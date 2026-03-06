Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Может, договоримся: в Новгородской области эта фраза внезапно стала началом уголовных дел

Россия » Северо-Запад

В Новгородской области с начала года зафиксировано шесть попыток дачи взяток сотрудникам ГАИ. Большинство инцидентов произошло в феврале: два случая в Великом Новгороде и один — в Новгородском округе.

Проверка документов на дороге
Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселев is licensed under Free for commercial use
Проверка документов на дороге

В одном эпизоде жительница Санкт-Петербурга пыталась откупиться от штрафа за переход дороги в неположенном месте. Водители в состоянии опьянения тоже шли на нарушения, предлагая деньги инспекторам. Начальник регионального управления ГАИ Виктор Гаврилов напомнил о суровых наказаниях по статьям УК РФ.

Дача взятки должностному лицу — тяжкое преступление по статье 291 УК России. Штрафы достигают миллионов рублей, а сроки лишения свободы — до 15 лет. Аналогичная ответственность ждет и тех, кто взятку получает.

Шесть случаев коррупции на дорогах

С января в Новгородской области выявили шесть фактов, когда участники дорожного движения пытались подкупить сотрудников ГАИ. Три из них случились в феврале: два в Великом Новгороде и один в Новгородском округе. Региональное управление Госавтоинспекции оперативно сообщило об этих происшествиях.

Такие попытки не редкость, но их фиксация говорит о бдительности инспекторов. Коррупция на дорогах подрывает доверие к правоохранителям и увеличивает риски для всех водителей и пешеходов.

"Коррупционные проявления в сфере ГАИ требуют жесткого контроля на муниципальном уровне, иначе они подрывают всю систему местного самоуправления", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пешеходница из Петербурга и ее маневр

7 февраля в 9:55 на Прусской улице в Великом Новгороде 58-летняя петербурженка пересекла дорогу вне пешеходного перехода. Чтобы избежать протокола, она неоднократно предлагала инспекторам "договориться". Женщину задержали, а дело направили в следственные органы.

Этот случай показывает, что взяткодательство касается не только водителей. Пешеходы тоже идут на риск, игнорируя правила.

В Новгородской области подобные инциденты фиксируют регулярно, что требует усиления профилактики.

Нетрезвые водители под угрозой уголовки

8 февраля в 3:05 на проспекте Александра Корсунова 33-летний водитель в Великом Новгороде, пойманный за повторную езду пьяным, пытался дать взятку. 28 февраля в деревне Григорово Новгородского округа 39-летний автолюбитель повторил ошибку после отказа пройти освидетельствование.

Оба случая связаны с опьянением за рулем — одним из самых опасных нарушений. Предложение денег не спасло их от уголовки.

"Административные споры с ГАИ часто заканчиваются уголовными делами, если водитель пытается решить вопрос деньгами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что грозит за дачу взятки

Статья 291 УК РФ относит дачу взятки к тяжким преступлениям. Наказание — штраф до 4 млн рублей или лишение свободы до 15 лет. Виктор Гаврилов, начальник ГАИ области, подчеркнул жесткость санкций.

Статья УК РФ Наказание
291 (дача взятки) Штраф до 4 млн руб. или лишение свободы до 15 лет
290 (получение взятки) Штраф до 5 млн руб. или лишение свободы до 15 лет

Таблица иллюстрирует риски. Лучше платить штрафы по ПДД, чем рисковать свободой.

Ответственность инспекторов

Получение взятки карается по статье 290 УК РФ. Штрафы до 5 млн рублей или до 15 лет колонии — это серьезный барьер. Сотрудники ГАИ проходят регулярные проверки на полиграфе.

В Новгородской области внедряют дополнительные меры контроля, чтобы минимизировать риски.

"Борьба с коррупцией напрямую влияет на бюджеты регионов, где тратятся средства на безопасность дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Как ГАИ борется с такими случаями

Инспекторы оснащены камерами и средствами фиксации. Жалобы граждан рассматривают оперативно. В области проводят семинары по антикоррупционной этике.

Профилактика включает разъяснительные кампании: лучше соблюдать ПДД, чем рисковать уголовкой.

Ответы на популярные вопросы о взятках ГАИ

Что считается дачей взятки?

Любое предложение денег, услуг или ценностей за незаконные действия или бездействие должностного лица. Даже намек — уже основание для дела.

Можно ли договориться при остановке?

Нет, это преступление. Инспекторы фиксируют все на видео, а отказ сохранит вашу репутацию.

Что делать, если инспектор сам предлагает взятку?

Запишите разговор, сообщите начальству или в прокуратуру. Такие случаи расследуют приоритетно.

Как избежать штрафа за пьяную езду?

Не садитесь за руль в опьянении. Повторное нарушение — уголовка, взятка только усугубит.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
