Цветы? Не смешите: мурманчанки честно сказали, какие подарки на 8 Марта их раздражают

Приближается Международный женский день, и мурманчанки делятся своими взглядами на подарки. Каждая имеет четкие предпочтения: кто-то ждет практичных вещей, кто-то — романтики, а кто-то предпочитает деньги на собственные нужды. Журналисты опросили жительниц города, чтобы понять, как они готовятся к празднику.

Фото: unsplash.com by Look Studio is licensed under Free to use under the Unsplash License Подарок на 8 марта

Большинство заранее обговаривают презенты с близкими, чтобы избежать ненужных трат. Бюджеты варьируются от тысячи до нескольких тысяч рублей, а цветы часто уходят на второй план — их называют пустой тратой. Вместо букетов выбирают уходовые средства, бытовую технику или сертификаты.

Отметить 8 Марта предпочитают по-домашнему: чай с пирогом у родных, семейный ужин или спокойный вечер вдвоем. Праздник ценят за выходной и возможность собраться вместе, даже если март насыщен днями рождениями.

Что дарят мурманчанки

Мурманчанки подходят к выбору подарков практично. Дарья готовит маме средства для ухода за кожей, а свекрови — билеты в театр. Алина дарит косметику и полотенца тем, кто попросит, а свекрови и бабушке мужа — цветы. Цветы остаются классикой, хотя цены на них растут.

Александра выбирает халаты и сладости для мамы, косметику для подруг. Евгения останавливается на уходовых средствах, книгах, одежде или сертификатах. Елизавета радует дочь набором для рукоделия и блеском для губ.

Ирина придерживается стандартного подхода: подарки женщинам семьи и подругам, ориентируясь на их пожелания. Главное — не тратить лишнего в условиях роста цен.

Сколько готовы потратить

Бюджеты зависят от получателя. Для подруг лимит в тысячу рублей, для родных — до трех тысяч. Дарья потратила шесть тысяч на два подарка. Евгения держится в трех тысячах на человека.

Женщина Бюджет на подарки Дарья 6 тысяч рублей Александра До 3 тысяч на родных Евгения Тысячи три

Мария и муж вообще пропускают подарки на 8 Марта из-за дней рождения родственников в марте. Деньги берегут на более важное.

"В предпраздничные дни важно планировать бюджет, чтобы не перегружать семейные расходы", — отметил в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Идеальные подарки для них

Предпочтения разные. Дарья ждет денег на необходимое. Алина просит фен для волос. Александра мечтает о дорогом ужине в романтической обстановке. Евгения ценит романтический вечер вдвоем с мимозами.

Елизавета любит украшения или сертификат в гончарную школу. Ирина — что-то нужное и полезное. Главное — чтобы подарок был выбран с душой, как неожиданный сюрприз от близких.

Но осторожность не помешает: случаи, когда подарок для мамы оборачивается убытками от мошенников, напоминают о рисках онлайн-покупок.

Как отмечают праздник

Большинство выбирает домашнюю обстановку. Дарья с мужем едет к родным с цветами и подарками на чай с пирогом. Алина любит день за выходной, но не празднует шумно.

Евгения проводит романтический вечер с мужем. Елизавета отмечает по-семейному в теплой атмосфере. Ирина собирается с гостями дома или идет в ресторан.

"Семейные традиции на 8 Марта укрепляют социальные связи в регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Семейные особенности

У Марии март — месяц дней рождения: мама, отец, сестра мужа, дочь, жена деда, отчим. Поэтому 8 Марта без подарков, но муж все равно дарит букетик и рафаэлки.

Елизавета учитывает желания дочери, готовя творческие наборы. Общий подход — учитывать пожелания, чтобы порадовать близких без лишних трат.

Сюрпризы или договоренность заранее

Чаще обговаривают подарки заранее: Дарья, Алина, Александра, Ирина. Это гарантирует полезность. Евгения прислушивается к пожеланиям, Елизавета иногда устраивает сюрпризы.

Идеальный вариант — баланс: подарки с учетом цен и настроения. В других регионах тоже фиксируют цены на цветы к празднику.

"Местные традиции празднования помогают адаптировать национальные проекты к реалиям регионов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о подарках на 8 Марта

Что чаще дарят мурманчанки?

Уходовые средства, косметику, бытовые мелочи, сладости и сертификаты. Цветы — реже, из-за роста цен.

Сколько тратят на презенты?

От тысячи рублей на подруг до трех-пяти тысяч на родных. Зависит от бюджета семьи.

Как отмечают праздник?

Дома с чаем и пирогом, семейным ужином или романтикой вдвоем. Главное — спокойная атмосфера.

