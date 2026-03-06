Путешествия по суровым северным землям: как фильм о НАО вдохновляет на открытие новой России

Фильм о путешествии по Ненецкому автономному округу вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток — Земля приключений". Церемония подведения итогов прошла в Национальном центре "Россия", где жюри оценило 859 видеоработ из разных регионов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilnur efende, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нарьян-Мар

География конкурса расширилась: появилась номинация "Арктическое путешествие" с 146 заявками. Среди лауреатов — путешественник Евгений Шкаруба с фильмом "Мангазейский морской ход", показывающим маршрут по НАО.

Губернатор НАО Ирина Гехт наградила финалистов и отметила, что такие проекты привлекут туристов на Север.

Финалист из НАО на всероссийском конкурсе

Конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" в третий раз собрал видеоработы путешественников со всей страны. Жюри отобрало финалистов в четырех основных и нескольких специальных номинациях. Особое внимание привлекла новая категория для арктических маршрутов.

Фильм Евгения Шкарубы о северных территориях выделился среди 859 заявок. Это признание уникальности НАО как направления для приключенческого туризма.

"Такие видеоработы вдохновляют на знакомство с арктическими регионами и подчеркивают их потенциал для внутреннего туризма", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Игоревна Зайцева.

О чём фильм "Мангазейский морской ход"

Работа Шкарубы посвящена историческому морскому пути по НАО. Фильм передает атмосферу сурового Севера через кадры тундры, побережий и островов.

Авторы акцентируют внимание на культурном и природном наследии, показывая, как современные путешественники следуют старым тропам.

Новая номинация "Арктическое путешествие"

В этом году конкурс ввел категорию для арктических экспедиций. На нее подали 146 работ, что отражает растущий интерес к полярным регионам России.

Это расширение географии помогает продвигать не только Дальний Восток, но и европейскую Арктику, включая НАО.

Губернатор Ирина Гехт наградила финалистов

Ирина Гехт лично поздравила лауреатов и вручила награды. Она подчеркнула роль таких проектов в привлечении туристов в НАО.

По ее словам, видеозарисовки о Севере мотивируют людей посетить регион и открыть для себя его необыкновенные ландшафты.

"Развитие транспортной инфраструктуры, включая северные трассы, открывает новые возможности для туризма в Арктике", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Маршрут по Канину, Индиге и Матвееву острову

Фильм охватывает Канин полуостров с его тундрами, реку Индигу и Матвеев остров — места с богатой историей и дикой природой.

Путешественники показывают, как преодолевать арктические вызовы: от непогоды до логистики.

Инфраструктура для арктических путешествий

Доступ к НАО улучшается благодаря федеральным проектам. Трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар перейдет в федеральную собственность, что упростит маршруты.

Это создаст условия для роста туризма, снизит затраты на логистику и привлечет инвестиции.

Перспективы туризма на Севере России

Проекты вроде конкурса объединяют сообщество путешественников и фокусируют внимание на Арктике. НАО может стать хабом для экотуризма.

Климатические особенности добавляют приключений, но требуют подготовки.

"Аномальная погода в арктических широтах влияет на планирование маршрутов, но опытные путешественники справляются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о туризме в НАО

Что особенного в маршрутах НАО?

Регион предлагает уникальные арктические ландшафты, исторические пути и возможность увидеть северную природу в первозданном виде.

Как добраться до Канина и Индиги?

Основные пути — через Нарьян-Мар по воздуху или автодорогам, с учетом сезонности.

Нужна ли специальная подготовка для арктических поездок?

Да, требуется экипировка, знание погоды и соблюдение мер безопасности в тундре.

