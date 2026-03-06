Архангельская Фармация перебрала с дозировкой: медконтракты довели до СИЗО

В Архангельске арестовали гендиректора ФГУП "Фармация" Алексея Литвинюка. Его обвиняют в посредничестве при передаче взяток на сумму свыше 24 миллионов рублей. По версии следствия, через него шли "комиссионные" за медицинские контракты.

Литвинюк занял пост и. о. директора в сентябре 2024 года, сменив Екатерину Сташкевич. Предприятие — ключевой поставщик лекарств и изделий для здравоохранения Архангельской области. Его обороты — миллиарды рублей в год.

Задержание произошло при содействии ФСБ. Обыски выявили важные документы. Суд отправил фигуранта в СИЗО до 3 мая 2026 года.

Кто такой Алексей Литвинюк

Алексей Литвинюк пришел в "Фармацию" в сентябре 2024 года на пост и. о. директора. До этого он работал в коммерческом секторе Санкт-Петербурга, связан с оптовой торговлей фармацевтикой. Предшественница Екатерина Сташкевич руководила структурой четыре года.

ФГУП подведомственно министерству имущественных отношений Архангельской области. Оно обеспечивает госзакупки лекарств для регионального здравоохранения. Обороты предприятия исчисляются миллиардами рублей ежегодно.

"Такие фигуранты часто имеют опыт из коммерции, что облегчает схемы с откатами", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Схема взяток в Фармации

Следствие считает Литвинюка связующим звеном между петербургской компанией и должностным лицом обладминистрации. За два года через него прошло более 24 млн рублей взяток. Откат составлял 10% от стоимости контрактов на поставку медизделий и услуг.

Схема типичная для госзакупок: посредник обеспечивает победу в тендерах за вознаграждение. Это подрывает конкуренцию и повышает цены для бюджета.

Показатель Значение Сумма взяток Свыше 24 млн рублей Период Два года Размер отката 10% от контрактов

Таблица отражает ключевые параметры схемы по версии следствия.

Работа ФСБ и обыски

Уголовное дело возбудили при содействии ФСБ. Обыски прошли по месту жительства и работы Литвинюка. Изъяты документы и материалы, имеющие значение для расследования.

Региональное следственное управление подтвердило проведение оперативных мероприятий. Это стандартная практика при подозрении в коррупции на госконтрактах.

Решение суда

Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Литвинюк останется в СИЗО два месяца — до 3 мая 2026 года. Постановление можно обжаловать.

"Арест — правильный шаг для обеспечения следствия, учитывая масштаб схемы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Связь с делом экс-министра

Задержание Литвинюка продолжается "больничное" дело против экс-министра здравоохранения Александра Герштанского. Там тоже фигурируют многомиллионные "комиссионные" за контракты.

Оба случая касаются коррупции в медзакупках Архангельска. Это указывает на системные проблемы в отрасли.

Последствия для региона

"Фармация" — монопольный поставщик для здравоохранения области. Срыв закупок может ударить по больницам. Власти назначат временного руководителя.

Случай усиливает контроль за госконтрактами в регионе. Жители надеются на прозрачность трат.

"Коррупция в закупках тормозит развитие здравоохранения на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о коррупции в медицине Архангельской области

Что грозит Литвинюку по закону?

Посредничество во взяточничестве — до 12 лет лишения свободы. Мера зависит от суда и доказательств.

Влияет ли арест на поставки лекарств?

Предприятие продолжит работу под контролем. Госконтроль усилится для избежания сбоев.

Будут ли другие аресты?

Следствие проверяет всех участников схемы. Ожидаются новые фигуранты.

Как жители могут сообщать о коррупции?

Через горячую линию ФСБ или прокуратуру. Анонимность гарантирована.

