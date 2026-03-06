Опоры моста встают тверже: Октябрьский в Череповце усиливает эстакаду и готовит тротуар

В Череповце ремонт Октябрьского моста достиг 70 процентов готовности. Управление капитального строительства и ремонтов подтверждает, что работы ведутся по графику с участием 85 человек и 22 единиц техники. Сейчас активно ремонтируют пролетное строение эстакады №1, цоколь барьерного ограждения и откосы на береговых опорах.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Troshin (Алексей Трошин), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Октябрьский мост в Череповце

В апреле-мае металлический пролёт покрасят, обустроят тротуар и шестую полосу, установят видеонаблюдение, освещение и систему водоотведения. Замена изношенных чугунных перил составит 5,5 процента от общего объема, с поставкой новых секций в июне.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с бюджетом 2,8 миллиарда рублей. Полное завершение намечено на август 2026 года, что вписывается в губернаторскую программу подготовки к 250-летию города.

Текущий прогресс ремонта

На объекте кипит работа: ремонтируют пролетное строение эстакады №1, возводят цоколь барьерного ограждения на русловой и пойменной частях, бетонируют откосы насыпи береговых опор, восстанавливают секции перил. Подготовка к установке локальных очистных сооружений уже началась.

Всего задействовано 85 рабочих и 22 единицы спецтехники. График не нарушен, что подтверждают регулярные отчеты подрядчика.

"Ремонт мостов в промышленных центрах вроде Череповца напрямую влияет на мобильность жителей и развитие инфраструктуры", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ближайшие планы

В ближайшие месяцы металлический пролёт моста покроют антикоррозийным составом, обустроят тротуар и добавят шестую полосу движения. Монтаж видеонаблюдения, освещения на левой стороне и водоотведения запланирован на весну-лето.

Поставка новых секций перил ожидается в июне, с одновременным монтажом стоек. Снятые ограждения проверят и вернут на место после восстановления.

Основные технические работы

Ключевые этапы включают замену 5,5 процента изношенных чугунных перил, ремонт эстакад и опор. Подрядчик уделяет внимание долговечности конструкций, используя современные материалы для барьерного ограждения и очистных систем.

Вид работ Статус Ремонт эстакады №1 В процессе Цоколь барьерного ограждения Активно Бетонирование откосов Ведется Подготовка очистных Начата

Такая системная подход обеспечивает безопасность и комфорт для тысяч жителей Череповца.

Бюджет и финансирование

На капремонт выделено 2,8 миллиарда рублей из федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства идут на все этапы, включая инженерные системы и освещение.

Проект вписан в программу губернатора Георгия Филимонова по подготовке к 250-летию Череповца, что усиливает его социальную значимость.

"Национальные проекты обеспечивают инвестиции в регионы, минимизируя дефицит бюджетов на ключевых объектах вроде мостов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Гарантийные обязательства

Гарантия на основные работы составит восемь лет, на верхний асфальт — два года, на барьерное ограждение, сети связи, освещение и ливневку — пять лет. Срок начнет течь после приемки.

Сохраненные ограждения восстановят и вернут, что оптимизирует расходы.

Стратегическое значение для Череповца

Обновленный мост повысит пропускную способность, снизит пробки и усилит безопасность. Это ключевой элемент транспортной сети промышленного центра, где рынок жилья уже реагирует ростом цен.

Проект стимулирует экономику, улучшая логистику и комфорт городской среды. Жители отмечают вклад в повседневную мобильность и защиту от рисков.

"Местные проекты вроде ремонта моста укрепляют самоуправление и повышают доверие к властям на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте Октябрьского моста

Когда завершат ремонт?

Полное окончание работ запланировано на август 2026 года. График соблюдается.

Сколько стоит проект?

Бюджет — 2,8 миллиарда рублей из нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Будут ли пробки во время работ?

Движение регулируется, техника работает в установленные часы, чтобы минимизировать неудобства.

Что изменится для водителей?

Добавят шестую полосу, тротуар, освещение и видеонаблюдение для повышения безопасности.

