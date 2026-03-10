Миллиарды на полке: почему торговые центры в Уфе стоят как памятники несбывшимся надеждам

Рынок коммерческой недвижимости Уфы в марте 2026 года напоминает заброшенную стройплощадку, где краны замерли, а инвесторы разбрелись по домам. Владельцы активов стоимостью в бюджеты небольших городов безуспешно пытаются избавиться от "золотых" квадратов. Но покупатель нынче пошел осторожный. Он не готов оплачивать чужие амбиции, когда старые правила игры превратились в прах.

Критический износ ожиданий: гиганты за миллиарды

Когда вы видите ценник в 5 миллиардов рублей за бизнес-центр на Кировоградской, возникает ощущение сбитого прицела в оценке реальности. Это здание с 17-этажной "корабельной" секцией — типичная попытка выдать архитектурный каприз за ликвидный актив. Продавец постепенно снижает ставку. Но объект висит мертвым грузом, демонстрируя критический износ самой идеи вкладывать такие суммы в бетонные "дворцы".

"Сегодня крупные лоты часто выходят на рынок с перегретой ценой, не учитывающей реальное падение спроса на офисные пространства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Аналогичная история с гипермаркетом "Максидом" за 2,2 миллиарда. Его предлагают как площадку под снос ради новых высоток. Но застройщики видят в этом не перспективу, а разбитое корыто: аренда земли до 2068 года — это долго, но окупаемость при нынешних ставках стремится к бесконечности. Инженерный узел финансовой модели просто перегружен.

Синдром старой коммуналки: розница уходит в сеть

Торговые центры средней руки, вроде "Свердловского" за 700 миллионов, страдают от "аллергии" покупателей на офлайн-шопинг. Раньше ТЦ был центром жизни. Теперь это старая коммуналка, где арендаторы делят общую кухню пустых коридоров. Бизнесу дешевле уйти в онлайн-платформы, чем оплачивать свет и охрану огромных залов.

Тип объекта в Уфе Среднее время экспозиции на рынке Малые офисы (до 100 м²) 3-5 месяцев Торговые центры Более 14 месяцев Складские помещения 1-2 месяца

"Классические торговые центры превращаются в примерочные маркетплейсов, что делает их покупку сомнительной инвестицией", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Потребитель голосует рублем против лишних наценок. Ему не нужны глянцевые витрины, если товар в смартфоне на 30% дешевле. Это не просто временный застой, а смена железнодорожной стрелки в сознании масс. Кто не успел перестроиться — остается у разбитого корыта с огромным налогом на имущество.

Жилая застройка: бетонный замок на глиняных ногах

Парадокс Уфы: город сдает 1 млн "квадратов" жилья ежегодно, но новостройки стоят пустыми. Это бетонный замок на глиняных ногах. Вторичный рынок лидирует с огромным отрывом: на одну купленную квартиру в новостройке приходится две на "вторичке". Люди бегут от инфраструктурного голода и заоблачных цен.

"Несмотря на падение продаж, застройщики продолжают наращивать объемы, что может привести к системному кризису перепроизводства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Застройщики демонстрируют завидную "немогучку" в плане снижения цен. Они предпочитают держать объекты пустыми, надеясь на чудо или на господдержку. Но пустой бак покупательской способности не заправишь одними обещаниями. Придется либо резать цены, либо смотреть, как активы превращаются в памятники эпохи дешевых кредитов.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости

Почему коммерческая недвижимость в Уфе не продается?

Основная причина — завышенные ожидания продавцов и высокая ключевая ставка, делающая окупаемость объектов невозможной в рамках стандартного бизнес-плана десятилетия.

Будут ли падать цены на "первичку"?

Застройщики сопротивляются до последнего, используя маркетинговые акции, но реальная рыночная конъюнктура уже толкает цены вниз в сегменте крупногабаритных квартир.

Что выгоднее покупать в 2026 году?

Наибольшую стабильность показывают профессиональные складские помещения и малоформатная торговля формата "у дома", встроенная в жилые массивы.

