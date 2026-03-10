Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Правительство России создало в Архангельске территорию опережающего развития "Столица Севера". Это три площадки, где инвесторы получат льготы для бизнеса и строительства жилья. Проект должен привлечь средства, рабочие места и поднять качество жизни в арктическом регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТОР запущена постановлением августа 2024 года. Она ориентирована на промышленный парк и программу "Арктический квартал" с современным жильем. Инвесторы уже готовят заявки, а федеральные деньги пойдут на инфраструктуру.

Архангельск как арктический центр нуждается в таких импульсах. Льготы помогут снизить затраты бизнеса и ускорить развитие, включая Северный морской путь.

Что такое ТОР "Столица Севера"

Территория опережающего развития — это особая зона с налоговыми и административными послаблениями для инвесторов. В России их 18, и теперь Архангельск присоединился с проектом "Столица Севера". Три участка станут точкой роста для производства и жилья.

Статус утвержден в августе 2024 года. Резиденты получат приоритет в инфраструктуре и сниженные ставки. Это стандартный инструмент для сложных регионов вроде Арктики, где бизнесу тяжело конкурировать с центром.

Цели проекта для Архангельска

Основная задача — поднять инвестиционный потенциал и обеспечить жильем жителей. Архангельская область как арктическая территория страдает от высоких затрат на бизнес, поэтому ТОР станет магнитом для капитала и специалистов.

Планируется промышленный парк и "Арктический квартал" — аналог успешных дальневосточных программ. Застройщики выйдут на конкурс, победители построят жилье с инфраструктурой за счет федерального бюджета.

"ТОР привлечет внебюджетные инвестиции и создаст рабочие места, что напрямую повлияет на бюджет региона через налоги", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Площадка Назначение
Бывший ламповый завод Промышленное производство
Соломбальский округ Промышленное производство
Майская горка Жилищная застройка

Два участка уйдут под производство, один — под жилье площадью 4 гектара.

Места расположения площадок

ТОР охватывает три участка в Архангельске. Два промышленных — на месте заброшенного лампового завода и в Соломбальском округе. Третий в Майской горке предназначен для жилья. Федеральные средства обеспечат подведенную инфраструктуру, включая тепло ТЭЦ.

Выбор локаций логичен: бывшие промзоны оживают, а жилой район получит импульс. Это решит проблемы с жалобами жителей на инфраструктуру.

Жилищное строительство в "Арктическом квартале"

Программа "Арктический квартал" скопирует дальневосточный опыт: современное жилье с инфраструктурой и общественными пространствами. Часть квартир пойдет на расселение аварийного фонда и нужды сирот.

Земля с инфраструктурой — бесплатно для резидентов-конкурсантов. Это ускорит социальные проекты в Архангельске и повысит комфорт.

"Жилье с инфраструктурой сделает районы вроде Майской горки привлекательными для семей, интегрируя благоустройство в повседневность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре, Ольга Морозова.

Промышленные резиденты и их планы

Заявки подали на добычу йода, центр обработки данных и производство железобетона для портов Северного морского пути. Резиденты планируют запуск к 2032 году. Никто еще не утвержден, но процесс идет.

Производство стройматериалов локализует цепочки для арктических строек. Это связано с цифровизацией и логистикой, решая транспортные проблемы вроде гололеда на остановках.

Льготы и ожидаемые эффекты

Резиденты избавятся от высоких налогов на аренду, получат приоритет в сетях. Федеральный бюджет оплатит дороги, инженерку и коммуналку. Эффективность мерят инвестициями и рабочими местами.

Проект привлечет специалистов, снизит отток населения, наполнит бюджет налогами. Связь науки, бизнеса и власти родит инновации для Арктики.

"Льготы повысят конкурентоспособность бизнеса, создав тысячи рабочих мест и импульс для экономики Архангельска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Волков, специалист по недвижимости.

Ответы на популярные вопросы о ТОР "Столица Севера"

Кто может стать резидентом ТОР?

Застройщики и производители подают заявки на конкурс. Победители получают статус, льготы и землю с инфраструктурой.

Сколько рабочих мест создаст проект?

Точное число зависит от инвесторов, но фокус на тысячах вакансий в промышленности и стройке.

Когда увидим первые результаты?

Заявки уже на финише, стройка жилья и производства — с 2025 года, полная реализация к 2032-му.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, специалист по недвижимости Артём Волков
Автор Елена Романова
Елена Михайловна Романова — эксперт по социальной политике и демографии регионов, доктор социологических наук, специалист по региональным аспектам рождаемости, смертности, миграции.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
