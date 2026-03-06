Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кассы уходят в прошлое: банковские отделения в Кузбассе превращаются в уютные коворкинги

Банковский сектор в Кузбассе демонстрирует качественную трансформацию, отходя от модели классических "касс" в сторону высокотехнологичных сервисных хабов. Финансовые организации активно пересматривают структуру своих филиальных сетей, делая ставку на сочетание цифровых инструментов и персонального клиентского опыта. Модернизация затрагивает как крупные промышленные центры, так и небольшие населенные пункты, что позволяет банкам сохранять свое присутствие в регионах с высокой концентрацией розничных клиентов.

Ключевым трендом последних лет стало создание офисов "нового формата", где физическое пространство организовано по принципу современного коворкинга или экосистемы. Несмотря на ускоренную цифровизацию дистанционных каналов, физические отделения трансформируются в площадки для сложных финансовых операций и живого диалога. Исследования экспертов подтверждают: более 70 процентов банковских точек в регионе успешно прошли этап реновации, адаптировавшись к актуальным стандартам обслуживания.

Развитие инфраструктуры ВТБ

Сегодня сеть ВТБ в Кузбассе насчитывает 40 отделений и точек обслуживания. Стратегия развития банка в Кемеровской области строится на глубокой интеграции с цифровыми решениями и качественном обновлении физических офисов. Особое внимание уделяется территориям, где растет спрос на финансовые услуги, включая такие города, как Гурьевск и Белово. Процесс переформатирования опирается на принципы эргономики и новые требования к пространству, где клиент должен чувствовать себя максимально комфортно.

В рамках синергии с сетью отделений связи, которая продолжает развиваться, банк масштабирует присутствие в регионах. В частности, в текущем году в Белово был запущен уже второй по счету офис принципиально нового образца, спроектированный с учетом актуальных стандартов доступности и функциональности, что подчеркивает приверженность организации к развитию физической инфраструктуры даже в эпоху глобального перехода в онлайн.

"Мы заботимся о наших клиентах и стараемся обеспечить им самый высокий уровень сервиса. За последний год мы запустили 8 офисов обновленного формата. Отделение в городе Белово, одном из крупнейших в Кузбассе, открылось первым в 2026 году. Несмотря на развитие цифровых сервисов, живое общение остается приоритетным форматом для клиентов нашего банка", — отметила управляющий ВТБ в Кузбассе — вице-президент банка Анжелика Рогожкина.

Региональный ландшафт и модернизация

Конкуренция среди банков в Кузбассе стимулирует обновление материально-технической базы не только лидеров рынка, но и локальных игроков. ПСБ, например, в 2024 году открыл в Новокузнецке офис в уникальной для региона концепции, задав высокую планку для всей отрасли. Примеры успешного внедрения современных технологий демонстрирует и "Кузнецкбизнесбанк", который в 2023–2024 годах провел реновацию ключевых филиалов в Кемерове и Новокузнецке.

Подобные изменения происходят синхронно с глобальными процессами: Сбер и Альфа-банк также активно инвестируют в переоснащение своих пространств. Модернизация включает внедрение систем машинного зрения для оптимизации потоков посетителей, установку терминалов самообслуживания и создание зон для конфиденциальных консультаций, что в сумме меняет облик финансового ландшафта области.

Направление изменений Результат для клиента
Зонирование офиса Сокращение времени ожидания за счет свободной рассадки
Цифровые панели Доступ к сервисам 24/7 без участия операциониста

"Инвестиции в региональную сеть — это не просто кастомизация мебели, а перестройка бизнес-моделей под нужды современного пользователя, который ценит время и персонализацию", — пояснил в беседе с Pravda. Ru Илья Гусев.

Переход на новые форматы обслуживания также позволяет снизить операционные риски за счет централизации процессов и повышения квалификации персонала. Банки стремятся сделать посещение отделения осознанным выбором клиента, а не необходимостью, предоставляя доступ к сложным инвестиционным и кредитным продуктам в комфортных условиях. В ближайшие годы аналитики прогнозируют продолжение этого тренда с акцентом на экологичность материалов и доступность для маломобильных групп.

"Масштабная реновация банковских офисов говорит о том, что финансовый сектор рассматривает физическое присутствие как ключевой элемент доверия в долгосрочной стратегии развития бизнеса", — подчеркнул эксперт Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о развитии банковской сети

Почему банки продолжают открывать новые офисы, если почти все операции доступны онлайн?

Физические отделения трансформируются. Они перестают быть местом для простых операций, превращаясь в консультационные центры, где клиенты обсуждают сложные вопросы, такие как ипотека, инвестиционные портфели или юридические нюансы деловых сделок. Живой контакт остается важным фактором формирования доверия.

Алина Корнеева, Илья Гусев, Елена Пахомова
