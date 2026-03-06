Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Тайна Третьей планеты в реальности: городской парк Благовещенска превращается в футуристический кластер

Благовещенск

В Благовещенске начались видимые изменения в облике одного из самых знаковых мест отдыха. Горожане заметили демонтаж ограждения Городского парка со стороны переулка Уралова, что стало первым физическим подтверждением подготовки к масштабной трансформации территории. Проект, оцениваемый в миллиарды рублей, обещает превратить привычную зеленую зону в футуристический кластер, где ностальгия по советской мультипликации встретится с высокими технологиями.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Масштабная реконструкция парка площадью 7 гектаров — это не просто косметический ремонт, а полноценное переосмысление урбанистики и общественных пространств региона. В основу креативной концепции лег мир мультфильма "Тайна Третьей планеты", разработанный киностудией "Союзмультфильм". Космическая тематика выбрана неслучайно: для Амурской области, гордящейся космодромом Восточный, это прямое попадание в идентичность территории.

Космическая концепция и "Союзмультфильм"

Центральной темой обновленного парка станет космос, а визуальные решения будут опираться на эстетику знаменитого мультфильма "Тайна Третьей планеты". Это решение было закреплено в контракте между региональным Центром развития территорий и студией "Союзмультфильм". Каждая зона парка будет тематически привязана к разным анимационным шедеврам, создавая многослойное пространство для семейного отдыха.

"Такой подход к благоустройству позволяет не просто обновить дорожки, а создать уникальный туристический продукт, который повысит Ольга Морозова привлекательность города для гостей со всей страны", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.

Ожидается, что после завершения всех работ посещаемость парка возрастет до 500 тысяч человек в год. Это потребует не только качественных аттракционов, но и серьезной проработки логистики, безопасности и защиты прав и интересов детей на игровых площадках.

Инвестиции в 3,5 миллиарда и новые рабочие места

Финансовую сторону проекта берет на себя крупный игрок рынка — девелоперская компания "ФСК Регион". Общий объем инвестиций оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Соглашение о благоустройстве было официально подписано с правительством Амурской области в сентябре 2025 года, что подтверждает серьезность намерений частного капитала вкладываться в социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

Показатель проекта Значение
Объем инвестиций 3,5 млрд рублей
Площадь реконструкции 7 гектаров
Прогнозируемая посещаемость 500 000 чел/год
Постоянные рабочие места 140 (до 270 в сезон)

Создание новых рабочих мест станет важным фактором для местного рынка труда. В регионе, где активно обсуждаются тренды самозанятости и поиска дополнительного дохода, появление стабильного работодателя в сфере развлечений — позитивный сигнал для молодежи и сервисного сектора.

Колесо обозрения и технические параметры

Флагманским объектом обновленного пространства станет гигантское колесо обозрения высотой 88 метров. Оно обещает стать самой высокой точкой обзора, с которой откроется панорама не только на Благовещенск и реку Амур, но и на берег соседнего Китая. Всего на территории планируется разместить не менее 20 современных аттракционов различного уровня сложности.

"Реализация таких проектов требует не только вложений, но и четкого мониторинга регионального бюджета и механизмов ГЧП, чтобы инфраструктура оставалась доступной для населения", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Помимо развлекательной функции, парк получит и культурную составляющую — будет возведен современный амфитеатр со сценой. Здесь планируется проводить городские и региональные фестивали, что поддержит активность молодежи и событийный туризм в Амурской столице.

Сроки реализации и ожидания жителей

Несмотря на оптимистичные планы, проект уже столкнулся с первыми задержками. Изначально предполагалось, что строительные работы начнутся летом 2025 года, однако старт был отложен без официальных объяснений причин. Демонтаж забора в марте 2026 года вселяет надежду на то, что инвестор и власти преодолели бумажные сложности и перешли к активной фазе.

"Длительное ожидание и перенос сроков часто вызывают тревожность у населения, поэтому крайне важно, чтобы начало работ сопровождалось открытым диалогом с горожанами", — отметила в интервью Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Пока чиновники не озвучивали новые итоговые даты открытия, горожане внимательно следят за каждым шагом строителей. Важно, чтобы при обновлении были учтены вопросы состояния коммунальных сетей парка, так как нагрузка на инфраструктуру после ввода новых объектов вырастет в разы.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции парка

Кто является основным инвестором проекта?

Основным инвестором и девелопером выступает компания "ФСК Регион", входящая в Группу компаний ФСК.

Будут ли в парке бесплатные зоны отдыха?

Концепция подразумевает создание открытого амфитеатра и зон благоустройства, однако конкретные условия доступа в тематические зоны аттракционов будут определены ближе к открытию.

Какая главная "фишка" проекта?

Главная особенность — оформление в стиле мультфильмов "Союзмультфильма", в частности "Тайны Третьей планеты", и 88-метровое колесо обозрения.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, психолог Дарья Кравцова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
благовещенск
