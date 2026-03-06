Свой дом вместо тесной клетки: масштабная программа переселения курганцев на землю набирает обороты

Правительство Курганской области подвело итоги реализации флагманской региональной программы "Русская мечта: Курганская область зовет" за 2025 год. Мерами поддержки при строительстве и покупке жилья за отчетный период воспользовались около 1000 семей. Проект, направленный на деурбанизацию и закрепление населения на земле, демонстрирует устойчивую динамику: за семь лет субсидии получили более 4000 домохозяйств.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Стратегия региона строится на прямой финансовой стимуляции граждан, желающих сменить тесные городские квартиры на простор и автономность собственного дома. В условиях общероссийского тренда на ИЖС, Курганская область предлагает одни из самых прозрачных механизмов распределения безвозмездных выплат, размер которых гибко адаптирован под социальный статус заявителя и локацию будущего объекта недвижимости.

Механизмы прямой финансовой поддержки

Программа "Русская мечта" представляет собой систему дифференцированных выплат, где максимальные суммы зарезервированы для наиболее востребованных категорий специалистов и многодетных семей. Так, при строительстве дома в сельской местности работники АПК могут рассчитывать на субсидию до 1 млн рублей. Это существенное подспорье, учитывая, что бережливое производство в сельском хозяйстве требует не только технологий, но и стабильного кадрового состава.

Для тех, кто предпочитает городские агломерации — Курган, Шадринск или Кетово — предусмотрены выплаты до 700 тысяч рублей на строительство жилья. Сектор многоквартирных домов также не остался без внимания: программа позволяет компенсировать до 500 тысяч рублей первоначального взноса по ипотеке, при условии приобретения жилья у застройщиков, аккредитованных в Курганской ипотечной жилищной корпорации (КИЖК).

"Такие меры позволяют существенно снизить долговую нагрузку на семейные бюджеты, что особенно актуально в периоды волатильности на рынке недвижимости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Приоритет ИЖС и борьба с самостроем

Стимулирование индивидуального жилищного строительства выбрано администрацией региона как ключевой вектор развития. В отличие от многих других субъектов РФ, где дефицит парковок и переуплотнение застройки в новостройках становятся критическими проблемами, Курганская область делает ставку на "рассредоточенное" проживание. Это позволяет снизить нагрузку на городские сети и создать более экологичную среду обитания.

Важным условием получения господдержки является обязательная регистрация объекта в МФЦ. Это требование эффективно выводит значительную часть "серого" самостроя в легальное поле. Таким образом, регион не только помогает гражданам, но и планомерно увеличивает свою налоговую базу. Однако развитие территорий невозможно без контроля рисков, будь то паводок или износ коммуникаций.

Категория жилья/участника Размер субсидии ИЖС (сельская местность, многодетные/АПК) До 1 000 000 руб. ИЖС (городские агломерации) До 700 000 руб. Квартиры (первый взнос по ипотеке в КИЖК) До 500 000 руб.

Инфраструктурный вопрос и молодежная политика

Одной из главных задач программы остается удержание молодежи в сельских районах. Руководство области понимает, что одних денег на дом недостаточно. Профильным ведомствам уже поручено разработать дополнительные меры по созданию социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных округах. Без качественных дорог, школ и больниц "Русская мечта" рискует превратиться в проект "загородных дач".

"Для закрепления молодежи на селе необходим комплексный подход: от современных образовательных пространств до качественного благоустройства дворов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экономический эффект и легализация рынка

Помимо демографических целей, программа стимулирует и местный рынок стройматериалов. Рост частного строительства подталкивает малый бизнес к открытию производств и торговых точек в районах. Хотя в некоторых северных регионах, например в Магадане, вводят бесплатные детские сады, Курганская область делает упор именно на капитальный фундамент благополучия — собственность.

Интересной особенностью является возрастной порог участников — до 65 лет. Это позволяет включить в орбиту "Русской мечты" не только вчерашних студентов, но и опытных специалистов, готовых инвестировать свои накопления в строительство на родной земле. Подобная инклюзивность снижает общую тревожность населения, предоставляя понятный жизненный горизонт.

"Легализация самостроя через субсидии — это грамотный ход. Мы видим, как хаотичная застройка превращается в упорядоченные поселения с прозрачными административными границами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о программе "Русская мечта"

Кто может претендовать на максимальную выплату в 1 млн рублей?

Максимальная сумма в один миллион рублей предназначена для многодетных семей, а также для работников агропромышленного комплекса, которые планируют строительство индивидуального жилого дома в сельских территориях региона.

Можно ли потратить субсидию на покупку вторичного жилья?

В текущей редакции программа ориентирована на стимулирование нового строительства (ИЖС) и покупку квартир в новых домах у застройщиков, имеющих аккредитацию в КИЖК. Поддержка покупки "вторички" в общем порядке не предусмотрена.

Каковы обязательные технические условия для получения денег на дом?

Объект должен быть официально зарегистрирован, а к участку должны быть подведены необходимые коммуникации. Это гарантирует, что выделенные бюджетные средства идут на создание полноценного пригодного для жизни жилья, а не на долгострои.

Читайте также