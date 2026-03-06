Мурманская связь вдохнула полной грудью: планы оператора нацелены на дальнейший рост скоростей в загруженных зонах

В Мурманске заметно ускорили мобильный интернет в ключевых жилых районах. МегаФон провел масштабную модернизацию базовых станций, перераспределив частоты под 4G. Теперь жители проспектов Ленина, Кольского и Героев-Североморцев, а также улиц Нахимова, Сафонова и других ощущают прирост скоростей.
Рефарминг позволил эффективно использовать спектр, ранее занятый устаревшими 2G и 3G. Инженеры перенастроили антенны, скорректировали азимуты и оптимизировали трафик на основе больших данных. Это напрямую затронуло Октябрьский и Ленинский округа, где нагрузка на сеть растет.
С начала 2026 года объем данных на маркетплейсах вырос на 20 процентов. Работы охватили более 60 станций, и оператор обещает продолжить апгрейд под растущий спрос.
Модернизация прошла в густонаселенных кварталах Мурманска. Основные работы затронули проспекты Ленина, Кольский и Героев-Североморцев. Улицы Нахимова, Сафонова, Невского, Свердлова, Ломоносова и другие с плотной застройкой теперь получают стабильный 4G.
Фокус на Октябрьском и Ленинском округах оправдан: здесь высокая плотность населения и транспортные узлы. Жители отмечают улучшения в зонах массового пребывания, где раньше сигнал проседал.
"Инфраструктурные улучшения вроде апгрейда связи напрямую влияют на качество жизни в жилых зонах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Рефарминг — это перераспределение частот под современные стандарты. Раньше диапазоны тратились на 2G и 3G, теперь они полностью ушли на 4G/LTE. Такой подход повышает емкость без новых вышек.
Специалисты перенастроили параметры оборудования, изменили углы антенн и азимуты. Результат: больше пропускной способности в пиковые часы.
Это стандартная практика для операторов, позволяющая отвечать на рост спроса без радикальных вложений.
|Технология
|Преимущества после рефарминга
|2G/3G
|Частоты освобождены для 4G
|4G/LTE
|+Скорость, +емкость сети
Жители Мурманска активно используют маркетплейсы и стриминг. С 2026 года данные выросли на 20 процентов. Это связано с удаленкой, онлайн-шопингом и соцсетями.
Порт и логистика тоже нагружают сеть: менеджеры отслеживают грузы в реальном времени, что видно по статистике порта.
"Рост трафика в жилых районах связан с цифровизацией рынка жилья и повседневных нужд", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Быстрее загрузятся видео, онлайн-уроки и телемедицина. В семьях с детьми это упростит домашние задания и работу родителей.
На севере стабильная связь критически важна: она компенсирует ограничения климата и расстояний.
Инженеры изучили трафик по большим данным, спрогнозировали нагрузку. Выбрали 60 станций в приоритетных зонах.
Такая аналитика позволяет поэтапно масштабировать сеть под реальные нужды города.
"Модернизация связи вписывается в общую логику местного самоуправления по цифровизации районов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Оператор продолжит рефарминг, учитывая рост трафика. Возможен переход к 5G в загруженных точках.
Это поддержит экономику Мурманска, где связь — основа для бизнеса и услуг.
Повысит скорости 4G, уменьшит задержки. Интернет станет стабильнее в квартирах и на улицах.
Планы есть, но приоритет — оптимизация 4G под текущий спрос.
