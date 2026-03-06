Тротуар вместо перехода: власти Петрозаводска предложили удобства, но чего ждать от нового подхода

В Петрозаводске разгорелся скандал вокруг закрытого пешеходного перехода через железнодорожные пути на улице Халтурина. По предписанию прокуратуры РЖД перекрыла этот путь, соединявший улицу с Первомайским проспектом и Достоевского. Жители районов лишились удобного доступа к поликлиникам, школам и транспорту.

На совещании 6 марта глава города сообщила: вместо нового перехода обустроят тротуар к существующим. Ближайшие варианты — в 700 метрах в одну сторону и 2 километрах в другую. Горожане сомневаются в эффективности такого решения.

Проблема актуальна для тысяч петрозаводчан, особенно с учетом ремонта школы №35 и переноса уроков. Это не первый случай конфликта с железнодорожниками в столице Карелии.

Почему закрыли переход на Халтурина?

Переход через пути на Халтурина закрыли по предписанию прокуратуры. Компания РЖД выполнила требование, чтобы устранить нарушения безопасности. Долгое время этот путь использовался жителями для быстрого перемещения между районами.

Прокуратура сочла конструкцию аварийной: отсутствие ограждений, риски для пешеходов и поездов. Теперь горожане вынуждены искать объездные маршруты, что усложняет повседневную жизнь.

Как это ударило по жителям Петрозаводска?

Жители нескольких районов лишились прямого доступа к ключевым объектам. Поликлиники №3, РЖД-медицина и детская поликлиника стали удаленными, а дефицит врачей усугубляет ситуацию. Родители жалуются на сложности с доставкой детей в школы — №35 на ремонте, ученики учатся в других зданиях.

Транспортные маршруты тоже страдают: автобусы, идущие через районы, не доходят до нужных мест. Пешеходам приходится преодолевать километры, рискуя здоровьем.

"Закрытие перехода усилило транспортную блокаду для жителей окраин, — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что предлагают власти вместо полноценного перехода?

На совещании 6 марта решили обустроить тротуар для комфортного подхода к ближайшим переходам. Администрация Петрозаводска подчеркивает безопасность и удобство такого варианта.

Тротуар должен сократить риски и улучшить пешеходную инфраструктуру. Глава города уверена: это временное решение до комплексного подхода.

Расстояния до ближайших переходов

Без старого пути петрозаводчанам приходится выбирать маршруты. В одну сторону — 700 метров, в другую — около 2 километров. Это меняет привычные маршруты на менее удобные.

Направление Расстояние В одну сторону 700 метров В другую сторону 2 километра

Такие расстояния заставляют жителей пересмотреть графики передвижений, особенно семей с детьми.

"Тротуар — шаг вперед, но без нового перехода безопасность пешеходов остается под вопросом, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Реакция прокуратуры и РЖД

Прокуратура настояла на закрытии из-за несоответствия нормам. РЖД оперативно отреагировала, устранив риски. Власти Карелии координируют действия с федералами.

Аналогичные проблемы возникают в других городах, где инфраструктура не поспевает за нуждами жителей. Петрозаводск — яркий пример.

Перспективы решения проблемы

В долгосрочной перспективе возможен новый переход, но пока фокус на тротуаре. Жители требуют диалога с РЖД и властями. Безопасность — приоритет, но удобство тоже важно.

Эксперты советуют мониторить ситуацию и участвовать в общественных обсуждениях.

"Местные власти должны балансировать между безопасностью и нуждами горожан, — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о пешеходных переходах в Петрозаводске

Почему именно этот переход закрыли первым?

Прокуратура выявила критические нарушения: отсутствие барьеров и риски для движения поездов. Это предписание выполнено оперативно.

Сколько времени займет обустройство тротуара?

Сроки не уточнены, но администрация обещает быстрые работы для минимизации неудобств.

Будет ли новый переход в будущем?

Возможно, после согласования с РЖД и проверок. Пока приоритет — альтернативы.

