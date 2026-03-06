Ледяной панцирь трещит по швам: огромные запасы снега готовят Кузбассу испытание большой водой

Весеннее половодье для промышленного региона — это всегда уравнение с множеством неизвестных, где главными переменными становятся толщина ледяного покрова и интенсивность таяния снегов. В Кузбассе подготовка к сезону большой воды вышла на финишную прямую: в Кемерове прошел масштабный смотр оперативных служб, призванных минимизировать риски для территорий, исторически склонных к подтоплениям.

Фото: Фото Виталия Суркова Подтопление городского района

Статистика текущего года заставляет специалистов быть предельно концентрированными. Из-за аномально снежной зимы запас влаги в снежном покрове превышает климатическую норму на 60%. Этот объем в сочетании с резким потеплением создает реальную угрозу для инфраструктуры, поэтому превентивные меры — от очистки русел рек до взрывных работ на Томи — становятся вопросом выживания для целых районов.

Инженерный щит против стихии

Подготовительная работа в областной столице началась задолго до пика половодья. Основной акцент сделан на расчистку водопропускных систем и укрепление береговой линии. Инженерная защита в данном случае носит и городской характер: с улиц Кемерова уже вывезено свыше 1,6 млн кубометров снега, что снижает вероятность локальных подтоплений из-за образования талых вод в низинах.

Для предотвращения ледовых заторов власти традиционно используют метод направленных подрывов льда. Это позволяет контролировать движение ледяной массы и не допускать создания искусственных дамб, которые способны поднять уровень воды в реке на критические отметки за считанные часы.

"Работа с природными рисками требует системного подхода: от предупреждения оползней в зонах повышенной крутизны до контроля устойчивости береговых укреплений в период активного таяния", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Цифровой контроль уровня реки

Технологическая составляющая мониторинга в этом году усилена запуском системы онлайн-наблюдения. Начиная с 1 апреля, за динамикой Томи можно будет следить в режиме реального времени. Такая прозрачность данных позволяет не только муниципальным службам, но и жителям оперативно оценивать обстановку.

Использование датчиков уровня воды и интегрированных систем оповещения помогает создать "цифровой двойник" паводковой ситуации. Это критически важно для принятия управленческих решений в условиях, когда счет идет на минуты.

Параметр готовности Наличие ресурсов Личный состав спасателей 113 специалистов Спецтехника (авто и инж.) 22 единицы Плавсредства 7 единиц

Данная инфраструктура базируется на многолетнем опыте борьбы с ЧС в регионе и позволяет распределять ресурсы по наиболее уязвимым участкам заранее.

Зона особого внимания: статистика уязвимости

На сегодняшний день под потенциально возможной зоной подтопления в Кемерове фиксируется 95 жилых домов, в которых проживают 239 человек. Для этих граждан подготовлены планы эвакуации, а в случае экстренной необходимости спасатели готовы развернуть временные пункты размещения.

Важно понимать, что каждое подтопление — это не только материальный ущерб, но и серьезный стресс для населения. Профилактические беседы и информирование жителей входят в комплекс мер, реализуемых социальной поддержкой региона.

"Социально-экономические последствия паводков для населения требуют не только оперативной помощи, но и долгосрочных программ реабилитации территорий и психологической поддержки пострадавших", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Безопасность как приоритет

Губернатор Илья Середюк в ходе смотра подчеркнул, что задача МЧС и коммунальных служб — действовать на опережение. Перевод ведомств в режим повышенной готовности означает не только наличие техники, но и готовность логистических цепочек к переброске сил в любой сектор города за минимальное время.

Региональные власти делают ставку на исключение человеческого фактора. Интеграция усилий муниципальных властей и экстренных служб — это фундамент, на котором строится безопасность города в текущем паводковом сезоне.

"Муниципальная реформа и выстраивание плотных коммуникаций между районными администрациями и профильными ведомствами позволяют эффективно минимизировать риски в периоды острых техногенных или природных вызовов", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о паводке

Как обеспечивается безопасность жителей в зоне возможного подтопления?

В Кемерове разработаны планы эвакуации: подготовлены средства спасения, транспорт и места для временного размещения граждан. В случае ухудшения ситуации спасатели переходят на усиленный режим дежурства.

