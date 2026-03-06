Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Ресурсный голод сетей утолят рублём: стоимость воды и тепла в Бурятии совершит заметный рывок

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Улан-Удэ утверждены новые тарифы на коммунальные услуги, которые вступят в силу уже в октябре текущего года. Изменения коснутся большинства позиций в квитанциях, отражая актуальную экономическую ситуацию и рост себестоимости обслуживания инфраструктурных сетей. Горожанам следует заранее подготовиться к корректировке ежемесячных бытовых расходов.

Институт ЖКХ
Фото: commons.wikimedia.org by Александр из Томска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Институт ЖКХ

Для многих семей размер платежа за ЖКУ является критической статьей бюджета, поэтому даже небольшое, на первый взгляд, увеличение требует детального анализа. Мы проанализировали структуру грядущих изменений, чтобы вы могли оценить предстоящую нагрузку на домохозяйство.

Корректировка стоимости снабжения ресурсами

Базовые коммунальные услуги — поставка холодной воды и водоотведение — покажут уверенный рост. Стоимость кубометра холодной воды увеличится с 38,21 до 41,61 рубля, в то время как услуга водоотведения подорожает с 46,88 до 51,04 рубля. Отраслевые специалисты связывают это с необходимостью обновления очистных сооружений и насосного оборудования.

Наиболее чувствительным для потребителей станет изменение цен на отопление и горячее водоснабжение. Стоимость отопления за 1 Гкал поднимется до 3172,65 рубля против текущих 2918,72 рубля. Горячее водоснабжение по открытой системе будет стоить 221,95 рубля, а по закрытой — 203,51 рубля. Эксперты подчеркивают, что разница между системами обусловлена разным уровнем сложности технологических процессов теплоснабжения.

"Рост тарифов — это неизбежное отражение износа сетей. Мы работаем в условиях, когда поддержание работоспособности инфраструктуры требует серьезных вложений в ремонтные программы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Дифференциация тарифов на электричество

Система оплаты электроэнергии продолжает строиться на принципе диапазонов потребления. С октября тарифы обновятся для всех категорий: в первом диапазоне цена вырастет с 4,31 до 4,79 рубля, во втором — с 4,5 до 5,3 рубля, а в самом энергоемком, третьем диапазоне, стоимость достигнет 10,1 рубля за кВт⋅ч.

Подобное сегментирование призвано стимулировать рачительное потребление ресурса, особенно в пиковые периоды нагрузки на электросети. Гражданам рекомендуется обратить внимание на класс энергоэффективности бытовой техники, чтобы смягчить влияние новых ставок на общий счет.

Услуга / Диапазон Старый тариф Новый тариф (с октября)
Холодная вода (куб.м) 38,21 ₽ 41,61 ₽
Электроэнергия (1 диапазон) 4,31 ₽ 4,79 ₽
Электроэнергия (3 диапазон) 9,10 ₽ 10,10 ₽

Важно учитывать, что изменения касаются не только базовых потребностей, но и социальной политики. Региональные власти часто предлагают механизмы компенсации для уязвимых слоев населения при росте цен.

"Социальные выплаты должны индексироваться пропорционально, чтобы нагрузка на многодетные семьи и пенсионеров оставалась в пределах приемлемого, учитывая региональную специфику", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Стабильность сектора обращения с отходами

Единственной позицией, которая останется без изменений, является вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф на эту услугу зафиксирован на отметке 613 рублей. Это решение позволяет обеспечить предсказуемость расходов для населения, несмотря на волатильность в других секторах коммунального хозяйства.

Региональные специалисты по благоустройству подчеркивают, что стабильность в сфере обращения с отходами сегодня критически важна для общего психологического комфорта горожан, сталкивающихся с ростом цен по другим направлениям жизнеобеспечения.

"Стабильность тарифа на вывоз мусора дает жителям паузу, необходимую для адаптации к изменениям в стоимости тепла и воды", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Почему тарифы на отопление и воду в Улан-Удэ растут именно сейчас?

Рост тарифов обусловлен необходимостью модернизации изношенных сетей тепло- и водоснабжения, а также инфляционными процессами, которые влияют на стоимость материалов, ГСМ и оплату труда обслуживающего персонала в коммунальной сфере.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы жкх бурятия улан-удэ
Новости Все >
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима
Долги за коммуналку будут взыскивать по новой системе: многие рискуют не заметить решающий сигнал
Республиканцы готовят замену Трампу: получится ли у них сместить президента
Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет
Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия
Новая жизнь требует особого топлива: эти продукты становятся щитом для мамы и малыша
Сейчас читают
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Мир. Новости мира
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Туризм
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Скандал в белых халатах: женщина из Череповца выиграла дело против врачей за ошибку в диагнозе
Креативный кластер обретёт жизнь: но даты открытия в Петербурге всё сдвигаются из-за изменений проекта и задержек
Тепло и уют в городских садах: что ждет женщин на праздничных площадках Улан-Удэ 8 марта
Кассы уходят в прошлое: банковские отделения в Кузбассе превращаются в уютные коворкинги
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке
Сеялка с цифровым мозгом от школьников Барнаула: автоматизированный механизм находит идеальный баланс глубины и влаги
Лахта-центр и фонтан в новом свете: как Петербург встретит Женский день 8 марта
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Бумажная волокита сдаёт позиции: цифровой разум Сургутского района признали лучшим в Югре
Тайная жизнь подземелий: редкие рукокрылые Свердловской области нашли убежище в тихих пещерах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.