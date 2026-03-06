На рынке съемного жилья Мурманска произошёл странный разворот: арендодатели напряглись

Конец зимы охладил рынок аренды в Мурманске. По данным аналитиков, стоимость съемных квартир заметно снизилась, особенно двухкомнатных — на 9%. Это произошло на фоне традиционного спада спроса перед весенним оживлением.
Средняя цена однокомнатной квартиры теперь около 27 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 32 тысячи, трехкомнатной — свыше 42 тысяч. Предложение слегка сократилось, но арендодатели пошли на уступки, чтобы удержать жильцов.
Аналогичные тенденции видны в других городах, таких как Якутск и Курск. В Мурманске владельцы жилья корректируют ожидания под реальные доходы арендаторов.
В феврале рынок аренды в столице Кольского Заполярья показал заметное снижение цен. Двухкомнатные квартиры потеряли в стоимости 9%, что стало одним из самых сильных показателей среди крупных городов России. Это отражает общий тренд конца зимы, когда спрос падает.
Арендаторы в Мурманске теперь платят меньше, чем ожидали владельцы жилья. Такие изменения помогают сбалансировать рынок, особенно на фоне роста цен на повседневные товары.
"Рынок аренды в регионах вроде Мурманска реагирует на сезонные факторы и экономику быстро", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Лидером по снижению стали двухкомнатные квартиры — минус 9%. Трехкомнатные подешевели на 7,9%, однокомнатные — на 5,4%. Это связано с популярностью средних вариантов среди семей и приезжих специалистов.
|Тип квартиры
|Средняя цена и изменение
|Однокомнатная
|27 тыс. руб. (-5,4%)
|Двухкомнатная
|32 тыс. руб. (-9%)
|Трехкомнатная
|42 тыс. руб. (-7,9%)
Такие цифры делают аренду доступнее для большинства мурманчан и северян, работающих в отрасли.
В январе арендодатели пробовали поднять цены, но арендаторы не согласились. Доходы населения не растут, а расходы на продукты увеличиваются. Владельцы жилья начали снижать ставки, чтобы не потерять жильцов.
Конец зимы — низкий сезон на рынке аренды. Оживление ждут весной, в апреле. В Мурманске это усугубляется спецификой севера, где поддержка семей влияет на мобильность населения.
Кроме того, проблемы в ЖКХ округов Мурманска заставляют жильцов внимательнее выбирать варианты.
Мурманск вошел в число лидеров по падению цен вместе с Якутском, Курском, Саранском и Кировом. В Ростове-на-Дону рынок вторички тоже корректируется, как отмечают аналитики в материале о рынке недвижимости Ростова.
В Челябинске фокус на социальных выплатах, включая жилье для сирот, что косвенно влияет на аренду. Мурманск показывает более резкие сезонные колебания.
Общий тренд — корректировка под реальный спрос по всей стране.
Число объявлений сократилось на 6-9%. Арендодатели предпочитают держать надежных жильцов, а не рисковать с пустыми квартирами. Это стабилизирует рынок.
В Мурманске логистика и порты, как в случае с Мурманским морским торговым портом, влияют на приток приезжих и спрос на жилье.
"Сокращение предложений — признак зрелого рынка, где приоритет качеству", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Эксперты ждут оживления в апреле-мае. Цены могут стабилизироваться или слегка вырасти, но не выше уровня декабря. Арендаторам выгодно заключать договоры сейчас.
В долгосрочной перспективе развитие инфраструктуры и нацпроекты поддержат спрос. Арендодатели должны учитывать благоустройство регионов.
"Весна принесет рост активности, но без резких скачков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Конец зимы — низкий сезон. Арендаторы избегают переездов, а владельцы снижают ставки, чтобы не простаивать.
Да, цены на дне. Лучше зафиксировать договор на год, чтобы избежать весеннего роста.
Безусловно. В Мурманске проверяйте состояние подъездов и коммуникаций перед заселением.
Оживление спроса от приезжих. Цены стабилизируются на уровне 30-40 тысяч рублей за квартиру.
Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.