Петр Дерябин

Верность старым друзьям крепнет: японские автохиты удерживают более половины иркутского рынка

Россия » Сибирь » Иркутск

Рынок автомобилей с пробегом в Иркутской области демонстрирует устойчивый рост: по итогам января и февраля 2026 года спрос на вторичном рынке увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные автолюбители стали чаще смотреть в сторону как проверенных японских брендов, так и новых игроков, постепенно наполняющих сегмент доступных транспортных средств.

Автомобиль Geely
Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Geely

Гегемония японских марок остается непоколебимой — Toyota, Honda и Lada заняли львиную долю рынка, составив 58% всех сделок. Однако эксперты отмечают интересную динамику: покупатели стали с большей готовностью пробовать технику китайских производителей, а также активнее интересоваться более дорогими лотами стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей.

Ценовой расклад: где ищут выгоду

Бюджетный сегмент продолжает формировать основу статистики Иркутской области: 79% всех продаж приходятся на автомобили стоимостью до одного миллиона рублей. Покупатели все чаще ориентируются на баланс цены и качества, выбирая надежные модели, которые при должном уходе способны прослужить еще не один год.

Среди ценовой категории до миллиона рублей настоящий бум наблюдается у Nissan Bluebird Sylphy (+68%) и Toyota Nadia (показатели выросли в 2,7 раза). В сегменте более дорогих машин, стоимостью 1-1,5 млн рублей, покупатели обращают внимание на Honda Freed и Nissan Qashqai, которые стали пользоваться спросом на 86% и 62% чаще соответственно.

"Выбор автомобиля на вторичном рынке сегодня требует тщательного подхода к анализу маршрутов эксплуатации предыдущего владельца. Покупатели стали прагматичнее, отдавая предпочтение моделям с высокой ликвидностью, даже если их цена растет в ногу с рынком", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

География предпочтений: от Японии до Китая

Японские бренды остаются фаворитами: Toyota Corolla, Camry и Corolla Fielder продолжают удерживать лидерство, показав рост спроса на 9%. Потребители традиционно доверяют надежности технических узлов, проверенных годами эксплуатации в суровых климатических условиях Сибири.

Настоящим открытием стали китайские автомобили, продажи которых взлетели на 65%. Хотя их доля в общем объеме составляет всего 2%, это свидетельствует о постепенном изменении потребительских привычек под влиянием экспансии новых марок на российский рынок. Лидирующие позиции здесь заняли Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro Max и динамичный Geely Coolray.

Категория авто Динамика спроса
Китайские бренды +65%
Японские авто +9%
Корейские авто +8%

"Техническое состояние двигателя и трансмиссии при покупке авто с пробегом гораздо важнее года выпуска. Часто покупатели игнорируют сигналы о неисправностях, рассчитывая на удачу, но современная диагностика способна выявить скрытые дефекты еще до покупки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Почему падают продажи отечественных моделей

На фоне успеха иномарок спрос на отечественные модели в Иркутской области просел на 9%. Тройка лидеров, состоящая из "семерки", "шестерки" и классической Нивы 4x4, хоть и остается востребованной, постепенно уступает место машинам с большим комфортом и набором систем безопасности.

Эксперты связывают это с тем, что ценовая разница между возрастными российскими авто и бюджетными "японцами" зачастую невелика, а ресурс и оснащенность последних нередко оказываются выше. Для многих автовладельцев вопрос владения транспортным средством перестал быть вопросом только цены, став вопросом ликвидности авто в ближайшей перспективе.

"Юридическая чистота сделки при покупке подержанного автомобиля сейчас — главный приоритет. Оформление договора купли-продажи требует внимания к деталям, чтобы в будущем не столкнуться со страховыми спорами или претензиями третьих лиц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Стоит ли покупать китайский автомобиль с пробегом сейчас?

Модели китайских брендов стремительно набирают популярность благодаря современному оснащению и относительной свежести предложения на рынке. Однако важно проверять наличие запчастей и возможность сервисного обслуживания выбранной марки в вашем регионе.

Почему модели дороже 1,5 млн рублей стали расти в цене?

Рост спроса в данном сегменте обусловлен желанием покупателей приобрести более комфортные и технологичные машины, которые меньше теряют в стоимости по сравнению с бюджетными вариантами, требующими частых вложений в ремонт.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы автомобили иркутская область
