Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России

Санкт-Петербург, гастрономическая столица России, неожиданно оказался самым скупым крупным городом по чаевым. Средний чек в сфере обслуживания здесь составил всего 386 рублей, что ниже общероссийского показателя в 435 рублей. Об этом рассказала управляющий директор сервиса "Нет монет" Оксана Белякова в эфире Радио РБК.

Фото: flickr.com by Вуонг Тран, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Официант работает в ресторане в медицинской маске и перчатках во время пандемии коронавируса

Лидером по щедрости стал Суздаль с впечатляющими 490 рублями на чай. По словам Беляковой, петербуржцы избалованы высоким уровнем сервиса и кухни, поэтому вау-эффект, который провоцирует чаевые, возникает редко. Это ставит под вопрос привычки северной столицы в сравнении с провинцией.

Мужчины оставляют чаевые на 27% чаще женщин, а основная аудитория — люди старше 25 лет с доходом от 150 тысяч рублей. Зумеры и поколение альфа оказались самыми экономными, предпочитая не благодарить деньгами.

В этом материале:

Почему Петербург отстает по чаевым

В гастростолице России сервис давно вышел на европейский уровень, но это не стимулирует к дополнительным расходам. Горожане привыкли к качеству, и чаевые здесь — редкий жест, а не норма. Средний чек в 386 рублей подчеркивает сдержанность петербуржцев даже в комфортной городской среде.

Эксперты связывают это с местной культурой: в отличие от туристов, местные не видят повода для "вау". Это отличает Северную столицу от провинциальных городов, где сервис еще способен удивить.

"Чаевые в Петербурге отражают экономику региона, где высокий уровень жизни сочетается с осторожностью в тратах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Суздаль задает тон щедрости

Маленький Суздаль обошел мегаполисы с результатом 490 рублей. Туристы здесь оставляют больше, впечатленные аутентичностью и вниманием. Это контраст с Петербургом, где рутина сервиса снижает порог удивления.

Провинциальные города выигрывают за счет меньшей конкуренции и большего эмоционального отклика от посетителей.

Кто чаще оставляет на чай

Мужчины лидируют по частоте чаевых на 27%, женщины предпочитают салоны красоты. Ядро — обеспеченные взрослые от 25 лет с зарплатой свыше 150 тысяч.

Группа Доля чаевых Мужчины +27% чаще Женщины Салоны красоты 25+ лет, 150к+ Ядро аудитории Зумеры/Альфа Самые скупые

Молодежь игнорирует традицию, считая ее устаревшей.

Влияние на сервис в городе

Низкие чаевые демотивируют персонал в Петербурге, где цифровизация уже меняет привычки. Официанты рассчитывают на фиксированную зарплату, а не бонусы.

Это сказывается на качестве: без стимула сервис рискует стать формальным.

"Туризм в Санкт-Петербурге требует большего внимания к чаевым для поддержания репутации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Экономический фон Петербурга

Высокие доходы не коррелируют с щедростью: петербуржцы экономят на мелочах в условиях дорогой жизни. Это типично для мегаполисов с развитой инфраструктурой.

Сравнение с Суздалем показывает: в малых городах чаевые — часть гостеприимства.

Психология чаевых

Чаевые — это эмоции, а не обязанность. В Петербурге рутина гасит импульс, в то время как в Суздале новизна провоцирует.

"Экономика регионов влияет на привычки: в столицах чаевые реже из-за насыщенности рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.

Что ждет впереди

Сервисы вроде "Нет монет" упрощают процесс, но менталитет меняется медленно. Возможно, рост туризма подтолкнет петербуржцев к щедрости.

Прогноз: крупные города догонят провинцию, если сервис добавит wow.

Ответы на популярные вопросы о чаевых в Петербурге

Почему петербуржцы скупятся на чаевые?

Избалованность высоким сервисом снижает вау-эффект, необходимый для импульса.

Кто лидирует по чаевым в России?

Суздаль с 490 рублями на голову.

Влияют ли доходы на чаевые?

Да, ядро — от 150 тысяч рублей, молодежь экономит.

Мужчины или женщины щедрее?

Мужчины на 27% чаще, женщины — в beauty-сфере.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артём Волков, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева