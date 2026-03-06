Автобус теперь доедет до мечты: новгородцев зовут за руль большими бонусами

В Новгородской области запускают программу "Новгородский водитель общественного транспорта", чтобы закрыть кадровую дыру в транспортной отрасли. Молодые водители, устроившиеся на местные предприятия, получат 500 тысяч рублей на первоначальный взнос по ипотеке или покупку жилья. Это прямой ответ на жалобы жителей о нехватке автобусов и маршрутов.
Губернатор Александр Дронов в послании облдуме прямо назвал проблему: дефицит водителей превышает 30 процентов. Региональные перевозчики недоукомплектованы, а пассажиры страдают от сокращенных рейсов. Программа — часть комплексного плана с ростом зарплат и обновлением автобусного парка.
Дронов поручил министерству транспорта заключить соглашения с компаниями, где зафиксируют не только закупку новых машин, но и прибавку к оплате труда. Финансисты должны выделить субсидии округам для стабильных перевозок.
Основная идея проста: привлечь свежие кадры выплатой 500 тысяч рублей молодым специалистам, готовым сесть за руль городских автобусов или междугородних рейсов. Деньги идут на решение жилищных вопросов — ключевого барьера для переезда в регион.
Участники должны устроиться на предприятия-перевозчики и отработать установленный срок. Это не разовая акция, а старт долгосрочной кампании по стабилизации штата.
|Условие программы
|Детали
|Сумма выплаты
|500 тысяч рублей
|Цель использования
|Взнос на ипотеку или покупку жилья
|Требования
|Молодой водитель, устройство на предприятие
Такие меры уже тестируют в других регионах, где аналогичные программы оживили рынок труда.
Дефицит в 30 процентов — это не случайность. Жители жалуются на пустые маршруты, а предприятия не могут набрать людей из-за низкой привлекательности профессии: длинные смены, ответственность за пассажиров и конкуренция с такси.
В Новгородской области пробуют оптимизировать управление, включая транспорт, чтобы повысить эффективность и зарплаты.
Губернатор получает письма от граждан — все упирается в кадры.
"Такие программы помогут удержать специалистов в отрасли, особенно если связать их с социальными гарантиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Выплата напрямую решает барьер для молодых: без жилья сложно переезжать в Новгородскую область. Деньги можно пустить на ипотеку, что актуально на фоне рынка новостроек в соседних регионах.
Это стимулирует не только трудоустройство, но и развитие местного рынка жилья, где спрос на доступные варианты растет.
"Поддержка на жилье — верный ход для привлечения кадров в регионы, где цены на недвижимость отпугивают молодежь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Александр Дронов дал четкие инструкции: соглашения с перевозчиками на обновление автопарка и рост зарплат. Это комплексный подход, чтобы не только нанять, но и удержать водителей.
Министерства транспорта и финансов получат дополнительные задачи по субсидиям.
Облдуме выделят средства на регулярные перевозки в округах. Это поможет стабилизировать маршруты, особенно в сельских районах.
Региональный бюджет подтянут под национальные проекты, включая транспортную доступность.
"Дополнительное финансирование закроет пробелы в бюджете и позволит реализовать программу без ущерба другим сферам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Если программа сработает, транспорт в Новгородской области станет надежнее. Это плюс для жителей и бизнеса, зависящего от логистики.
Аналогичные инициативы в регионе показывают, что целевые вложения дают результат. Туризм и повседневные поездки выиграют от стабильного парка.
Дальше — мониторинг и корректировка под реальные нужды.
Молодые водители, устраивающиеся на транспортные предприятия области. Требуется наличие прав категории D и готовность отработать контрактный срок.
На первоначальный взнос по ипотеке или прямую покупку недвижимости. Подробности в соглашениях с работодателями.
Сразу после заключения соглашений министерством транспорта с перевозчиками. Ожидается в ближайшие месяцы.
Да, губернатор поручил зафиксировать рост оплаты труда в договорах.
Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.