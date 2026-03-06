Креативный кластер обретёт жизнь: но даты открытия в Петербурге всё сдвигаются

Реставрация Дома Брюллова в центре Санкт-Петербурга, где должен открыться креативный кластер, опять откладывается. Инвестор внес изменения в проект, включая надстройку мансарды, и документацию отправили на новое согласование в КГИОП. Это добавит несколько месяцев к и без того растянутым срокам.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом Брюллов, Санкт-Петербург

Здание на Кадетской линии Васильевского острова, памятник федерального значения, выиграли в торгах по программе "рубль за метр" в 2022 году. Планировалось завершить работы еще в 2024-м, но переносы стали нормой. Теперь сбор заявок на аренду продолжается на сайте инвестора.

Стоимость проекта выросла с 150 до 400 миллионов рублей из-за скрытых дефектов и усложнений. Смольный требует точного соответствия нормам охраны памятников, что тормозит процесс.

Почему переносится открытие "Брюллофта" в Доме Брюллова?

Проект реставрации отправили на повторное согласование из-за правок от пользователя здания. КГИОП опубликовал новую документацию от ООО "Кант", где учтены изменения в планировке. Это стандартная процедура для объектов культурного наследия, но она неизбежно растягивает сроки.

Инвестор ООО "БС Арт Дев" Александра Басалыгина уже несколько раз корректировал планы. Ранее речь шла о завершении в первом квартале 2025-го, потом об октябре того же года. Осенью Басалыгин заявлял о близости приемки, но объект все еще закрыт.

"Такие задержки типичны для реставрации в историческом центре, где каждый шаг требует экспертизы и согласований", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Запросы в компанию и комитет пока без ответа, но по аналогичным проектам процесс займет месяцы.

Что меняется в проектной документации?

Новый акт экспертизы от февраля 2026 года фиксирует правки в планировке. Предусмотрено восстановление мансарды по Тучкову переулку по архивным чертежам, раскрытие исторических арок, проемов и устройство летней веранды на месте утраченного флигеля.

Эти изменения сохраняют аутентичность здания, но требуют свежей проверки. Компания "Я хочу быть твоей канарейкой", арендатор, инициировала доработки для функциональности будущего пространства.

В Смольный строго следят за соблюдением норм в исторической зоне, особенно на Васильевском острове.

Краткая история Дома Брюллова

Здание возвели в 1780-х, в 1845-м перестроил архитектор Александр Брюллов для семьи. Площадь — 2 тысячи квадратных метров. Главный фасад сохранился, интерьеры и двор изменились.

В 2008-м признали аварийным, в 2016-м изъяли для госнужд. Предлагали передать музеям, но в итоге выставили на аукцион по программе "рубль за метр" на 49 лет.

"Реставрация таких домов — вклад в сохранение культурного ландшафта города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков

Инвестор и концепция пространства

ООО "Я хочу быть твоей канарейкой" Басалыгина выиграло торги в 2022-м. В "Брюллофте" разместят кафе, лектории, образовательные проекты и магазины для малого бизнеса.

Аренда по рублю за метр обязывает реставрировать за 7 лет. На сайте "БС Арт Дев" уже принимают заявки, что говорит о вере в скорое открытие.

Проект вписывается в тренд креативных пространств в Петербурге, где оживает историческая застройка.

Динамика стоимости и сроков реставрации

Басалыгин объяснил рост цены худшим состоянием дома и скрытыми работами. Изначально 150 миллионов, теперь 400.

Этап Срок / Стоимость Изначальный план 2024 год / 150 млн руб. Второй перенос I квартал 2025 / … Третий перенос Октябрь 2025 / … Текущий + несколько месяцев / 400 млн руб.

Таблица показывает накопившиеся сдвиги. Аналогичные проекты в городе тоже затягиваются из-за бюрократии.

Что дальше: новые сроки и ожидания

Согласование займет месяцы, открытие сместится на 2026-й. Инвестор активен, несмотря на задержки.

Это шанс оживить аварийный памятник и привлечь посетителей на Васильевский остров.

"Административные барьеры можно преодолеть, если документация безупречна", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова

Влияние на Васильевский остров и туризм

"Брюллофт" усилит привлекательность района, где много культурных объектов. Район выиграет от новых рабочих мест и трафика.

В контексте городских программ по благоустройству проект идеально вписывается. Туристы оценят аутентичное пространство с видом на исторический центр.

Смольный поддерживает такие инициативы, балансируя между сохранением и развитием, как в случае с городской инфраструктурой.

Ответы на популярные вопросы о реставрации Дома Брюллова

Когда наконец откроют "Брюллофт"?

Точных дат нет, но после согласования новой документации ожидается сдвиг на несколько месяцев. Вероятно, не раньше второй половины 2026 года.

Почему проект так подорожал?

Скрытые дефекты, усложнения и рост объемов работ. Дом оказался хуже, чем предполагалось изначально.

Что будет в креативном пространстве?

Кафе, лектории, магазины малого бизнеса и образовательные проекты. Аренда по рублю за метр стимулирует разнообразие.

Влияет ли это на программу "рубль за метр"?

Нет, инвестор укладывается в 7-летний срок реставрации. Задержки — норма для сложных объектов.

Читайте также