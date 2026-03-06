Из грязи в князи: как Череповец изменил свой воздух и стал примером для других городов

Череповец стал одним из лидеров по улучшению качества воздуха в России. Город выполнил цели федерального проекта "Чистый воздух", сообщила пресс-служба Аналитического центра при Минприроды. Вместе с ним показатели достигли Новокузнецк, Норильск и Челябинск.

Фото: commons.wikimedia.org by Nastoal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Череповец. Жилой дом. Советский проспект, 30А

В рамках программы предприятия реализовали 625 экологических мероприятий, эффективность 440 из них уже подтверждена. Остальные проверки завершатся до конца года, а общие итоги подведут в 2027-м. В 2025 году в городах-участниках провели около 190 тысяч исследований воздуха, превышения ПДК выявили менее чем в 1% проб.

Несмотря на успехи, в Череповце фиксируют отдельные выбросы, например сероводорода у "Северстали". Компания сообщает о снижении совокупных выбросов на 30,7% с 2017 года. Тысячи семей перешли на газ, электричество и современные котлы.

Что такое проект "Чистый воздух"

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология" и направлен на снижение выбросов в самых загрязненных городах. Запущен в 2019 году, он охватывает 12 промышленных центров с высоким уровнем загрязнения. Основная цель — уменьшить вредные вещества в атмосфере на 20% к 2024 году.

Участники обязаны внедрять технологии очистки на заводах, менять топливо и усиливать контроль. Проект сочетает федеральные субсидии с усилиями бизнеса. Экологические инициативы в регионах, включая Череповец, показывают, как промышленность адаптируется к зеленым стандартам.

"Проект дает четкие ориентиры для снижения выбросов, но успех зависит от системного подхода", — отметил в беседе с Pravda. Ru Игорь Петрович Степанов эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ.

Череповец вошел в число лучших

Череповец первым из городов Вологодской области достиг целевых показателей. Это подтверждают данные Минприроды: снижение загрязнений соответствует плану. Город обошел многих конкурентов благодаря быстрому внедрению мер.

Новокузнецк, Норильск и Челябинск тоже в лидерах, еще семь городов догоняют до конца года. В промышленном центре Вологодчины успех связывают с модернизацией металлургии.

Жители отмечают улучшения, хотя мониторинг продолжается. Проект стимулирует не только воздух, но и общую экологию региона.

Город Статус выполнения Череповец Выполнено Новокузнецк Выполнено Норильск Выполнено Челябинск Выполнено

Таблица показывает лидеров по итогам проверок. Остальные участники ускоряют темпы.

Вклад промышленных предприятий

Ключевой игрок — ПАО "Северсталь". Компания снизила выбросы на 30,7% с 2017 года, внедрив 625 мер по проекту. Надзорные органы подтвердили эффективность 440 из них.

Бензапирен и взвешенные частицы — главные проблемы индустриальных зон. Предприятия ставят фильтры и модернизируют оборудование. Это не только экология, но и экономия ресурсов.

"Промышленность может радикально очистить воздух при государственной поддержке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Павел Андреевич Лебедев климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии.

Как ведут мониторинг воздуха

В 2025 году провели 190 тысяч проб. Превышения ПДК — менее 1%. Посты у санитарных зон "Северстали" фиксируют данные круглосуточно, включая сероводород в январе.

Системы гидрометеослужбы анализируют вещества в реальном времени. Данные открыты для общественности, что повышает доверие.

Мониторинг интегрируется с другими проектами, как здравоохранение в Череповце.

Экологичное отопление для жителей

Тысячи семей отказались от старых печей в пользу газа, электричества и твердотопливных котлов нового поколения. Это снижает бытовые выбросы в дополнение к промышленным.

Субсидии упрощают переход. В итоге воздух чище зимой, когда отопление нагружает атмосферу.

Оставшиеся вызовы и планы

Несмотря на успех, эпизоды вроде сероводорода напоминают о рисках. Итоги проекта подведут в 2027 году, с фокусом на долгосрочный эффект.

Череповец планирует новые меры, интегрируя с местными инициативами. Климатические изменения требуют усиления.

"Риски природных факторов остаются, но проект снижает антропогенную нагрузку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Ирина Викторовна Петрова эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Будущие шаги включают цифровизацию мониторинга и стимулы для бизнеса.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Чистый воздух" в Череповце

Какие города уже выполнили цели проекта?

Череповец, Новокузнецк, Норильск и Челябинск достигли показателей. Остальные семь — до конца года.

Что снизила "Северсталь"?

Совокупные выбросы на 30,7% с 2017 года за счет 625 мероприятий.

Как изменилось отопление?

Тысячи семей перешли на газ, электричество и современные котлы.

Когда подведут итоги?

В 2027 году, после всех проверок.

