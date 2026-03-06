Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Тайна тепличного гиганта: как Иркутск сумел превратить обычный март в парад миллионов бутонов

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске к Международному женскому дню подготовили настоящий цветочный рекорд: в тепличном комплексе Горзеленхоза вырастили 1,2 миллиона тюльпанов. Это максимум за всю историю предприятия. Уже срезали свыше 1,1 миллиона стеблей, а оставшиеся 100 тысяч отправят на реализацию в ближайшие дни. Коллекция включает 35 сортов, которые радуют разнообразием форм и оттенков.

Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Директор Горзеленхоза Виктория Стець отметила, что сезон выдался непростым, но результат превзошел ожидания. Цветы выращивают по методу гидропоники в современных теплицах с точным климат-контролем и автоматизированной вентиляцией. Часть продукции уже поступила в продажу через фирменный магазин предприятия.

Такое производство не только украшает праздник, но и подчеркивает вклад местных коммунальных служб в городскую среду. Уборка снега и озеленение идут рука об руку в работе Горзеленхоза.

В этом материале:

Рекордный урожай в Горзеленхозе

Горзеленхоз Иркутска установил новый максимум, вырастив 1,2 миллиона тюльпанов к 8 Марта. Предыдущие сезоны не дотягивали до таких цифр даже в лучшие годы. Срезка началась вовремя, и цветы уже разлетаются по магазинам и салонам.

Руководство предприятия гордится достижением, которое стало возможным благодаря слаженной работе команды. Теплицы полностью загружены, а спрос на продукцию превышает предложение.

"Такой объем позволяет не только поздравить иркутянок, но и укрепить позиции предприятия на рынке", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Технологии выращивания тюльпанов

В теплицах Горзеленхоза применяют гидропонику — метод без почвы, где корни растений питаются раствором минералов. Системы климат-контроля поддерживают температуру, влажность и освещение на оптимальном уровне для каждого этапа: от посадки луковиц до цветения.

Автоматическая вентиляция предотвращает перегрев и болезни. Это позволяет сократить цикл роста и повысить урожайность. Цветы получаются крепкими и долговечными в срезке.

Этап роста Условия в теплицах
Проращивание Температура 18-20°C, влажность 70%
Цветение Освещение 16 часов/сутки, CO2 800 ppm
Срезка Влажность 85%, температура 15°C

Такие технологии минимизируют риски и обеспечивают стабильность поставок.

Ключевой вызов сезона: суровый сибирский климат требует круглосуточного контроля, чтобы избежать заморозков и перепадов. Горзеленхоз справился, но энергозатраты выросли на 15%.

Разнообразие сортов

Коллекция насчитывает 35 сортов тюльпанов — от классических красных до экзотических махровых. Каждый сорт адаптирован к тепличным условиям Иркутска. Популярны яркие пионы и лилии, которые держатся в букете дольше обычного.

Ассортимент обновляют ежегодно, ориентируясь на спрос. Это позволяет удовлетворить вкусы разных покупателей.

"Озеленение города начинается с таких теплиц, где сочетают эстетику и практичность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Вклад в праздничную атмосферу

Тюльпаны из Горзеленхоза станут главным украшением 8 Марта в Иркутске. Они поступают в розницу и оптом, включая фирменный магазин. Жители ценят местный продукт за свежесть и доступность.

Праздник усиливает роль предприятия в городской жизни. Рост доходов горожан стимулирует спрос на цветы.

Экономический аспект производства

Производство тюльпанов приносит Горзеленхозу стабильный доход и создает рабочие места. В контексте экономического роста Иркутской области такой сектор усиливает позиции региона. Благоустройство и цветоводство идут в связке.

Инвестиции в теплицы окупаются быстро, особенно с учетом праздничного сезона. Предприятие планирует расширять ассортимент.

"Экологические аспекты тепличного хозяйства важны для устойчивого развития Приангарья", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Перспективы дальнейшего развития

Горзеленхоз смотрит в будущее с оптимизмом. Планируют увеличить объемы и ввести новые сорта. Совместно с городскими службами теплицы интегрируют в проекты благоустройства.

Развитие поможет удержать лидерство в цветочном сегменте Сибири.

Ответы на популярные вопросы о тюльпанах Горзеленхоза

Сколько тюльпанов вырастили в этом сезоне?

Рекордные 1,2 миллиона штук, из них срезали уже больше 1,1 миллиона.

Какие технологии используют в теплицах?

Гидропоника с климат-контролем, вентиляцией и точным питанием раствором.

Где купить цветы из Горзеленхоза?

Через фирменный магазин предприятия и розничные точки Иркутска.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эколог Игорь Степанов

Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
