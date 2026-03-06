Распоряжаются укрытиями как недвижимостью: жители Петрозаводска требуют проверки

В Петрозаводске администрация выставила на продажу несколько бомбоубежищ, расположенных в подвалах жилых домов. Горожане встревожены: эти помещения предназначены для защиты в чрезвычайных ситуациях, а их продажа кажется шагом, подрывающим безопасность. Жители уже обратились в прокуратуру, требуя проверки.

Фото: commons.wikimedia.org by я, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бомбоубежище

Речь идет о конкретных объектах: на улице Германа Титова, 7; улице Володарского, 1/6 с площадью 102,9 квадратного метра и стартовой ценой 1,6 миллиона рублей; Первомайском проспекте, 24 — 65 квадратных метров примерно за миллион. Мэрия настаивает на законности сделок, ссылаясь на нормы МЧС.

Параллельно звучит тревожный фон: в городе не хватает укрытий для всех 188 тысяч жителей. На учете около 170 объектов гражданской обороны, их общая вместимость — 25 тысяч человек. Начальник управления ГО и ЧС Игорь Виноградов ранее подтверждал этот дефицит.

Какие бомбоубежища продают в Петрозаводске

Первый объект — в подвале дома на улице Германа Титова, 7. Это типичное защитное сооружение для жильцов многоквартирного дома. Администрация разместила информацию на своем сайте, указав детали торгов.

Далее — помещение на улице Володарского, 1/6. Площадь 102,9 квадратного метра, начальная цена — 1,6 миллиона рублей. Такие укрытия рассчитаны на защиту от радиации и обвалов.

Еще один лот — на Первомайском проспекте, 24, в пятиэтажке. Здесь 65 квадратных метров, цена чуть выше миллиона. Все объекты муниципальные, теперь переходят в частные руки.

Адрес Площадь и цена Германа Титова, 7 Подвал МКД, детали на сайте мэрии Володарского, 1/6 102,9 м², от 1,6 млн руб. Первомайский пр., 24 65 м², от 1 млн руб.

Почему жители в шоке и что они делают

Жильцы домов с выставленными объектами встревожены. Они видят в продаже угрозу своей безопасности, особенно на фоне проблем с ледяными глыбами на крышах и другими рисками в Петрозаводске. Подвалы служили запасным вариантом защиты.

Местные уже направили жалобы в прокуратуру. Требуют разобраться, законно ли отчуждать муниципальные укрытия. Аналогичные транспортные проблемы с РЖД усилили недоверие к властям.

Горожане опасаются, что новые владельцы переоборудуют помещения под склады или парковки, лишив всех шанса на укрытие в кризис.

"Продажа таких объектов ставит под вопрос готовность города к чрезвычайным ситуациям, — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Что отвечает администрация

В мэрии Петрозаводска подчеркивают: переход в частную собственность не меняет статус укрытия. Законодательство это позволяет, главное — соблюдение правил.

Ссылаются на приказ МЧС от 15 декабря 2002 года № 583. Там четко прописаны требования к эксплуатации в мирное время с сохранением защитных свойств.

Нехватка защитных сооружений в городе

По данным 2023 года, в Петрозаводске 170 убежищ и укрытий, из них 53 муниципальные. Вместимость — 25 тысяч человек при населении 188 тысяч. Дефицит очевиден.

Начальник управления ГО и ЧС Игорь Виноградов ранее говорил об этом. Продажа усугубляет проблему, хотя мэрия уверяет в сохранении готовности.

В контексте общей нехватки услуг в городе это вызывает вопросы к приоритетам.

Какие требования к новым владельцам

Правила запрещают перепланировку, устройство проемов в стенах, нарушение герметизации. Должны сохраняться двери, вентиляция, оборудование для перевода в режим ЧС.

Отделка без сгораемых материалов, постоянная готовность к использованию. Нарушение влечет ответственность.

Мэрия напоминает: укрытия можно эксплуатировать в мирное время, но с оглядкой на чрезвычайки.

"Региональное законодательство позволяет такие сделки, но требует строгого контроля за сохранностью объектов, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что ждет объекты после продажи

Частные владельцы обязаны поддерживать готовность. Но практика показывает риски: возможны конфликты с жильцами или игнор норм.

Прокуратура проверит законность. Если нарушения — сделки отменят. Город ищет баланс между бюджетом и безопасностью.

Эксперты советуют мониторить торги и требовать прозрачности от властей.

"Местное самоуправление обязано учитывать мнение жителей при таких решениях, — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о продаже бомбоубежищ в Петрозаводске

Можно ли продавать муниципальные укрытия?

Да, законодательство не запрещает. Статус объекта сохраняется, главное — соблюдение правил МЧС по эксплуатации.

Что грозит новым владельцам за нарушения?

Штрафы, предписания, возможная конфискация. Контроль за герметизацией и оборудованием обязателен.

Достаточно ли укрытий в Петрозаводске?

Нет, дефицит на 163 тысячи человек. Продажа не решает проблему, а подчеркивает ее.

Что делать жильцам?

Обратиться в прокуратуру, следить за торгами, требовать от мэрии плана по укреплению ГО.

