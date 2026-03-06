Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Фёдорова

Мурманская связь вдохнула полной грудью: планы оператора нацелены на дальнейший рост скоростей в загруженных зонах

Россия » Северо-Запад

В Мурманске заметно ускорили мобильный интернет в ключевых жилых районах. МегаФон провел масштабную модернизацию базовых станций, перераспределив частоты под 4G. Теперь жители проспектов Ленина, Кольского и Героев-Североморцев, а также улиц Нахимова, Сафонова и других ощущают прирост скоростей.

Рефарминг позволил эффективно использовать спектр, ранее занятый устаревшими 2G и 3G. Инженеры перенастроили антенны, скорректировали азимуты и оптимизировали трафик на основе больших данных. Это напрямую затронуло Октябрьский и Ленинский округа, где нагрузка на сеть растет.

С начала 2026 года объем данных на маркетплейсах вырос на 20 процентов. Работы охватили более 60 станций, и оператор обещает продолжить апгрейд под растущий спрос.

Где ускорили мобильный интернет

Модернизация прошла в густонаселенных кварталах Мурманска. Основные работы затронули проспекты Ленина, Кольский и Героев-Североморцев. Улицы Нахимова, Сафонова, Невского, Свердлова, Ломоносова и другие с плотной застройкой теперь получают стабильный 4G.

Фокус на Октябрьском и Ленинском округах оправдан: здесь высокая плотность населения и транспортные узлы. Жители отмечают улучшения в зонах массового пребывания, где раньше сигнал проседал.

"Инфраструктурные улучшения вроде апгрейда связи напрямую влияют на качество жизни в жилых зонах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что такое рефарминг сети

Рефарминг — это перераспределение частот под современные стандарты. Раньше диапазоны тратились на 2G и 3G, теперь они полностью ушли на 4G/LTE. Такой подход повышает емкость без новых вышек.

Специалисты перенастроили параметры оборудования, изменили углы антенн и азимуты. Результат: больше пропускной способности в пиковые часы.

Это стандартная практика для операторов, позволяющая отвечать на рост спроса без радикальных вложений.

Технология Преимущества после рефарминга
2G/3G Частоты освобождены для 4G
4G/LTE +Скорость, +емкость сети

Почему трафик растет

Жители Мурманска активно используют маркетплейсы и стриминг. С 2026 года данные выросли на 20 процентов. Это связано с удаленкой, онлайн-шопингом и соцсетями.

Порт и логистика тоже нагружают сеть: менеджеры отслеживают грузы в реальном времени, что видно по статистике порта.

"Рост трафика в жилых районах связан с цифровизацией рынка жилья и повседневных нужд", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Как изменится повседневность

Быстрее загрузятся видео, онлайн-уроки и телемедицина. В семьях с детьми это упростит домашние задания и работу родителей.

На севере стабильная связь критически важна: она компенсирует ограничения климата и расстояний.

Как готовили модернизацию

Инженеры изучили трафик по большим данным, спрогнозировали нагрузку. Выбрали 60 станций в приоритетных зонах.

Такая аналитика позволяет поэтапно масштабировать сеть под реальные нужды города.

"Модернизация связи вписывается в общую логику местного самоуправления по цифровизации районов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Планы на будущее

Оператор продолжит рефарминг, учитывая рост трафика. Возможен переход к 5G в загруженных точках.

Это поддержит экономику Мурманска, где связь — основа для бизнеса и услуг.

Ответы на популярные вопросы о мобильном интернете в Мурманске

Что даст рефарминг жителям?

Повысит скорости 4G, уменьшит задержки. Интернет станет стабильнее в квартирах и на улицах.

Будет ли 5G?

Планы есть, но приоритет — оптимизация 4G под текущий спрос.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Светлана Фёдорова
Светлана Владимировна Фёдорова — юрист по региональному законодательству и административным вопросам, кандидат юридических наук, практикующий адвокат с 18-летним стажем в спорах с властью.
