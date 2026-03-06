На рынке съемного жилья Мурманска произошёл странный разворот: арендодатели напряглись

Конец зимы охладил рынок аренды в Мурманске. По данным аналитиков, стоимость съемных квартир заметно снизилась, особенно двухкомнатных — на 9%. Это произошло на фоне традиционного спада спроса перед весенним оживлением.

Средняя цена однокомнатной квартиры теперь около 27 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 32 тысячи, трехкомнатной — свыше 42 тысяч. Предложение слегка сократилось, но арендодатели пошли на уступки, чтобы удержать жильцов.

Аналогичные тенденции видны в других городах, таких как Якутск и Курск. В Мурманске владельцы жилья корректируют ожидания под реальные доходы арендаторов.

В феврале рынок аренды в столице Кольского Заполярья показал заметное снижение цен. Двухкомнатные квартиры потеряли в стоимости 9%, что стало одним из самых сильных показателей среди крупных городов России. Это отражает общий тренд конца зимы, когда спрос падает.

Арендаторы в Мурманске теперь платят меньше, чем ожидали владельцы жилья. Такие изменения помогают сбалансировать рынок, особенно на фоне роста цен на повседневные товары.

"Рынок аренды в регионах вроде Мурманска реагирует на сезонные факторы и экономику быстро", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Какие квартиры подешевели больше всего

Лидером по снижению стали двухкомнатные квартиры — минус 9%. Трехкомнатные подешевели на 7,9%, однокомнатные — на 5,4%. Это связано с популярностью средних вариантов среди семей и приезжих специалистов.

Тип квартиры Средняя цена и изменение Однокомнатная 27 тыс. руб. (-5,4%) Двухкомнатная 32 тыс. руб. (-9%) Трехкомнатная 42 тыс. руб. (-7,9%)

Такие цифры делают аренду доступнее для большинства мурманчан и северян, работающих в отрасли.

Причины снижения стоимости

В январе арендодатели пробовали поднять цены, но арендаторы не согласились. Доходы населения не растут, а расходы на продукты увеличиваются. Владельцы жилья начали снижать ставки, чтобы не потерять жильцов.

Конец зимы — низкий сезон на рынке аренды. Оживление ждут весной, в апреле. В Мурманске это усугубляется спецификой севера, где поддержка семей влияет на мобильность населения.

Кроме того, проблемы в ЖКХ округов Мурманска заставляют жильцов внимательнее выбирать варианты.

Сравнение с другими городами

Мурманск вошел в число лидеров по падению цен вместе с Якутском, Курском, Саранском и Кировом. В Ростове-на-Дону рынок вторички тоже корректируется, как отмечают аналитики в материале о рынке недвижимости Ростова.

В Челябинске фокус на социальных выплатах, включая жилье для сирот, что косвенно влияет на аренду. Мурманск показывает более резкие сезонные колебания.

Общий тренд — корректировка под реальный спрос по всей стране.

Изменения в предложении на рынке

Число объявлений сократилось на 6-9%. Арендодатели предпочитают держать надежных жильцов, а не рисковать с пустыми квартирами. Это стабилизирует рынок.

В Мурманске логистика и порты, как в случае с Мурманским морским торговым портом, влияют на приток приезжих и спрос на жилье.

"Сокращение предложений — признак зрелого рынка, где приоритет качеству", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прогноз на ближайшее будущее

Эксперты ждут оживления в апреле-мае. Цены могут стабилизироваться или слегка вырасти, но не выше уровня декабря. Арендаторам выгодно заключать договоры сейчас.

В долгосрочной перспективе развитие инфраструктуры и нацпроекты поддержат спрос. Арендодатели должны учитывать благоустройство регионов.

"Весна принесет рост активности, но без резких скачков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о аренде в Мурманске

Почему цены на аренду упали именно сейчас?

Конец зимы — низкий сезон. Арендаторы избегают переездов, а владельцы снижают ставки, чтобы не простаивать.

Стоит ли арендовать квартиру прямо сейчас?

Да, цены на дне. Лучше зафиксировать договор на год, чтобы избежать весеннего роста.

Влияет ли ЖКХ на выбор жилья?

Безусловно. В Мурманске проверяйте состояние подъездов и коммуникаций перед заселением.

Что ждет рынок летом?

Оживление спроса от приезжих. Цены стабилизируются на уровне 30-40 тысяч рублей за квартиру.

