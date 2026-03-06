Зимний сезон уходит на рассвете: как погодные условия влияют на работу ледовых площадок в Новосибирске

В Новосибирске зимний сезон на катках подходит к концу. Главная ледовая площадка в Центральном парке примет последних посетителей в понедельник, 9 марта. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.

Фото: commons.wikimedia.org by Imdestroy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новосибирск

Катки в парке "Арена", Заельцовском парке и парке "У моря Обского" также завершают работу. Расписание остальных площадок может сдвинуться из-за погодных условий.

Перед поездкой стоит позвонить в администрацию парка, чтобы уточнить актуальную информацию.

Закрытие катка в Центральном парке

Каток в Центральном парке — одна из самых посещаемых зимних площадок города. С 10 марта он прекратит работу. Это стандартное решение для завершения сезона.

Дирекция городских парков подчеркивает, что лед теряет качество с потеплением. Посетителям советуют поторопиться с последними катаниями.

"Зимние активности зависят от стабильного льда, а с марта погода меняется резко", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Сезон окончен в Заельцовском и других парках

В Заельцовском парке каток уже закрыт. Аналогично завершила сезон площадка в парке "У моря Обского", расположенном на Европейском берегу.

Парк "Арена" проработает до 9 марта включительно. Эти зоны всегда популярны у семей с детьми.

Название парка Дата закрытия Центральный парк 9 марта Парк "Арена" 9 марта Заельцовский парк Уже закрыт Парк "У моря Обского" Уже закрыт

Таблица показывает точные даты. Изменения возможны только по погоде.

Почему катки закрывают досрочно

Основная причина — потепление. Лед становится тонким и рыхлым, что опасно для конькобежцев. В этом году аномальная погода ускорила процесс.

Коммунальные службы, подобные тем, что занимаются уборкой снега, не справляются с поддержкой льда.

Что ждет остальные ледовые площадки

Расписание других катков под вопросом. Администрации парков рекомендуют звонить заранее. Это стандартная практика в сибирских городах.

Возможно, некоторые площадки продлят работу, если морозы вернутся.

"Инфраструктура парков требует гибкого подхода к сезонным активностям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Планы на следующий зимний сезон

Дирекция готовит катки заранее. Вопросы финансирования решает местное самоуправление, как в случае с муниципальными расходами.

Ожидают больше посетителей благодаря улучшениям.

"Местные власти должны обеспечивать прозрачность в планировании парковых программ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Благоустройство парков в Новосибирске

Парки развиваются. Электросети для освещения катков модернизируют, как сообщают в Россети Новосибирск. Это важно для вечерних катаний.

Город фокусируется на комфорте круглый год.

Ответы на популярные вопросы о катках Новосибирска

Когда точно закроется каток в Центральном парке?

9 марта — последний день работы. С 10 марта площадка закрыта.

Можно ли кататься в Заельцовском парке?

Сезон уже завершен. Лед не поддерживается.

Изменится ли расписание других катков?

Возможно, из-за погоды. Уточняйте по телефону.

Что будет на месте катков весной?

Роликовые дорожки и другие активности.

