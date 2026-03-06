Креативный кластер обретёт жизнь: но даты открытия в Петербурге всё сдвигаются

Реставрация Дома Брюллова в центре Санкт-Петербурга, где должен открыться креативный кластер, опять откладывается. Инвестор внес изменения в проект, включая надстройку мансарды, и документацию отправили на новое согласование в КГИОП. Это добавит несколько месяцев к и без того растянутым срокам.
Здание на Кадетской линии Васильевского острова, памятник федерального значения, выиграли в торгах по программе "рубль за метр" в 2022 году. Планировалось завершить работы еще в 2024-м, но переносы стали нормой. Теперь сбор заявок на аренду продолжается на сайте инвестора.
Стоимость проекта выросла с 150 до 400 миллионов рублей из-за скрытых дефектов и усложнений. Смольный требует точного соответствия нормам охраны памятников, что тормозит процесс.
Проект реставрации отправили на повторное согласование из-за правок от пользователя здания. КГИОП опубликовал новую документацию от ООО "Кант", где учтены изменения в планировке. Это стандартная процедура для объектов культурного наследия, но она неизбежно растягивает сроки.
Инвестор ООО "БС Арт Дев" Александра Басалыгина уже несколько раз корректировал планы. Ранее речь шла о завершении в первом квартале 2025-го, потом об октябре того же года. Осенью Басалыгин заявлял о близости приемки, но объект все еще закрыт.
Запросы в компанию и комитет пока без ответа, но по аналогичным проектам процесс займет месяцы.
Новый акт экспертизы от февраля 2026 года фиксирует правки в планировке. Предусмотрено восстановление мансарды по Тучкову переулку по архивным чертежам, раскрытие исторических арок, проемов и устройство летней веранды на месте утраченного флигеля.
Эти изменения сохраняют аутентичность здания, но требуют свежей проверки. Компания "Я хочу быть твоей канарейкой", арендатор, инициировала доработки для функциональности будущего пространства.
В Смольный строго следят за соблюдением норм в исторической зоне, особенно на Васильевском острове.
Здание возвели в 1780-х, в 1845-м перестроил архитектор Александр Брюллов для семьи. Площадь — 2 тысячи квадратных метров. Главный фасад сохранился, интерьеры и двор изменились.
В 2008-м признали аварийным, в 2016-м изъяли для госнужд. Предлагали передать музеям, но в итоге выставили на аукцион по программе "рубль за метр" на 49 лет.
ООО "Я хочу быть твоей канарейкой" Басалыгина выиграло торги в 2022-м. В "Брюллофте" разместят кафе, лектории, образовательные проекты и магазины для малого бизнеса.
Аренда по рублю за метр обязывает реставрировать за 7 лет. На сайте "БС Арт Дев" уже принимают заявки, что говорит о вере в скорое открытие.
Проект вписывается в тренд креативных пространств в Петербурге, где оживает историческая застройка.
Басалыгин объяснил рост цены худшим состоянием дома и скрытыми работами. Изначально 150 миллионов, теперь 400.
|Этап
|Срок / Стоимость
|Изначальный план
|2024 год / 150 млн руб.
|Второй перенос
|I квартал 2025 / …
|Третий перенос
|Октябрь 2025 / …
|Текущий
|+ несколько месяцев / 400 млн руб.
Таблица показывает накопившиеся сдвиги. Аналогичные проекты в городе тоже затягиваются из-за бюрократии.
Согласование займет месяцы, открытие сместится на 2026-й. Инвестор активен, несмотря на задержки.
Это шанс оживить аварийный памятник и привлечь посетителей на Васильевский остров.
"Брюллофт" усилит привлекательность района, где много культурных объектов. Район выиграет от новых рабочих мест и трафика.
В контексте городских программ по благоустройству проект идеально вписывается. Туристы оценят аутентичное пространство с видом на исторический центр.
Смольный поддерживает такие инициативы, балансируя между сохранением и развитием, как в случае с городской инфраструктурой.
Точных дат нет, но после согласования новой документации ожидается сдвиг на несколько месяцев. Вероятно, не раньше второй половины 2026 года.
Скрытые дефекты, усложнения и рост объемов работ. Дом оказался хуже, чем предполагалось изначально.
Кафе, лектории, магазины малого бизнеса и образовательные проекты. Аренда по рублю за метр стимулирует разнообразие.
Нет, инвестор укладывается в 7-летний срок реставрации. Задержки — норма для сложных объектов.
