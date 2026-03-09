Глиняные ноги дорожного колосса: старые уральские мосты начали разбирать ради спасения трасс

Свердловская область приступила к масштабному вскрытию своих транспортных узлов. Губернатор Денис Паслер объявил о старте работ на ключевых мостах региона. Это не просто косметический ремонт, а попытка предотвратить системный сбой на главных артериях севера. Инфраструктура, годами работавшая на пределе, наконец отправилась на глубокую переборку.

Артерии севера: где ждать заторов

Главный удар ремонтной техники пришелся на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Здесь дорожники препарируют сразу три объекта: путепровод на 23-м километре и мосты через реки Большой Актай и Ляля. Это критические точки, от которых зависит пропускная способность всего направления. Статистика ГИБДД уже фиксирует снижение аварийности, но старая дорожная сеть напоминает глиняные ноги колосса — внешне внушительно, но внутри требует немедленного укрепления.

"Обновление мостовых переправ — это стратегическая задача. Мы видим, как цена ошибки на трассах растет, если вовремя не менять изношенные конструкции", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Работы идут по принципу точности мастера маникюра: подрядчики демонтируют старые дефекты опор и меняют переходные плиты, стараясь не задеть "живые" ткани транспортного потока. В Сысертском округе также началось обновление переправы через реку Сысерть. На время работ движение ограничат — проезд будет организован поочередно по одной полосе. Это неизбежный затор на трассе, который придется переждать ради будущей безопасности.

Технологии против мороза: как обмануть зиму

Уральская погода — это вечный риск короткого замыкания в производственном цикле. Однако и. о. начальника Управления автодорог Владимир Оглоблин утверждает, что график выстроен жестко. Пока стоят холода, мостовики занимаются процессами, нечувствительными к минусу: отсыпкой грунта и заготовкой щебня. Это позволяет не тратить драгоценное время летом, когда начнется укладка асфальта.

Тип работ Текущий статус Демонтаж и бетонирование опор Активная фаза на Серовском тракте Замена гидроизоляции Подготовка материалов Капремонт на трассе Нижняя Салда — Алапаевск Идет вывоз непригодного грунта

"Капитальный ремонт в морозы возможен, если исключить 'мокрые' процессы. Мы видим график весеннего обновления по всей стране, и Урал здесь не исключение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" ставит амбициозную цель: к 2026 году отремонтировать 200 километров региональных дорог. Это попытка уйти от образа разбитого корыта, в которое превращаются трассы без должного ухода. Сейчас строители формируют запасы скального грунта, готовясь к масштабному рывку с наступлением тепла.

"Любая задержка в поставках материалов сегодня — это угроза для сроков сдачи. Рынок труда и логистика сейчас находятся под давлением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Почему нельзя ремонтировать мосты только летом?

Объем работ слишком велик для короткого уральского лета. Демонтаж старых конструкций и подготовку насыпей проводят зимой, чтобы в теплый сезон сосредоточиться на укладке асфальта и гидроизоляции.

Как изменятся правила проезда по мостам?

На время активной фазы вводится реверсивное движение. Это временное неудобство необходимо для соблюдения технологий безопасности при работе с несущими конструкциями.

Зачем менять абсолютно все деформационные швы?

Изношенные швы — причина вибраций, которые разрушают бетонные опоры. Своевременная замена предотвращает "усталость металла" и продлевает жизнь моста на десятилетия.

