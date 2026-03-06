Неожиданные перемены на рынке такси Мурманска: из-за закона зарождается премиум-сегмент перевозок

В Мурманске назревают изменения на рынке такси. Новый порядок работы, вступивший в силу с 1 марта, обязывает использовать для перевозок только автомобили отечественного производства. Пока это не сильно отразилось на повседневной жизни северян, но эксперты прогнозируют постепенное обновление таксопарков и даже появление премиум-сегмента.

Таксопарки региона уже успели получить разрешения на импортные машины до дедлайна, но впереди закупки новых отечественных авто. Водители агрегаторов продолжают работать на личных машинах, что открывает дверь для бизнес-класса, аналогичного московскому.

Представитель компании "Автоэксперт51" Игорь Харченко отметил, что агрегаторы подготовились к переходу, а спрос на комфортные поездки может подтолкнуть рынок к развитию.

Новый закон о такси

С 1 марта в России действует обновленный порядок работы такси. Ключевой момент — запрет на использование иностранных автомобилей для коммерческих перевозок. До этой даты таксопарки могли оформить разрешения на любые машины, что и сделали многие компании.

Это решение направлено на поддержку отечественного автопрома и повышение безопасности на дорогах. В итоге рынок постепенно перейдет на Lada, УАЗ и другие модели, произведенные в стране.

Переход не мгновенный: водители на личных авто продолжают работать через агрегаторы, но парк служб обновится в ближайшие годы.

Что меняется в Мурманске

В Мурманске новый закон пока прошел незаметно. Городские таксопарки заранее оформили документы на импортные седаны и кроссоверы. Однако эксперт отрасли Валерий Козлов подчеркивает, что это лишь отсрочка.

"Обновление парка потребует инвестиций, но это шанс для региональной экономики Мурманска укрепить транспортную инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

Жители Заполярья привыкли к надежным поездкам, и изменения коснутся в основном корпоративных клиентов и долгосрочных контрактов.

Таксопарки Мурманска начнут закупать отечественные машины. Это не самые крупные объемы, но процесс запущен. Личные автомобили водителей станут основой флота в агрегаторах.

Тип такси Требования к авто Эконом Отечественные седаны, пробег до 5 лет Бизнес Комфортные модели на личных авто водителей

Такие закупки поддержат местный бизнес, связанный с логистикой.

Появление бизнес-такси

Эксперты не исключают запуск бизнес-сегмента в Мурманске. Как в столице, где премиум-тарифы работают через личные авто, так и здесь водители смогут предлагать комфорт.

Это привлечет корпоративных клиентов из порта и заводов, где спрос на надежный трансфер высок.

Подготовка агрегаторов

Сервисы вроде Яндекс. Такси и местных агрегаторов уже адаптировались. Они ввели фильтры для отечественных машин и тарифов.

Водители на личных авто получают преимущество в премиум-сегменте, что повысит конкуренцию и качество услуг.

Это перекликается с общими тенденциями на рынке услуг Мурманска.

Перспективы развития

В долгосрочной перспективе рынок такси в Заполярье вырастет. Отечественные авто станут нормой, а бизнес-класс — опцией для туристов и менеджеров.

"Рынок жилья и транспорта взаимосвязаны, бизнес-такси поможет с мобильностью ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку жилья Артём Волков

Город получит свежий флот и новые рабочие места.

Ответы на популярные вопросы о такси в Мурманске

Какие авто можно использовать для такси после 1 марта?

Только отечественного производства. Разрешения на импорт выданы до дедлайна, но новые — строго по правилам.

Появится ли бизнес-класс в Мурманске?

Вероятно, через личные комфортные авто водителей в агрегаторах.

Влияет ли это на цены поездок?

Пока нет, но обновление парка может слегка их скорректировать.

