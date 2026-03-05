Коммунальный бунт в Ростове: город стал главным эпицентром жалоб на работу управляющих компаний

Ростов-на-Дону официально стал эпицентром коммунального недовольства на юге России. По итогам 2025 года столица региона аккумулировала 62% всех жалоб, поступивших в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Ростовской области. Из 33 тысяч обращений более 20 тысяч пришлись на ростовчан, что создает аномальный разрыв в статистике по сравнению с предыдущими периодами, когда активность жителей города и области распределялась поровну.

Резкий рост недовольства аналитики связывают не только с увеличением прозрачности каналов связи, но и с реальным ухудшением состояния жилого фонда. Проблема приобретает системный характер: современные новостройки массового сегмента демонстрируют те же дефекты, что и "старый фонд", а в некоторых случаях — например, в вопросах работы лифтового оборудования — даже опережают его по количеству инцидентов. При этом важно понимать, что последовательность ремонта квартиры и качество материалов в новых ЖК зачастую оставляют желать лучшего еще на этапе сдачи объекта.

Статистический срез: Ростов против области

На текущий момент в Ростовской области функционирует 371 управляющая компания, под чьим патронажем находится почти 10 тысяч многоквартирных домов. В самом Ростове-на-Дону сосредоточена почти половина этого рынка — 191 УК обслуживает 5 554 дома. Однако именно здесь концентрация жалоб превысила все разумные пределы. По словам начальника ГЖИ Павла Асташева, доля Ростова в общем объеме жалоб выросла на 20% всего за один год.

Показатель Значение по Ростовской области Общее количество обращений в ГЖИ 33 000 Доля жалоб из Ростова-на-Дону 62% (20 629 шт.) Жалобы на техсостояние домов 10 500+ Передано в полицию дел по фальсификации протоколов Около 1 000

"Такой перекос в сторону донской столицы говорит о том, что управляющие компании Ростова системно не дорабатывают. При этом мы видим, что недвижимость в центре города продолжает расти в цене, хотя качество обслуживания зачастую не соответствует классу жилья", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Техническое состояние: почему дома "сдают позиции"

Основной пласт претензий — более 10,5 тысяч обращений — касается неудовлетворительного технического состояния зданий. Сюда входят протекающие кровли, трещины в стенах и износ инженерных коммуникаций. Для собственников это сигнал о том, что усадка дома или естественный износ конструкций не контролируются эксплуатирующими организациями должным образом.

Особую тревогу вызывает тот факт, что даже в свежепостроенных комплексах жильцы сталкиваются с дефектами с первых дней владения. Плохая вентиляция, провоцирующая сырость, или использование некачественных отделочных материалов становятся нормой. Часто собственникам приходится самостоятельно искать способы, как исправить огрехи застройщика, например, изучая, какой ламинат можно класть в ванной, чтобы минимизировать риски затопления соседей из-за некачественной гидроизоляции.

Деньги и тарифы: прозрачность начислений под вопросом

Второй по частоте темой стали вопросы начисления платы за ЖКУ. Жители массово жалуются на непрозрачность квитанций и ошибки в расчетах. Часто переплаты в ЖКХ возникают из-за задержек в передаче данных со счетчиков или некорректного распределения общедомовых нужд (ОДН). Эксперты рекомендуют хранить все квитанции, внедряя эффективную организацию домашнего архива, чтобы иметь доказательную базу для перерасчетов.

"Многие жильцы даже не подозревают, что могут оспаривать некорректные цифры. Важно понимать, как устроены электрические и водяные системы учета в доме, чтобы вовремя заметить аномальный расход ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Кризис управления и фальсификации

Непосредственно на работу управляющих организаций поступило более 4 тысяч жалоб. Главный тренд года в негативном смысле — фальсификация протоколов общих собраний собственников. Это когда УК "назначает" себя сама, подделывая подписи жильцов. В 2025 году ГЖИ направила в полицию около тысячи таких дел. Это подрывает доверие ко всему институту управления недвижимостью.

Для жильцов это означает потерю контроля не только над выбором обслуживающей организации, но и над общим имуществом. В таких условиях даже банальная чистота в подъездах становится проблемой. Часто собственникам самим приходится прибегать к хитростям, например, используя чайный пакетик на ручке двери как освежитель, поскольку УК не справляется с дезинфекцией площадок.

Ловушка новых ЖК: лифты и инженерные системы

Павел Асташев подчеркнул, что лифтовое хозяйство в новых жилых комплексах Ростова выходит на первое место по количеству проблем. Дорогие системы в домах "комфорт-класса" выходят из строя из-за неправильной эксплуатации в период массовых ремонтов, когда грузовая нагрузка превышает нормативы. Кроме того, часто при отделке монтажная пена и строительная пыль попадают в механизмы, приводя к дорогостоящим поломкам.

"При приемке квартиры в новостройке крайне важно проводить технический надзор не только стен, но и общедомовых коммуникаций. Лифт — это ваша безопасность и капитализация объекта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ и жалобах

Куда жаловаться в первую очередь, если УК бездействует?

Первым шагом должна быть письменная претензия в адрес самой управляющей компании. Если в течение 10 рабочих дней нет ответа или действий, необходимо обращаться в ГЖИ через систему ГИС ЖКХ — такие обращения имеют приоритетный статус и жесткие сроки рассмотрения.

Как проверить легитимность протокола собрания собственников?

Все протоколы должны быть загружены в систему ГИС ЖКХ. Вы можете зайти в свой личный кабинет и проверить, стоит ли ваша подпись под решениями, за которые вы не голосовали. При обнаружении подделки нужно немедленно писать заявление в полицию и ГЖИ.

Можно ли снизить плату за ЖКУ при плохом качестве услуг?

Да, законодательство предусматривает перерасчет за некачественно оказанные услуги (например, если температура воды ниже нормы или лифт не работает более суток). Для этого необходимо составить акт совместно с представителями УК или ГЖИ.

