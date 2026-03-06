Санкт-Петербург встречает Международный женский день яркой подсветкой. Башня Лахта-центра засияет праздничными огнями с вечера 8 марта до утра следующего дня. Это станет частью большой световой программы, которая охватит фасады зданий, фонтаны и ключевые точки города.
Губернатор Александр Беглов рассказал о проекциях с ирисами, левкоями и мимозами на десяти фасадах в семи районах. Особое внимание уделят Российской национальной библиотеке, где появится галерея образов женщин с картин русских художников.
Фонтаны в Казанском и Нахимовском скверах окрасятся в теплый цикламеновый оттенок, символизирующий нежность и весну. Водоканал уже готовит первую смену цвета 6 марта.
Башня Лахта-центра станет главным акцентом вечернего неба Петербурга. Праздничная иллюминация включится точно в 18:00 8 марта и продлится до 8:00 9 марта. Это не просто огни — динамическая подсветка подчеркнет высоту и современный дизайн небоскреба, превратив его в символ праздника.
Пресс-служба центра подтверждает: шоу рассчитано на максимальный эффект в темное время суток. Жители и гости города смогут наблюдать за этим с разных точек, включая набережные и мосты.
|Место
|Время работы
|Лахта-центр
|18:00 8 марта — 8:00 9 марта
|Фонтаны в скверах
|С 6 марта, основное шоу с 18:50 8 марта
Такие акции уже стали традицией для Ольги Морозовой, специалиста по инфраструктуре.
"Подсветка Лахта-центра — это не только эстетика, но и вклад в комфортную городскую среду, где световые эффекты объединяют людей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Десять фасадов в семи районах Петербурга украсят проекциями ирисов, левкоев и мимоз. Смольный подчеркивает: это классические символы весны и женственности. Проекции появятся вечером 8 марта, усиливая праздничное настроение.
Губернатор Беглов лично курирует такие инициативы, как видно по другим городским программам вроде зеленого пояса, где экология сочетается с развитием.
На здании Российской национальной библиотеки развернется многослайдовая проекция. Зрители увидят портреты женщин с картин великих русских художников — от классики до модерна. Это tribute сильным женским образам в культуре.
Такие световые акции перекликаются с фестивалем китайских фонарей, где инсталляции поднимают настроение петербуржцам.
Фонтаны Казанского и Нахимовского скверов засияют цикламеновым светом. Водоканал объясняет выбор: оттенок передает нежность и пробуждение природы. Первая демонстрация запланирована на 6 марта с 19:00 до 20:00.
Основное шоу стартует 8 марта в 18:50 и завершится под утро. Это добавит романтики центральным зонам города.
"Световые эффекты на фонтанах усиливат туристический поток, делая Петербург еще привлекательнее для внутреннего туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.
Цвета в программе не случайны. Мимоза — вечный символ 8 марта, ирисы и левкои добавляют весенней свежести. Цикламеновый фонтан — о женственности.
|Цвет
|Символика
|Мимоза
|Традиционный символ праздника
|Цикламеновый
|Нежность и весна
Световое шоу поднимает настроение жителей, особенно в предвесенний период. Оно вписывается в стратегию Смольного по улучшению качества жизни, как в плане диспансеризации.
Петербург держит позиции в рейтинге АСИ, а такие акции способствуют инвестициям в туризм. Политологи отмечают роль местных традиций.
Подсветка также перекликается с цифровизацией услуг, где банки уходят в онлайн, а город акцентирует живые эмоции.
Иллюминация стартует в 18:00 8 марта и будет работать до 8:00 9 марта.
Теплый цикламеновый оттенок, символизирующий нежность. Первая смена — 6 марта.
На 10 фасадах в семи районах, включая Московский проспект.
