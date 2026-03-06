Чиновник за партой — инвестор в районе: на Камчатке внедрили новый метод борьбы за выживание территорий

Камчатский край официально перешел к этапу агрессивного взращивания управленческих компетенций на местах. В рамках масштабной образовательной программы 35 делегатов из всех 14 муниципалитетов региона завершили интенсивный курс, нацеленный на трансформацию локальных администраций в полноценные инвестиционные агентства. В обучении приняли участие не только профильные специалисты, но и первые лица территорий, включая глав Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого и Елизовского округов.

Стратегическая сессия, организованная Корпорацией развития Камчатки совместно с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР), стала ответом на запрос бизнеса о необходимости "единого окна" и понятных правил игры в удаленных районах. Площадкой для глубокого погружения в экономическое проектирование послужил VI Форум устойчивого развития, где акцент был сделан на практическую применимость каждого кейса.

Инвестиционная перезагрузка: зачем чиновникам садиться за парты

Главным идеологом программы выступил Дмитрий Богданов, кандидат экономических наук и вице-президент бизнес-школы РСПП. Его методика исключает сухую теорию, фокусируясь на биохимии принятия решений инвестором. Основная задача — научить муниципальных уполномоченных видеть свой район не как территорию дотаций, а как продукт, имеющий свою цену, риски и уникальное торговое предложение на глобальном рынке.

Председатель Правительства края Юлия Морозова, открывая сессию, подчеркнула, что без участия местного самоуправления социально-экономический рывок невозможен. Муниципалитеты должны стать первой точкой контакта для бизнеса, способной оперативно решать вопросы с землей и коммуникациями, а не бюрократическим барьером. Это напрямую влияет на социальные гарантии и общий уровень жизни в крае.

"Если мы не привлечем к себе инвестора, который создаст рабочие места, начнет платить налоги, приподнимет экономику территорий, мы не сможем уверенно развиваться", — объяснила в ходе мероприятия региональный экономист Ольга Морозова.

От идеи к финансовой модели: разбор конкретных кейсов

Центральной частью тренинга стал препарирование 12 реальных инвестиционных проектов. Это не гипотетические планы, а детально проработанные "коробочные решения", готовые к презентации реальным фондам. Лидером экспертных симпатий стал проект "Историко-культурный центр "Большерецкий острог", представленный Усть-Большерецким округом. Здесь антропология региона соединяется с современным туризмом.

Корпорация развития Камчатки оказала содействие в создании не только финансовой модели, но и визуального 3D-макета проекта. Это позволяет потенциальному партнеру увидеть конечный результат до первого вложенного рубля. Такой подход к оптимизации процессов становится стандартом для всего Дальнего Востока, где конкуренция за капитал крайне высока.

Этап подготовки проекта Результат для муниципалитета Формирование "коробочного решения" Готовый продукт для предложения инвестору без доработок Финансовое моделирование Прозрачный расчет окупаемости и налоговых поступлений Цифровая визуализация (3D) Снижение психологических барьеров у инвестора при оценке локации

Важно понимать, что работа не закончилась в аудитории. После очного этапа обучение перешло в онлайн-режим. Каждый муниципалитет получил задание по формированию дополнительных решений, которые будут курироваться экспертами НААИР индивидуально. Это создает систему непрерывного образования, защищенную от дефицита компетенций на местах.

Муниципальный стандарт как драйвер федерального рейтинга

Генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников уверен: создание системной платформы обучения на базе региональной школы управления — это вопрос выживания территорий в условиях жесткой конкуренции. Опыт таких регионов, как Тюменская или Ленинградская области, показывает, что именно активность муниципалитетов выводит субъект в лидеры Национального рейтинга инвестиционной привлекательности.

"Муниципальный вектор деятельности представляется нам чрезвычайно важным в общей системе работы, направтивной на повышение деловой активности в крае", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социально-экономическому развитию Валерий Козлов.

Параллельно с обучением в крае идет активное обсуждение взаимодействия с бизнесом на дискуссионных площадках. Темы варьируются от стоимости недвижимости в новых инвест-зонах до вопросов инфраструктурных рисков. Прозрачность этих процессов позволяет снижать уровень тревожности населения, видящего в новых проектах не угрозу, а перспективу развития своего дома.

"Образовательная программа помогает настроить взаимодействие органов местного самоуправления с частным капиталом как точный часовой механизм", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии Камчатки

Зачем главам районов учиться инвестициям, если этим занимается губернатор?

Инвестор приходит в конкретный район, а не в абстрактный регион. Знание главой специфики своей земли, способность быстро решить вопрос с земельным налогом или подключением к сетям — решающий фактор при выборе площадки.

Как обучение чиновников поможет обычному жителю Камчатки?

Больше инвестиций — это новые рабочие места, рост зарплат и налоговых отчислений, которые идут на благоустройство дворов, ремонт дорог и модернизацию систем ЖКХ.

Будут ли проекты контролироваться экологами?

Любой инвестиционный проект на Камчатке проходит строгую экологическую экспертизу, особенно в сфере туризма, чтобы исключить промышленные угрозы для уникальной природы полуострова.

