Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Миллиарды на полке: почему торговые центры в Уфе стоят как памятники несбывшимся надеждам

Россия » Поволжье » Уфа

Рынок коммерческой недвижимости Уфы в марте 2026 года напоминает заброшенную стройплощадку, где краны замерли, а инвесторы разбрелись по домам. Владельцы активов стоимостью в бюджеты небольших городов безуспешно пытаются избавиться от "золотых" квадратов. Но покупатель нынче пошел осторожный. Он не готов оплачивать чужие амбиции, когда старые правила игры превратились в прах.

Торговый центр
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торговый центр

Критический износ ожиданий: гиганты за миллиарды

Когда вы видите ценник в 5 миллиардов рублей за бизнес-центр на Кировоградской, возникает ощущение сбитого прицела в оценке реальности. Это здание с 17-этажной "корабельной" секцией — типичная попытка выдать архитектурный каприз за ликвидный актив. Продавец постепенно снижает ставку. Но объект висит мертвым грузом, демонстрируя критический износ самой идеи вкладывать такие суммы в бетонные "дворцы".

"Сегодня крупные лоты часто выходят на рынок с перегретой ценой, не учитывающей реальное падение спроса на офисные пространства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Аналогичная история с гипермаркетом "Максидом" за 2,2 миллиарда. Его предлагают как площадку под снос ради новых высоток. Но застройщики видят в этом не перспективу, а разбитое корыто: аренда земли до 2068 года — это долго, но окупаемость при нынешних ставках стремится к бесконечности. Инженерный узел финансовой модели просто перегружен.

Синдром старой коммуналки: розница уходит в сеть

Торговые центры средней руки, вроде "Свердловского" за 700 миллионов, страдают от "аллергии" покупателей на офлайн-шопинг. Раньше ТЦ был центром жизни. Теперь это старая коммуналка, где арендаторы делят общую кухню пустых коридоров. Бизнесу дешевле уйти в онлайн-платформы, чем оплачивать свет и охрану огромных залов.

Тип объекта в Уфе Среднее время экспозиции на рынке
Малые офисы (до 100 м²) 3-5 месяцев
Торговые центры Более 14 месяцев
Складские помещения 1-2 месяца

"Классические торговые центры превращаются в примерочные маркетплейсов, что делает их покупку сомнительной инвестицией", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Потребитель голосует рублем против лишних наценок. Ему не нужны глянцевые витрины, если товар в смартфоне на 30% дешевле. Это не просто временный застой, а смена железнодорожной стрелки в сознании масс. Кто не успел перестроиться — остается у разбитого корыта с огромным налогом на имущество.

Жилая застройка: бетонный замок на глиняных ногах

Парадокс Уфы: город сдает 1 млн "квадратов" жилья ежегодно, но новостройки стоят пустыми. Это бетонный замок на глиняных ногах. Вторичный рынок лидирует с огромным отрывом: на одну купленную квартиру в новостройке приходится две на "вторичке". Люди бегут от инфраструктурного голода и заоблачных цен.

"Несмотря на падение продаж, застройщики продолжают наращивать объемы, что может привести к системному кризису перепроизводства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Застройщики демонстрируют завидную "немогучку" в плане снижения цен. Они предпочитают держать объекты пустыми, надеясь на чудо или на господдержку. Но пустой бак покупательской способности не заправишь одними обещаниями. Придется либо резать цены, либо смотреть, как активы превращаются в памятники эпохи дешевых кредитов.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости

Почему коммерческая недвижимость в Уфе не продается?

Основная причина — завышенные ожидания продавцов и высокая ключевая ставка, делающая окупаемость объектов невозможной в рамках стандартного бизнес-плана десятилетия.

Будут ли падать цены на "первичку"?

Застройщики сопротивляются до последнего, используя маркетинговые акции, но реальная рыночная конъюнктура уже толкает цены вниз в сегменте крупногабаритных квартир.

Что выгоднее покупать в 2026 году?

Наибольшую стабильность показывают профессиональные складские помещения и малоформатная торговля формата "у дома", встроенная в жилые массивы.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы уфа инвестиции недвижимость
Новости Все >
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Сейчас читают
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.