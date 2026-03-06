Двадцать минут на прощание: аэропорт Ханты-Мансийска вводит жёсткий контроль времени у терминала

Аэропорт Ханты-Мансийска пересмотрел политику использования привокзальной площади, введя автоматизированную систему контроля доступа. С начала марта здесь начала функционировать платная парковка, оборудованная комплексами фотовидеофиксации. Технологическое решение призвано избавить воздушную гавань от хронических заторов и хаотичного нагромождения транспорта, которое мешало не только пассажирам, но и работе спецтехники.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэродромы и терминалы-терминал, Ханты-Мансийск

Механизм работы системы предельно прост и основан на машинном зрении: камера считывает номер автомобиля при подъезде к шлагбауму, фиксируя точное время въезда. Аналогичный процесс происходит на выезде, где программное обеспечение рассчитывает длительность пребывания транспортного средства на объекте. Подобная модернизация — часть общероссийского тренда на "умную" городскую среду, где электронное око становится главным регулятором правопорядка.

Тарифная сетка: сколько стоит комфорт у терминала

Администрация аэропорта установила гибкую систему тарификации, разделяя краткосрочные визиты и длительное хранение автомобилей. Для тех, кто приехал встретить или проводить близких, предусмотрен "бесплатный коридор" продолжительностью в 20 минут. Этого времени, по расчетам специалистов, достаточно для высадки пассажиров и погрузки багажа без создания помех другим участникам движения.

Продолжительность стоянки Стоимость услуги Первые 20 минут Бесплатно От 21 минуты до 4 часов 300 рублей в час Свыше 4 часов (первые сутки) 1200 рублей Каждые последующие сутки 1200 рублей

Стоит отметить, что превышение лимита даже на несколько минут переводит тарификацию в платный режим. Для тех, кто планирует оставить машину на длительный срок, посуточная оплата становится экономически более оправданной, чем почасовая, однако общая стоимость владения парковочным местом сопоставима с уровнем цен на парковочные места в крупных мегаполисах Урала и Сибири.

Социальные льготы: кто может парковаться бесплатно

Несмотря на коммерческий характер новой системы, сохраняется широкий перечень категорий граждан, имеющих право на льготное или безвозмездное использование привокзальной площади. Это соответствует общему вектору усиления мер социальной поддержки в регионах, включая северные территории страны.

"Введение льгот для ветеранов и инвалидов — это обязательное условие эксплуатации подобных объектов. Мы следим за тем, чтобы административные барьеры не ограничивали доступ к транспортной инфраструктуре для уязвимых групп", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Полная скидка в размере 100% предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и инвалидам (при наличии соответствующего опознавательного знака на автомобиле). Ветераны боевых действий могут рассчитывать на снижение стоимости услуг вполовину — для них предусмотрена скидка в 50%. Для подтверждения права на льготу необходимо следовать инструкциям, размещенным на официальном портале аэропорта.

Решение проблем логистики и безопасности

Основной целью нововведения названо упорядочивание транспортных потоков. До внедрения платной системы привокзальная площадь зачастую напоминала "склад железа", где машины бросались в несколько рядов, перекрывая выезды. Сейчас ситуация должна измениться: финансовый фильтр дисциплинирует водителей и заставляет их более ответственно относиться к времени стоянки.

"Эффективное управление привокзальной территорией напрямую влияет на антитеррористическую защищенность объекта. Свободные подъезды позволяют оперативным службам беспрепятственно работать в случае ЧС", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Подобные меры уже показали свою эффективность в других регионах. Например, жесткий контроль за парковочным пространством помогает избежать проблем с уборкой снега в зимний период, что критически важно для климатических условий Ханты-Мансийска. Когда площадь свободна от "подснежников" (брошенных на зиму авто), коммунальная техника может оперативно очищать асфальт до покрытия.

Региональный контекст и развитие инфраструктуры

Ханты-Мансийский автономный округ продолжает демонстрировать высокие темпы модернизации транспортных узлов. Это связано с инвестиционной привлекательностью региона, который, подобно тому как Дальний Восток расправляет плечи, аккумулирует средства для обновления ключевых объектов инфраструктуры. Автоматизация парковки — лишь один из этапов цифровизации авиаузла.

"Инвестиции в такие системы быстро окупаются за счет снижения издержек на ручное управление и повышение пропускной способности. Это маркер зрелости регионального менеджмента", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для жителей и гостей города запуск платной парковки означает переход на новый уровень сервиса, где минимизирован человеческий фактор. Риск столкнуться с агрессией персонала или вымогательством на парковке исключен благодаря автоматике и прозрачной системе оплаты через терминалы.

Ответы на популярные вопросы о парковке

Сколько времени я могу стоять в аэропорту бесплатно?

Бесплатный период составляет ровно 20 минут. Этого времени обычно достаточно для оперативной высадки или встречи пассажиров.

Как подтвердить право на льготу при выезде?

Для реализации права на льготу (100% или 50% скидки) необходимо предъявить подтверждающие документы дежурному администратору или следовать инструкции, указанной на информационных стендах у терминалов оплаты.

Будут ли штрафовать за парковку вне официальной зоны?

Контроль за соблюдением правил дорожного движения на подъездах к аэропорту осуществляет ГИБДД. Нарушение правил остановки и стоянки может повлечь эвакуацию транспортного средства и административный штраф.

Читайте также