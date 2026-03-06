Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Фёдорова

Автобус теперь доедет до мечты: новгородцев зовут за руль большими бонусами

Россия » Северо-Запад

В Новгородской области запускают программу "Новгородский водитель общественного транспорта", чтобы закрыть кадровую дыру в транспортной отрасли. Молодые водители, устроившиеся на местные предприятия, получат 500 тысяч рублей на первоначальный взнос по ипотеке или покупку жилья. Это прямой ответ на жалобы жителей о нехватке автобусов и маршрутов.

автобусы
Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
автобусы

Губернатор Александр Дронов в послании облдуме прямо назвал проблему: дефицит водителей превышает 30 процентов. Региональные перевозчики недоукомплектованы, а пассажиры страдают от сокращенных рейсов. Программа — часть комплексного плана с ростом зарплат и обновлением автобусного парка.

Дронов поручил министерству транспорта заключить соглашения с компаниями, где зафиксируют не только закупку новых машин, но и прибавку к оплате труда. Финансисты должны выделить субсидии округам для стабильных перевозок.

Программа Новгородский водитель общественного транспорта

Основная идея проста: привлечь свежие кадры выплатой 500 тысяч рублей молодым специалистам, готовым сесть за руль городских автобусов или междугородних рейсов. Деньги идут на решение жилищных вопросов — ключевого барьера для переезда в регион.

Участники должны устроиться на предприятия-перевозчики и отработать установленный срок. Это не разовая акция, а старт долгосрочной кампании по стабилизации штата.

Условие программы Детали
Сумма выплаты 500 тысяч рублей
Цель использования Взнос на ипотеку или покупку жилья
Требования Молодой водитель, устройство на предприятие

Такие меры уже тестируют в других регионах, где аналогичные программы оживили рынок труда.

Почему не хватает водителей

Дефицит в 30 процентов — это не случайность. Жители жалуются на пустые маршруты, а предприятия не могут набрать людей из-за низкой привлекательности профессии: длинные смены, ответственность за пассажиров и конкуренция с такси.

В Новгородской области пробуют оптимизировать управление, включая транспорт, чтобы повысить эффективность и зарплаты.

Губернатор получает письма от граждан — все упирается в кадры.

"Такие программы помогут удержать специалистов в отрасли, особенно если связать их с социальными гарантиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

500 тысяч рублей на жилье

Выплата напрямую решает барьер для молодых: без жилья сложно переезжать в Новгородскую область. Деньги можно пустить на ипотеку, что актуально на фоне рынка новостроек в соседних регионах.

Это стимулирует не только трудоустройство, но и развитие местного рынка жилья, где спрос на доступные варианты растет.

"Поддержка на жилье — верный ход для привлечения кадров в регионы, где цены на недвижимость отпугивают молодежь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Поручения губернатора

Александр Дронов дал четкие инструкции: соглашения с перевозчиками на обновление автопарка и рост зарплат. Это комплексный подход, чтобы не только нанять, но и удержать водителей.

Министерства транспорта и финансов получат дополнительные задачи по субсидиям.

Финансирование отрасли

Облдуме выделят средства на регулярные перевозки в округах. Это поможет стабилизировать маршруты, особенно в сельских районах.

Региональный бюджет подтянут под национальные проекты, включая транспортную доступность.

"Дополнительное финансирование закроет пробелы в бюджете и позволит реализовать программу без ущерба другим сферам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перспективы развития

Если программа сработает, транспорт в Новгородской области станет надежнее. Это плюс для жителей и бизнеса, зависящего от логистики.

Аналогичные инициативы в регионе показывают, что целевые вложения дают результат. Туризм и повседневные поездки выиграют от стабильного парка.

Дальше — мониторинг и корректировка под реальные нужды.

Ответы на популярные вопросы о программе

Кто может получить выплату в 500 тысяч рублей?

Молодые водители, устраивающиеся на транспортные предприятия области. Требуется наличие прав категории D и готовность отработать контрактный срок.

На что можно потратить деньги?

На первоначальный взнос по ипотеке или прямую покупку недвижимости. Подробности в соглашениях с работодателями.

Когда стартует программа?

Сразу после заключения соглашений министерством транспорта с перевозчиками. Ожидается в ближайшие месяцы.

Влияет ли это на зарплаты водителей?

Да, губернатор поручил зафиксировать рост оплаты труда в договорах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Светлана Фёдорова
Светлана Владимировна Фёдорова — юрист по региональному законодательству и административным вопросам, кандидат юридических наук, практикующий адвокат с 18-летним стажем в спорах с властью.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
