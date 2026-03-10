Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Зайцева

Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, гастрономическая столица России, неожиданно оказался самым скупым крупным городом по чаевым. Средний чек в сфере обслуживания здесь составил всего 386 рублей, что ниже общероссийского показателя в 435 рублей. Об этом рассказала управляющий директор сервиса "Нет монет" Оксана Белякова в эфире Радио РБК.

Официант работает в ресторане в медицинской маске и перчатках во время пандемии коронавируса
Фото: flickr.com by Вуонг Тран, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Официант работает в ресторане в медицинской маске и перчатках во время пандемии коронавируса

Лидером по щедрости стал Суздаль с впечатляющими 490 рублями на чай. По словам Беляковой, петербуржцы избалованы высоким уровнем сервиса и кухни, поэтому вау-эффект, который провоцирует чаевые, возникает редко. Это ставит под вопрос привычки северной столицы в сравнении с провинцией.

Мужчины оставляют чаевые на 27% чаще женщин, а основная аудитория — люди старше 25 лет с доходом от 150 тысяч рублей. Зумеры и поколение альфа оказались самыми экономными, предпочитая не благодарить деньгами.

В этом материале:

Почему Петербург отстает по чаевым

В гастростолице России сервис давно вышел на европейский уровень, но это не стимулирует к дополнительным расходам. Горожане привыкли к качеству, и чаевые здесь — редкий жест, а не норма. Средний чек в 386 рублей подчеркивает сдержанность петербуржцев даже в комфортной городской среде.

Эксперты связывают это с местной культурой: в отличие от туристов, местные не видят повода для "вау". Это отличает Северную столицу от провинциальных городов, где сервис еще способен удивить.

"Чаевые в Петербурге отражают экономику региона, где высокий уровень жизни сочетается с осторожностью в тратах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Суздаль задает тон щедрости

Маленький Суздаль обошел мегаполисы с результатом 490 рублей. Туристы здесь оставляют больше, впечатленные аутентичностью и вниманием. Это контраст с Петербургом, где рутина сервиса снижает порог удивления.

Провинциальные города выигрывают за счет меньшей конкуренции и большего эмоционального отклика от посетителей.

Кто чаще оставляет на чай

Мужчины лидируют по частоте чаевых на 27%, женщины предпочитают салоны красоты. Ядро — обеспеченные взрослые от 25 лет с зарплатой свыше 150 тысяч.

Группа Доля чаевых
Мужчины +27% чаще
Женщины Салоны красоты
25+ лет, 150к+ Ядро аудитории
Зумеры/Альфа Самые скупые

Молодежь игнорирует традицию, считая ее устаревшей.

Влияние на сервис в городе

Низкие чаевые демотивируют персонал в Петербурге, где цифровизация уже меняет привычки. Официанты рассчитывают на фиксированную зарплату, а не бонусы.

Это сказывается на качестве: без стимула сервис рискует стать формальным.

"Туризм в Санкт-Петербурге требует большего внимания к чаевым для поддержания репутации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Экономический фон Петербурга

Высокие доходы не коррелируют с щедростью: петербуржцы экономят на мелочах в условиях дорогой жизни. Это типично для мегаполисов с развитой инфраструктурой.

Сравнение с Суздалем показывает: в малых городах чаевые — часть гостеприимства.

Психология чаевых

Чаевые — это эмоции, а не обязанность. В Петербурге рутина гасит импульс, в то время как в Суздале новизна провоцирует.

"Экономика регионов влияет на привычки: в столицах чаевые реже из-за насыщенности рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.

Что ждет впереди

Сервисы вроде "Нет монет" упрощают процесс, но менталитет меняется медленно. Возможно, рост туризма подтолкнет петербуржцев к щедрости.

Прогноз: крупные города догонят провинцию, если сервис добавит wow.

Ответы на популярные вопросы о чаевых в Петербурге

Почему петербуржцы скупятся на чаевые?

Избалованность высоким сервисом снижает вау-эффект, необходимый для импульса.

Кто лидирует по чаевым в России?

Суздаль с 490 рублями на голову.

Влияют ли доходы на чаевые?

Да, ядро — от 150 тысяч рублей, молодежь экономит.

Мужчины или женщины щедрее?

Мужчины на 27% чаще, женщины — в beauty-сфере.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артём Волков, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева

Автор Татьяна Зайцева
Татьяна Игоревна Зайцева — обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов России, кандидат культурологии, автор путеводителей и статей о внутреннем туризме, этнографии и локальных обычаях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы сервис санкт-петербург
Новости Все >
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Сейчас читают
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Общество
Эффект отложенного удара в ЖКХ: перенос индексации тарифов заставит платить больше в октябре
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.