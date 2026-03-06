Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из вечернего общения — в финансовый хаос: в Череповце карта провела ночь активнее хозяина

В Череповце задержали 24-летнюю женщину, которая потратила более 80 тысяч рублей с чужой банковской карты. Пострадавший 46-летний мужчина обратился в полицию после уведомлений о списаниях. Подозреваемая, ранее судимая, призналась в действиях во время допроса.

Фото: unsplash.com by Ionela Mat is licensed under Free to use under the Unsplash License
Знакомство произошло в общежитии за совместным застольем. Мужчина попросил её снять наличные, выдав карту. Снять не удалось, хозяин ушёл, а она решила использовать средства на покупки: продукты, духи, косметику, одежду и стрижку.

Против неё возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Знакомство в общежитии

Всё началось с случайной встречи в общежитии Череповца. 46-летний мужчина и 24-летняя женщина познакомились и решили отметить знакомство алкоголем. За столом разговор перешёл на деньги: хозяин карты предложил гостье снять наличные, передав банковскую карту.

Такой сценарий не редкость в компаниях, где люди расслабляются. Череповец, промышленный центр Вологодской области, где общежития остаются частью повседневной жизни рабочих.

Неудачное снятие наличных

Женщина направилась в банкомат, но операция не прошла. Вернувшись, она не нашла знакомого — тот уже ушёл. Карта осталась у неё. Вместо того чтобы вернуть её или сообщить, подозреваемая выбрала другой путь.

Этап Действия
1. Знакомство Передача карты
2. Попытка Снятие не удалось
3. Решение Траты онлайн

Этот момент стал поворотным. Ущерб превысил 80 тысяч рублей за считанные часы.

"Такие случаи часто связаны с утратой контроля над картой в неформальной обстановке", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Что именно купила подозреваемая

Деньги ушли на повседневные траты: продукты, духи, косметика, одежда. Завершила она визитом в салон на стрижку. Сумма списаний подтверждена уведомлениями жертвы.

Подобные покупки типичны для импульсивных трат. В случаях мошенничества злоумышленники часто маскируют действия под обычные расходы.

Реакция полиции Череповца

Мужчина заметил списания и обратился в полицию. Подозреваемую задержали быстро — она не скрывалась. На допросе женщина дала полные показания.

Полиция Череповца оперативно вышла на след благодаря банковским данным. Город, известный промышленными машинами, показал эффективность местных служб.

Возможное наказание

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Максимум — шесть лет колонии. Учитывая рецидив, приговор может быть суровым.

Суды в регионах строго подходят к таким делам, особенно с большими суммами.

"Повторные судимости усугубляют положение обвиняемого в делах о хищениях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков.

Похожие случаи в регионах

Аналогичные инциденты фиксируют по всей стране. В Красноярске подросток потерял миллионы, в других местах — через знакомства. Статистика киберхищений растёт.

Региональные особенности, как в Вологодской области, не спасают от типичных схем.

Как защитить свои деньги

Не передавайте карты незнакомцам. Используйте лимиты, уведомления, биометрию. В случае потери — блокируйте сразу.

"Жители регионов должны помнить о рисках в повседневных контактах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о кражах с банковских карт

Что делать при подозрении на списание?

Заблокируйте карту в приложении банка, обратитесь в полицию с уведомлениями.

Можно ли вернуть деньги?

Банк может оспорить операцию, если докажете отсутствие согласия.

Почему не сработал банкомат?

Возможно, лимит или ошибка ввода. Всегда проверяйте PIN.

Как избежать в компании?

Не давайте карту, снимайте сами.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
