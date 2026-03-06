Скандал в белых халатах: женщина из Череповца выиграла дело против врачей за ошибку в диагнозе

Жительница Череповца оказалась в центре медицинской драмы из-за ложноположительного теста на гепатит С. Более месяца женщина жила в постоянном напряжении, опасаясь за здоровье и будущее. Суд поставил точку в споре, обязав две больницы выплатить компенсацию.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка врач

В городской поликлинике № 1 сдали анализ крови, который лаборатория областной клинической больницы № 2 расценила как положительный. Повторная проверка развеяла тревогу, но ущерб от переживаний оказался серьезным. Пострадавшая обратилась в Череповецкий городской суд.

Представители медучреждений пытались оправдаться техникой и процедурами, но доказательств качества работы не предоставили. Решение суда еще не вступило в силу, но уже стало сигналом для системы здравоохранения Вологодской области.

Как появилась ошибка в диагнозе

В июле 2025 года 38-летняя жительница Череповца пришла в городскую поликлинику №1 на плановый анализ крови на гепатит. Пробу отправили в лабораторию областной клинической больницы №2, где автоматическое оборудование зафиксировало РНК вируса гепатита С.

Женщина получила уведомление о положительном результате и оказалась в ситуации, когда планы на жизнь перевернулись. Она готовилась к дальнейшим обследованиям и лечению, не подозревая об ошибке.

Подтверждение отсутствия вируса

При госпитализации в августе ту же областную больницу № 2 женщина сдала повторный анализ. Результат вышел отрицательным — вируса гепатита С в организме нет. Это стало первым сигналом о возможной ошибке в первом тесте.

Пострадавшая отметила, что месяц ожиданий едва не привел к разладу в семье. Она требовала разъяснений от обеих организаций.

"Такие случаи подрывают доверие к медицине и требуют строгого контроля процедур", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Что сказали представители больниц

Городская поликлиника № 1 настаивала на правильности забора крови. Лаборатория областной больницы № 2 ссылалась на современное автоматическое оборудование и соблюдение протоколов.

Однако ни одна сторона не предоставила полных доказательств соответствия стандартам. От судебной экспертизы медучреждения отказались, что сыграло против них в суде. Это типичная ситуация для споров с здравоохранением в регионах.

Ход судебного разбирательства

Череповчанка подала иск в городской суд, требуя компенсацию морального вреда. Суд учел длительность страданий — более месяца — и отсутствие реального ущерба здоровью.

Вина медучреждений признана неосторожной. Решение обязывает выплатить средства, с возможностью взыскания через вышестоящие инстанции.

"Судебная практика по таким делам ужесточится, особенно в промышленных центрах вроде Череповца", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Размер компенсации и основания

Суд присудил 5 тысяч рублей морального вреда: по 2,5 тысячи с каждой больницы. Сумма учитывает продолжительность переживаний и форму вины.

Это не рекорд, но прецедент для северных регионов, где доверие к медицине критично.

Роль министерства здравоохранения

Субсидиарная ответственность легла на минздрав Вологодской области. Если у больниц не хватит средств, выплаты возьмет на себя министерство.

Это мера давления на систему, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Такие механизмы защиты пациентов станут нормой в социальной политике регионов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Что дальше с решением суда

Решение Череповецкого городского суда пока не вступило в законную силу. Медучреждения могут обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Независимо от апелляции, случай привлечет внимание к качеству лабораторных исследований в области.

Ответы на популярные вопросы о медицинских ошибках в Вологодской области

Что делать при подозрении на ошибочный диагноз?

Срочно сдайте повторный анализ в другой лаборатории и соберите документы. Обратитесь в суд с иском о компенсации морального вреда.

Кто несет ответственность за лабораторные ошибки?

В первую очередь медучреждение, где произошел сбой. При нехватке средств — региональное министерство здравоохранения.

Можно ли требовать большую компенсацию?

Да, если доказан длительный вред или последствия для семьи. Суд учитывает все обстоятельства дела.

