Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Неожиданные перемены на рынке такси Мурманска: из-за закона зарождается премиум-сегмент перевозок

Россия » Северо-Запад

В Мурманске назревают изменения на рынке такси. Новый порядок работы, вступивший в силу с 1 марта, обязывает использовать для перевозок только автомобили отечественного производства. Пока это не сильно отразилось на повседневной жизни северян, но эксперты прогнозируют постепенное обновление таксопарков и даже появление премиум-сегмента.

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Таксопарки региона уже успели получить разрешения на импортные машины до дедлайна, но впереди закупки новых отечественных авто. Водители агрегаторов продолжают работать на личных машинах, что открывает дверь для бизнес-класса, аналогичного московскому.

Представитель компании "Автоэксперт51" Игорь Харченко отметил, что агрегаторы подготовились к переходу, а спрос на комфортные поездки может подтолкнуть рынок к развитию.

Новый закон о такси

С 1 марта в России действует обновленный порядок работы такси. Ключевой момент — запрет на использование иностранных автомобилей для коммерческих перевозок. До этой даты таксопарки могли оформить разрешения на любые машины, что и сделали многие компании.

Это решение направлено на поддержку отечественного автопрома и повышение безопасности на дорогах. В итоге рынок постепенно перейдет на Lada, УАЗ и другие модели, произведенные в стране.

Переход не мгновенный: водители на личных авто продолжают работать через агрегаторы, но парк служб обновится в ближайшие годы.

Что меняется в Мурманске

В Мурманске новый закон пока прошел незаметно. Городские таксопарки заранее оформили документы на импортные седаны и кроссоверы. Однако эксперт отрасли Валерий Козлов подчеркивает, что это лишь отсрочка.

"Обновление парка потребует инвестиций, но это шанс для региональной экономики Мурманска укрепить транспортную инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жители Заполярья привыкли к надежным поездкам, и изменения коснутся в основном корпоративных клиентов и долгосрочных контрактов.

Обновление автопарка

Таксопарки Мурманска начнут закупать отечественные машины. Это не самые крупные объемы, но процесс запущен. Личные автомобили водителей станут основой флота в агрегаторах.

Тип такси Требования к авто
Эконом Отечественные седаны, пробег до 5 лет
Бизнес Комфортные модели на личных авто водителей

Такие закупки поддержат местный бизнес, связанный с логистикой.

Появление бизнес-такси

Эксперты не исключают запуск бизнес-сегмента в Мурманске. Как в столице, где премиум-тарифы работают через личные авто, так и здесь водители смогут предлагать комфорт.

Это привлечет корпоративных клиентов из порта и заводов, где спрос на надежный трансфер высок.

"Инфраструктура Мурманска готова к премиум-такси, особенно с учетом благоустройства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Подготовка агрегаторов

Сервисы вроде Яндекс. Такси и местных агрегаторов уже адаптировались. Они ввели фильтры для отечественных машин и тарифов.

Водители на личных авто получают преимущество в премиум-сегменте, что повысит конкуренцию и качество услуг.

Это перекликается с общими тенденциями на рынке услуг Мурманска.

Перспективы развития

В долгосрочной перспективе рынок такси в Заполярье вырастет. Отечественные авто станут нормой, а бизнес-класс — опцией для туристов и менеджеров.

"Рынок жилья и транспорта взаимосвязаны, бизнес-такси поможет с мобильностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку жилья Артём Волков.

Город получит свежий флот и новые рабочие места.

Ответы на популярные вопросы о такси в Мурманске

Какие авто можно использовать для такси после 1 марта?

Только отечественного производства. Разрешения на импорт выданы до дедлайна, но новые — строго по правилам.

Появится ли бизнес-класс в Мурманске?

Вероятно, через личные комфортные авто водителей в агрегаторах.

Влияет ли это на цены поездок?

Пока нет, но обновление парка может слегка их скорректировать.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, специалист по рынку жилья Артём Волков
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы такси закон мурманск автомобили
Новости Все >
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима
Долги за коммуналку будут взыскивать по новой системе: многие рискуют не заметить решающий сигнал
Республиканцы готовят замену Трампу: получится ли у них сместить президента
Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет
Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Новости Ханты-Мансийска
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Скандал в белых халатах: женщина из Череповца выиграла дело против врачей за ошибку в диагнозе
Креативный кластер обретёт жизнь: но даты открытия в Петербурге всё сдвигаются
Тепло и уют в городских садах: что ждет женщин на праздничных площадках Улан-Удэ 8 марта
Кассы уходят в прошлое: банковские отделения в Кузбассе превращаются в уютные коворкинги
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке
Сеялка с цифровым мозгом от школьников Барнаула: автоматизированный механизм находит идеальный баланс глубины и влаги
Лахта-центр и фонтан в новом свете: как Петербург встретит Женский день 8 марта
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Бумажная волокита сдаёт позиции: цифровой разум Сургутского района признали лучшим в Югре
Тайная жизнь подземелий: редкие рукокрылые Свердловской области нашли убежище в тихих пещерах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.