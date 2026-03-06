В Череповце ремонт Октябрьского моста достиг 70 процентов готовности. Управление капитального строительства и ремонтов подтверждает, что работы ведутся по графику с участием 85 человек и 22 единиц техники. Сейчас активно ремонтируют пролетное строение эстакады №1, цоколь барьерного ограждения и откосы на береговых опорах.
В апреле-мае металлический пролёт покрасят, обустроят тротуар и шестую полосу, установят видеонаблюдение, освещение и систему водоотведения. Замена изношенных чугунных перил составит 5,5 процента от общего объема, с поставкой новых секций в июне.
Проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с бюджетом 2,8 миллиарда рублей. Полное завершение намечено на август 2026 года, что вписывается в губернаторскую программу подготовки к 250-летию города.
На объекте кипит работа: ремонтируют пролетное строение эстакады №1, возводят цоколь барьерного ограждения на русловой и пойменной частях, бетонируют откосы насыпи береговых опор, восстанавливают секции перил. Подготовка к установке локальных очистных сооружений уже началась.
Всего задействовано 85 рабочих и 22 единицы спецтехники. График не нарушен, что подтверждают регулярные отчеты подрядчика.
"Ремонт мостов в промышленных центрах вроде Череповца напрямую влияет на мобильность жителей и развитие инфраструктуры", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В ближайшие месяцы металлический пролёт моста покроют антикоррозийным составом, обустроят тротуар и добавят шестую полосу движения. Монтаж видеонаблюдения, освещения на левой стороне и водоотведения запланирован на весну-лето.
Поставка новых секций перил ожидается в июне, с одновременным монтажом стоек. Снятые ограждения проверят и вернут на место после восстановления.
Ключевые этапы включают замену 5,5 процента изношенных чугунных перил, ремонт эстакад и опор. Подрядчик уделяет внимание долговечности конструкций, используя современные материалы для барьерного ограждения и очистных систем.
|Вид работ
|Статус
|Ремонт эстакады №1
|В процессе
|Цоколь барьерного ограждения
|Активно
|Бетонирование откосов
|Ведется
|Подготовка очистных
|Начата
Такая системная подход обеспечивает безопасность и комфорт для тысяч жителей Череповца.
На капремонт выделено 2,8 миллиарда рублей из федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства идут на все этапы, включая инженерные системы и освещение.
Проект вписан в программу губернатора Георгия Филимонова по подготовке к 250-летию Череповца, что усиливает его социальную значимость.
"Национальные проекты обеспечивают инвестиции в регионы, минимизируя дефицит бюджетов на ключевых объектах вроде мостов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Гарантия на основные работы составит восемь лет, на верхний асфальт — два года, на барьерное ограждение, сети связи, освещение и ливневку — пять лет. Срок начнет течь после приемки.
Сохраненные ограждения восстановят и вернут, что оптимизирует расходы.
Обновленный мост повысит пропускную способность, снизит пробки и усилит безопасность. Это ключевой элемент транспортной сети промышленного центра, где рынок жилья уже реагирует ростом цен.
Проект стимулирует экономику, улучшая логистику и комфорт городской среды. Жители отмечают вклад в повседневную мобильность и защиту от рисков.
"Местные проекты вроде ремонта моста укрепляют самоуправление и повышают доверие к властям на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Полное окончание работ запланировано на август 2026 года. График соблюдается.
Бюджет — 2,8 миллиарда рублей из нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Движение регулируется, техника работает в установленные часы, чтобы минимизировать неудобства.
Добавят шестую полосу, тротуар, освещение и видеонаблюдение для повышения безопасности.
