Может, договоримся: в Новгородской области эта фраза внезапно стала началом уголовных дел

В Новгородской области с начала года зафиксировано шесть попыток дачи взяток сотрудникам ГАИ. Большинство инцидентов произошло в феврале: два случая в Великом Новгороде и один — в Новгородском округе.
В одном эпизоде жительница Санкт-Петербурга пыталась откупиться от штрафа за переход дороги в неположенном месте. Водители в состоянии опьянения тоже шли на нарушения, предлагая деньги инспекторам. Начальник регионального управления ГАИ Виктор Гаврилов напомнил о суровых наказаниях по статьям УК РФ.
Дача взятки должностному лицу — тяжкое преступление по статье 291 УК России. Штрафы достигают миллионов рублей, а сроки лишения свободы — до 15 лет. Аналогичная ответственность ждет и тех, кто взятку получает.
Такие попытки не редкость, но их фиксация говорит о бдительности инспекторов. Коррупция на дорогах подрывает доверие к правоохранителям и увеличивает риски для всех водителей и пешеходов.
"Коррупционные проявления в сфере ГАИ требуют жесткого контроля на муниципальном уровне, иначе они подрывают всю систему местного самоуправления", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
7 февраля в 9:55 на Прусской улице в Великом Новгороде 58-летняя петербурженка пересекла дорогу вне пешеходного перехода. Чтобы избежать протокола, она неоднократно предлагала инспекторам "договориться". Женщину задержали, а дело направили в следственные органы.
Этот случай показывает, что взяткодательство касается не только водителей. Пешеходы тоже идут на риск, игнорируя правила.
В Новгородской области подобные инциденты фиксируют регулярно, что требует усиления профилактики.
8 февраля в 3:05 на проспекте Александра Корсунова 33-летний водитель в Великом Новгороде, пойманный за повторную езду пьяным, пытался дать взятку. 28 февраля в деревне Григорово Новгородского округа 39-летний автолюбитель повторил ошибку после отказа пройти освидетельствование.
Оба случая связаны с опьянением за рулем — одним из самых опасных нарушений. Предложение денег не спасло их от уголовки.
"Административные споры с ГАИ часто заканчиваются уголовными делами, если водитель пытается решить вопрос деньгами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Статья 291 УК РФ относит дачу взятки к тяжким преступлениям. Наказание — штраф до 4 млн рублей или лишение свободы до 15 лет. Виктор Гаврилов, начальник ГАИ области, подчеркнул жесткость санкций.
|Статья УК РФ
|Наказание
|291 (дача взятки)
|Штраф до 4 млн руб. или лишение свободы до 15 лет
|290 (получение взятки)
|Штраф до 5 млн руб. или лишение свободы до 15 лет
Таблица иллюстрирует риски. Лучше платить штрафы по ПДД, чем рисковать свободой.
Получение взятки карается по статье 290 УК РФ. Штрафы до 5 млн рублей или до 15 лет колонии — это серьезный барьер. Сотрудники ГАИ проходят регулярные проверки на полиграфе.
В Новгородской области внедряют дополнительные меры контроля, чтобы минимизировать риски.
"Борьба с коррупцией напрямую влияет на бюджеты регионов, где тратятся средства на безопасность дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Инспекторы оснащены камерами и средствами фиксации. Жалобы граждан рассматривают оперативно. В области проводят семинары по антикоррупционной этике.
Профилактика включает разъяснительные кампании: лучше соблюдать ПДД, чем рисковать уголовкой.
Любое предложение денег, услуг или ценностей за незаконные действия или бездействие должностного лица. Даже намек — уже основание для дела.
Нет, это преступление. Инспекторы фиксируют все на видео, а отказ сохранит вашу репутацию.
Запишите разговор, сообщите начальству или в прокуратуру. Такие случаи расследуют приоритетно.
Не садитесь за руль в опьянении. Повторное нарушение — уголовка, взятка только усугубит.
