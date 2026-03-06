Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайная жизнь подземелий: редкие рукокрылые Свердловской области нашли убежище в тихих пещерах

Россия » Урал » Екатеринбург

В Свердловской области 2025 год ознаменовался важным этапом в изучении региональной фауны. Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН завершили экспедицию по обследованию карстовых пещер, результатом которой стали уникальные данные о состоянии популяций летучих мышей. Представители редких видов, занесенных в Красную книгу, оказались буквально под боком у любителей активного отдыха, что поставило вопрос о строгом регулировании посещения природных памятников.

Летучая мышь
Фото: Pravda.Ru by Антон Тарасов is licensed under publiс domain
Летучая мышь

Специалисты подтвердили присутствие краснокнижных животных в таких известных локациях, как Тренькинская, Смолинская и Аракаевская пещеры. Особым открытием стала Ледяная пещера в урочище Чертово Городище, где была зафиксирована крупнейшая в регионе летняя колония ночницы Брандта, насчитывающая более 90 особей. Это открытие подчеркивает хрупкость экосистем, существующих в условиях антропогенного прессинга.

Уникальная биология уральских рукокрылых

Летучие мыши, обитающие на Урале — это удивительный пример адаптации к умеренному климату. Прудовая и водяная ночницы, северный кожанок и бурый ушан — все эти виды обладают сложными механизмами энергосбережения, позволяющими им выживать в периоды нехватки насекомых. В пещерах они находят микроклимат с оптимальной влажностью и температурой, которые критически важны для нормального метаболизма в период покоя.

Антрополог Артём Климов отмечает, что долгое время рукокрылые воспринимались исключительно как объекты суеверий, однако современные исследования доказывают их исключительную роль как индикаторов здоровья экосистемы. "Популяции этих животных крайне чувствительны к изменению состава воздуха и уровня шума, что делает их идеальными маркерами для оценки антропогенного воздействия на ландшафт", — пояснил эксперт.

В естественной среде мыши демонстрируют поразительную социальную структуру. Например, летние колонии ночницы Брандта — это сложные сообщества, где самки совместно выращивают потомство, обмениваясь информацией о доступных местах для охоты. Любое вмешательство в этот процесс может привести к стрессу и массовому оставлению выводков.

Методы защиты и экологическая этика

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области уже начало внедрение регламентов, направленных на минимизацию влияния туристов на редкие виды. Ключевой принцип новой стратегии — "невидимое присутствие". Посетителям пещер настоятельно рекомендуют отказаться от использования вспышек фотокамер и мощных светодиодных фонарей, так как яркий свет нарушает циркадные ритмы животных и может стать причиной их преждевременного пробуждения.

"Нарушение покоя летучих мышей в период активности ведет к истощению их энергетических запасов, накопленных за ночь охоты. В пещерах, где расположены колонии, антропогенный шум является деструктивным фактором, подавляющим естественную коммуникацию животных", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Действие туриста Последствие для животного
Использование вспышки Дезориентация и стрессовый шок
Прикосновение рукой Нарушение терморегуляции и риск инфекций
Громкие крики Разрыв коммуникационных сигналов колонии

Важно понимать, что каждое посещение пещеры человеком — это вторжение в стерильное пространство, где любое неаккуратное движение может привести к гибели редкого экземпляра. Сохранение биоразнообразия сегодня требует участия каждого гражданина, ответственного за чистоту и безопасность лесных памятников природы.

"Интеграция научно обоснованных методов охраны в туристические маршруты — основа проекта 'Экологическое благополучие'. Баланс между интересами посетителей парков и нуждами исчезающих видов достигается только через просвещение", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о летучих мышах

Почему нельзя трогать летучую мышь, если она попалась на глаза?

Летучие мыши являются сложными носителями естественных микробиотических сред. Контакт с кожей человека может быть опасен как для животного, так и для вас, из-за риска передачи патогенов или повреждения хрупких перепонок крыльев, которые невероятно чувствительны.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
экология свердловская область
