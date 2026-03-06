Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Зайцева

Псков обретает музыкальное дыхание: фестиваль имени Мусоргского и Римского-Корсакова стартует уже скоро

Россия » Северо-Запад

Псков превращается в музыкальную столицу с 14 по 20 марта: здесь стартует 52-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Этот недельный марафон собирает тысячи ценителей классики, предлагая погружение в шедевры двух гениев русской композиторской школы. Город оживает под звуки оркестра, где восточные сказки Римского-Корсакова соседствуют с мощными хорами Мусоргского.

Пальцы
Фото: openverse.org by seriousbri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пальцы

Открытие обещает быть ярким: Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова исполнит программу "Римский-Корсаков. 1000 и одна ночь". Приглашенные солисты — лауреаты конкурса Культурного центра Елены Образцовой Михаил Лисуков и Каролина Руденко — добавят свежести и молодого задора. Филармония продолжает традицию поддержки талантов, что делает фестиваль не только праздником, но и платформой для новых имен.

Фестиваль вписывается в национальный проект "Семья", подчеркивая роль культуры в укреплении традиций и сплочения сообщества. Псковская область, активно развивающаяся в разных сферах, использует такие события для привлечения внимания к региону.

Открытие в сказочном стиле

14 марта Губернаторский симфонический оркестр Псковской области задаст тон всему фестивалю. Под управлением маэстро Алексея Репникова прозвучит программа, посвященная Римскому-Корсакову. "1000 и одна ночь" — это не просто концерт, а путешествие через восточные мотивы, где оркестровая палитра оживает в руках псковских музыкантов.

Такой выбор для открытия логичен: Римский-Корсаков мастерски сочетал русскую душу с экзотикой, создавая музыку, которая завораживает поколения. Фестиваль в Пскове всегда начинается с его произведений, подчеркивая преемственность традиций.

Дата Ключевые события
14 марта Открытие: "Римский-Корсаков. 1000 и одна ночь"
15-19 марта Концерты симфонической музыки
20 марта Закрытие произведениями Мусоргского

Звезды сцены и их вклад

Михаил Лисуков и Каролина Руденко — лауреаты конкурса Образцовой — станут яркими акцентами открытия. Их голоса добавят эмоциональной глубины оркестровым партиям. Исполняющий обязанности директора филармонии Александр Боярков подчеркивает: сотрудничество с молодыми талантами — это традиция.

"Фестиваль не только сохраняет классику, но и дает старт новым голосам, усиливая культурный магнит Псковской области", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Конкурс Образцовой собирает сотни участников ежегодно, и псковская филармония регулярно приглашает победителей, что повышает престиж фестиваля.

Традиции, которые живут годами

Логика фестиваля неизменна: открытие — Римский-Корсаков, закрытие — Мусоргский. Это правило соблюдается с первых лет, создавая ожидание кульминации. 52-й выпуск подтверждает статус события как культурного феномена региона.

Псков, как активно развивающийся центр, использует фестиваль для укрепления имиджа. Музыка здесь — не развлечение, а часть идентичности.

Более полувека традиций делают фестиваль уникальным в России.

Грандиозный финал с Мусоргским

Закрытие 20 марта обещает стать пиком: произведения Мусоргского всегда вызывают ажиотаж. По словам Бояркова, подготовка идет полным ходом, и финал превзойдет ожидания.

Мусоргский с его мощными образами идеально завершает марафон, оставляя послевкусие величия русской музыки.

Фестиваль и развитие Псковщины

Реализуемый в рамках нацпроекта "Семья", фестиваль подчеркивает социальную роль культуры. Он сплачивает жителей, привлекает гостей и способствует туризму в Псковскую область.

"Такие события, как фестиваль, интегрируются в благоустройство и повышают привлекательность города для семейного отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Региональные власти видят в музыке инструмент для гармоничного развития.

Как попасть на концерты

Псковская филармония приглашает всех: билеты доступны онлайн и в кассах. Атмосфера высокого искусства ждет жителей и гостей.

"Музыкальные праздники укрепляют местное самоуправление, делая Псков центром культурных инициатив", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Не упустите шанс окунуться в русскую классику живьем.

Ответы на популярные вопросы о фестивале

Когда и где проходит 52-й фестиваль?

С 14 по 20 марта в Псковской областной филармонии и других площадках Пскова.

Кто главные герои программы?

Произведения Римского-Корсакова на открытии и Мусоргского на закрытии, с участием звездных солистов.

Нужны ли билеты заранее?

Да, рекомендуется бронировать заранее, особенно на открытие и финал.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Татьяна Зайцева
Татьяна Игоревна Зайцева — обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов России, кандидат культурологии, автор путеводителей и статей о внутреннем туризме, этнографии и локальных обычаях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы псков музыка культура фестиваль
