Тихая гавань штормит: ростовская недвижимость внезапно свернула с пути бесконечного роста

Рынок готового жилья в России в начале 2026 года демонстрирует тектонические сдвиги: южная столица, Ростов-на-Дону, вошла в топ-5 городов страны по темпам снижения цен на "вторичку". Согласно свежим данным инвестиционно-консалтинговой группы SRG, по итогам февраля мегаполис занял четвертую строчку рейтинга, отражая общее охлаждение потребительского интереса после длительного периода перегрева.

Средняя стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону зафиксирована на отметке 136,3 тыс. руб. Это на 1,3% меньше, чем в феврале 2025 года. Аналитики связывают такую динамику не только с сезонным фактором "похмелья" после новогодних сделок, но и с фундаментальными изменениями в экономике недвижимости, где покупатель становится все более избирательным к качеству и локации объектов.

География ценопада: от Сочи до Москвы

Лидером по дефляции вторичного жилья стал Сочи. В курортной столице квадратный метр потерял сразу 1,9% стоимости, опустившись до 306 тыс. руб. Это закономерный итог коррекции после взрывного роста предыдущих лет. Тула и Санкт-Петербург разделили "серебро" с показателем снижения в 1,4%. В Северной столице "квадрат" теперь оценивается в среднем в 245,5 тыс. руб., что делает инвестиции в квартиры в этом регионе предметом тщательного анализа.

В Москве падение оказалось более сдержанным — всего 0,8%. Столичный метр удерживает планку в 382 тыс. руб. Примечательно, что даже незначительные колебания в пределах 0,1-1% в таких городах, как Казань, Краснодар и Екатеринбург, свидетельствуют о насыщении рынка. Покупатели больше не готовы переплачивать за переоцененные объекты, особенно на фоне роста стоимости эксплуатации домов, где платежи за коммунальные услуги становятся весомой статьей расходов.

"Снижение цен в Ростове-на-Дону — это сигнал к оздоровлению рынка. Мы видим, что продавцы начали идти на уступки, понимая, что 'эпоха дешевых денег' закончилась. Сейчас выигрывает тот, кто предлагает юридически чистый объект с законченной историей владения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Ростовский феномен: почему цены пошли вниз

Ростов-на-Дону долгое время удерживал позиции за счет активного притока населения и развития инфраструктуры. Однако к 2026 году объем предложения на вторичном рынке превысил платежеспособный спрос. Многие квартиры, выставленные на продажу, требуют серьезных вложений в обновление коммуникаций, что отпугивает современных покупателей. Часто возникают тараканы в квартире или проблемы с плесенью из-за износа систем вентиляции.

Кроме того, на ростовский рынок давит конкуренция с новостройками. Девелоперы предлагают льготные программы, с которыми "вторичке" тягаться сложно. Владельцам старого фонда приходится не только снижать цену, но и уделять внимание предпродажной подготовке. Даже такие мелочи, как уход за домом и отсутствие посторонних запахов, сегодня напрямую влияют на скорость выхода на сделку.

Город Снижение цены (%) Цена за кв. м (тыс. руб.) Сочи -1,9% 306,0 Санкт-Петербург -1,4% 245,5 Ростов-на-Дону -1,3% 136,3

Регионы-лидеры: где жилье продолжает дорожать

Несмотря на общую стагнацию, в 35 из 50 исследованных городов цены демонстрируют рост. Абсолютным лидером остается Курск (+3,1%, до 133,3 тыс. руб.), где дефицит качественного предложения толкает цены вверх уже второй год подряд. Высокую доходность недвижимости показывают также Иркутск, Оренбург и Набережные Челны с приростом в 2,2%.

Инвесторы переключают внимание на промышленно развитые центры, где сохраняется стабильный спрос на аренду. Здесь покупка квартиры рассматривается как надежный способ сохранения капитала, в отличие от мегаполисов-миллионников, где рынок уже перегрет. Оценка ликвидности теперь включает не только район, но и состояние инженерии: от того, насколько грамотно выполнен монтаж теплого пола, до качества остекления.

"Сегодняшний покупатель закладывает в стоимость квартиры будущие расходы. Если мы видим старые окна, требующие замены, то торг будет жестким, учитывая, что остекление балконов в 2026 году существенно подорожало", — отметил в разговоре с Pravda. Ru специалист по экономике девелоперских проектов Артём Мельников.

Риски вторичного рынка и качество жилья

Для Ростова-на-Дону, как и для многих старых городов, актуальной остается проблема скрытых дефектов. При покупке на вторичном рынке эксперты рекомендуют обращать внимание на состояние стен и перекрытий. Нередки случаи, когда за свежими обоями скрываются трещины в новостройке (или старом фонде) из-за просадки грунта.

Еще один важный аспект — юридическая чистота. Сделки с "вторичкой" часто осложняются наличием обременений или наследственных споров. Прежде чем подписывать документы, важно убедиться, что дарственная на квартиру или договор купли-продажи не будут оспорены третьими лицами в ближайшем будущем.

Прогнозы экспертов на весенний сезон

Аналитики ожидают, что весной 2026 года рынок Ростова-на-Дону стабилизируется. Дальнейшее резкое падение маловероятно, так как себестоимость строительных материалов продолжает расти. Продавцы, которые не торопятся со сделкой, предпочитают снимать объекты с продажи, чем отдавать их за бесценок. В фаворе останутся квартиры с эргономичными планировками, где грамотно проведена организация пространства.

Для инвесторов текущий момент в Ростове — это окно возможностей. Снижение цен позволяет войти в сделку на выгодных условиях, особенно если объект требует лишь косметического ремонта. Использование современных материалов, таких как кварцвинил, позволяет быстро привести жилье в порядок и запустить его в арендный бизнес.

"Мы наблюдаем тренд на рациональность. Покупатели больше не гонятся за лишними метрами, которые 'пожирает' порядок в бумагах или неэффективные коридоры. Ликвидность теперь определяется функциональностью каждого угла", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье

Стоит ли сейчас продавать квартиру в Ростове-на-Дону?

Если сделка планируется для улучшения жилищных условий (обмена), то сейчас удачное время, так как цены снижаются на всем рынке. Если цель — фиксация прибыли, возможно, стоит дождаться осеннего пика активности.

Почему в Курске цены растут, а в Ростове падают?

Это связано с разным балансом спроса и предложения. В Курске объем нового строительства не покрывает текущие потребности, тогда как в Ростове рынок перенасыщен как новыми, так и старыми объектами.

Как подготовить квартиру к продаже, чтобы не снижать цену?

Проведите генеральную уборку, уберите личные вещи и обеспечьте максимальный доступ света. Хорошая мойка окон без разводов и свежий аромат в прихожей могут повысить привлекательность объекта на просмотре.

