиксированную зарплату, а не бонусы.
Это сказывается на качестве: без стимула сервис рискует стать формальным.
"Туризм в Санкт-Петербурге требует большего внимания к чаевым для поддержания репутации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Высокие доходы не коррелируют с щедростью: петербуржцы экономят на мелочах в условиях дорогой жизни. Это типично для мегаполисов с развитой инфраструктурой.
Сравнение с Суздалем показывает: в малых городах чаевые — часть гостеприимства.
Чаевые — это эмоции, а не обязанность. В Петербурге рутина гасит импульс, в то время как в Суздале новизна провоцирует.
"Экономика регионов влияет на привычки: в столицах чаевые реже из-за насыщенности рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.
Сервисы вроде "Нет монет" упрощают процесс, но менталитет меняется медленно. Возможно, рост туризма подтолкнет петербуржцев к щедрости.
Прогноз: крупные города догонят провинцию, если сервис добавит wow.
Избалованность высоким сервисом снижает вау-эффект, необходимый для импульса.
Суздаль с 490 рублями на голову.
Да, ядро — от 150 тысяч рублей, молодежь экономит.
Мужчины на 27% чаще, женщины — в beauty-сфере.
Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артём Волков, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
