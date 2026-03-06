Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Фёдорова

Современные технологии в лечении аденомы: как биполярная энуклеация меняет жизнь мужчин в Коми

Россия » Северо-Запад

Врачи Республики Коми делают шаг вперед в лечении распространенного мужского недуга. Урологи Эжвинской городской больницы освоили биполярную энуклеацию простаты — современную методику, которая обещает меньше осложнений и быстрое восстановление пациентов. Опыт передали коллеги из Кирова, и теперь такие операции станут реальностью для местных жителей.

Анализы и консультация
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Анализы и консультация

Заведующий отделением Пётр Габов отметил, что больница закупила необходимое оборудование — урологический морцеллятор для измельчения тканей. Это позволит проводить процедуры эффективнее, особенно для мужчин старше 45 лет, страдающих от аденомы простаты.

Мастер-класс собрал специалистов из разных учреждений Коми, включая урологический центр Первой городской больницы. В 2025 году в Эжве уже выполнили свыше 500 урологических операций, и внедрение новинки усилит позиции региона в здравоохранении.

Новая методика в Коми

Урологи Эжвинской городской больницы внедряют биполярную энуклеацию простаты с использованием лазера. Этот метод позволяет удалять доброкачественную гиперплазию предстательной железы с минимальным повреждением тканей. Опыт поделился Иван Зубков, уролог-андролог из Кировской клинической больницы "РЖД-Медицина".

Процедура сочетает точность лазера и морцелляцию для измельчения удаленных тканей. В результате снижается риск кровотечений и инфекций, что особенно важно для пациентов с сопутствующими заболеваниями.

"Внедрение современных методик укрепляет инфраструктуру здравоохранения Коми, делая услуги ближе к европейским стандартам", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Преимущества биполярной энуклеации

Новая методика превосходит традиционные операции по нескольким параметрам. Пациенты восстанавливаются за несколько дней, а не недель. Менее травматичный подход сохраняет функции мочевого пузыря и снижает вероятность повторных вмешательств.

Традиционная ТУРП Биполярная энуклеация
Высокий риск кровотечения Минимальное кровотечение
Восстановление 2-4 недели 3-5 дней
Риск импотенции выше Сохранение функций

Такие показатели подтверждают данные клинических исследований, где энуклеация показывает эффективность до 95%.

Оборудование и подготовка специалистов

Эжвинская больница приобрела урологический морцеллятор — ключевой инструмент для морцелляции тканей. Это оборудование позволяет проводить операции амбулаторно, сокращая госпитализацию. Пётр Габов, заведующий отделением, курирует внедрение.

Подготовка прошла на мастер-классе, где разобрали нюансы биполярной техники. Специалисты отметили простоту в освоении для опытных урологов.

Аденома простаты: кто в зоне риска

Доброкачественная гиперплазия простаты поражает мужчин после 45 лет. Симптомы — затрудненное мочеиспускание, частые позывы ночью. Диагностика включает анализ на ПСА и УЗИ. Раннее выявление через диспансеризацию предотвращает осложнения вроде острой задержки мочи.

В Коми, как и по России, заболевание актуально для 50% мужчин старше 60 лет. Профилактика — здоровый образ жизни и регулярные проверки.

"Национальные проекты, включая здравоохранение, напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов Коми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Участники мастер-класса

В обучении участвовали урологи из городских и районных больниц Коми. Среди них — Максим Савельев, заведующий урологическим центром Первой ГКБ им. Волосевич. Обмен опытом усиливает сеть специалистов в республике.

Такие инициативы способствуют равномерному распределению передовых практик по территории.

Планы на будущее и статистика

Скоро операции запустят в Эжвинской больнице. За 2025 год здесь провели более 500 урологических вмешательств, и новинка расширит спектр услуг. Пациенты получат доступ к методам мирового уровня без поездок в столицы.

"Совершенствование медпомощи для пожилых — ключ к демографическому росту в северных регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Это позволит снизить нагрузку на федеральные центры и оптимизировать расходы.

Связь с национальным проектом

Внедрение новинок — часть нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Он фокусируется на качестве медпомощи, особенно для пожилых. В Коми такие шаги синхронизированы с региональными программами развития, включая инфраструктуру.

Проект стимулирует закупки оборудования и обучение, повышая доступность лечения в отдаленных районах вроде Северных территорий Коми.

Ответы на популярные вопросы о лечении аденомы простаты

Что такое биполярная энуклеация простаты?

Это эндоскопическая операция по удалению аденомы с использованием биполярного тока и лазера. Ткани измельчаются и отсасываются, минимизируя травму.

Кому показана такая операция?

Мужчинам с выраженными симптомами аденомы, когда медикаменты не помогают. Противопоказания — тяжелые сердечные заболевания.

Сколько длится восстановление?

Катетер снимают через 1-2 дня, полное выздоровление — неделя. Большинство возвращается к работе быстро.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Светлана Фёдорова
Светлана Владимировна Фёдорова — юрист по региональному законодательству и административным вопросам, кандидат юридических наук, практикующий адвокат с 18-летним стажем в спорах с властью.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
