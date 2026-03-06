В Новосибирске зимний сезон на катках подходит к концу. Главная ледовая площадка в Центральном парке примет последних посетителей в понедельник, 9 марта. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.
Катки в парке "Арена", Заельцовском парке и парке "У моря Обского" также завершают работу. Расписание остальных площадок может сдвинуться из-за погодных условий.
Перед поездкой стоит позвонить в администрацию парка, чтобы уточнить актуальную информацию.
Каток в Центральном парке — одна из самых посещаемых зимних площадок города. С 10 марта он прекратит работу. Это стандартное решение для завершения сезона.
Дирекция городских парков подчеркивает, что лед теряет качество с потеплением. Посетителям советуют поторопиться с последними катаниями.
"Зимние активности зависят от стабильного льда, а с марта погода меняется резко", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
В Заельцовском парке каток уже закрыт. Аналогично завершила сезон площадка в парке "У моря Обского", расположенном на Европейском берегу.
Парк "Арена" проработает до 9 марта включительно. Эти зоны всегда популярны у семей с детьми.
|Название парка
|Дата закрытия
|Центральный парк
|9 марта
|Парк "Арена"
|9 марта
|Заельцовский парк
|Уже закрыт
|Парк "У моря Обского"
|Уже закрыт
Таблица показывает точные даты. Изменения возможны только по погоде.
Основная причина — потепление. Лед становится тонким и рыхлым, что опасно для конькобежцев. В этом году аномальная погода ускорила процесс.
Коммунальные службы, подобные тем, что занимаются уборкой снега, не справляются с поддержкой льда.
Расписание других катков под вопросом. Администрации парков рекомендуют звонить заранее. Это стандартная практика в сибирских городах.
Возможно, некоторые площадки продлят работу, если морозы вернутся.
"Инфраструктура парков требует гибкого подхода к сезонным активностям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Дирекция готовит катки заранее. Вопросы финансирования решает местное самоуправление, как в случае с муниципальными расходами.
Ожидают больше посетителей благодаря улучшениям.
"Местные власти должны обеспечивать прозрачность в планировании парковых программ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Парки развиваются. Электросети для освещения катков модернизируют, как сообщают в Россети Новосибирск. Это важно для вечерних катаний.
Город фокусируется на комфорте круглый год.
9 марта — последний день работы. С 10 марта площадка закрыта.
Сезон уже завершен. Лед не поддерживается.
Возможно, из-за погоды. Уточняйте по телефону.
Роликовые дорожки и другие активности.
