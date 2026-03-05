Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Шахтный замок на 90 суток: опасные ловушки под Кузбассом заставили судей нажать на тормоз

Россия » Сибирь » Кемерово

Индустриальное сердце Кузбасса столкнулось с резким торможением: Кемеровский областной суд санкционировал административную заморозку ключевых производственных активов АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"" и ООО "Ровер". Под юридический замок попали шахта "Первомайская" в Березовском и угольный разрез № 2 "Щегловский". Это решение стало финальным аккордом в череде проверок Ростехнадзора, вскрывших пласт критических нарушений, которые балансировали на грани техногенной катастрофы.

Антропология промышленного риска в суровых условиях региона диктует жесткие правила игры: любая экономия на безопасности здесь конвертируется в прямую угрозу человеческим жизням. Судебный вердикт о приостановке деятельности на 90 суток — это не просто бюрократическая мера, а вынужденная "терапия" для предприятий, где технический износ и кадровый голод достигли критической массы, сопоставимой с геологическим давлением пластов.

Смертельный конвейер: почему остановили "Первомайскую"

На шахте "Первомайская" инспекторы Ростехнадзора обнаружили биохимию халатности в действии. Главным камнем преткновения стал ленточный конвейер, который продолжал работу, несмотря на полностью исчерпанный ресурс безопасной эксплуатации. В условиях шахтной добычи такой механизм превращается в бомбу замедленного действия, способную спровоцировать искрение и последующий взрыв метано-воздушной смеси.

Ситуация усугублялась тем, что автоматические системы взрывоподавления и локализации взрывов находились в неисправном состоянии. Согласно материалам дела, техническое обслуживание защитных комплексов не проводилось более полугода, что является грубейшим нарушением лицензионных требований. Суд счел доводы надзорного органа исчерпывающими, запретив эксплуатацию оборудования на три месяца.

"В ситуациях, когда аварии на производстве становятся следствием системного игнорирования регламентов, закон предусматривает максимально жесткие меры, вплоть до полной остановки предприятия для устранения угроз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Затопленный горизонт: системный кризис на разрезе "Щегловский"

Если на "Первомайской" проблемы носили локально-технический характер, то на разрезе "Щегловский" (ООО "Ровер") эксперты зафиксировали масштабный управленческий коллапс. В северо-западной части карьера была обнаружена затопленная горная выработка. Отсутствие работ по осушению, предусмотренных техническим проектом, создало реальную угрозу внезапного прорыва воды и гибели персонала, находящегося в низинных участках.

Помимо гидрогеологических рисков, предприятие продемонстрировало полную незащищенность периметра. Доступ посторонних лиц на опасный производственный объект не был ограничен, что в условиях действующих взрывных работ могло привести к случайным жертвам. Суд постановил полностью прекратить ведение горных работ на данном участке на 90 суток, чтобы дать собственникам время на приведение объекта в соответствие с нормами ПДД промышленного сектора.

Объект нарушения Выявленная критическая угроза
Шахта "Первомайская" Неисправность систем взрывоподавления и износ конвейера
Разрез "Щегловский" Угроза затопления выработок и отсутствие охраны объекта

Арктический фактор: как климат влияет на прочность стали

Проблемы Кузбасса перекликаются с общероссийским трендом износа промышленной инфраструктуры в экстремальных климатических зонах. Исследования показывают, что при низких температурах арктические морозы меняют свойства стали, делая металл хрупким. Это требует пересмотра старых советских регламентов обслуживания, которые не всегда учитывают современные нагрузки и скорость накопления усталости материала.

На объектах "Северного Кузбасса" игнорирование сервисных циклов привело к тому, что оборудование работало на пределе физических возможностей. В условиях вечной мерзлоты или резких перепадов температур, характерных для Кемеровской области, такая стратегия эксплуатации неизбежно ведет к судебным предписаниям и остановке добычи.

"Любое нарушение в графике проверок опасных объектов может рассматриваться контролирующими органами как сознательное создание угрозы общественной безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Кадровый голод как фактор техногенного риска

Одной из самых тревожных находок Ростехнадзора на разрезе "Щегловский" стала неукомплектованность штата. Отсутствие необходимого количества специалистов делает невозможным полноценный производственный контроль. Когда один маркшейдер или горный мастер вынужден выполнять работу за троих, "человеческий фактор" становится главной уязвимостью в системе безопасности.

Ситуация в Кемерово зеркально отражает общероссийскую проблему. В то время как промышленность Пензы отвечает на кадровый голод роботизацией, угольная отрасль по-прежнему сильно зависит от квалифицированного линейного персонала. Дефицит рабочих рук приводит к тому, что на ключевые позиции попадают люди с недостаточной квалификацией, а регламенты безопасности соблюдаются лишь формально.

"Нехватка персонала в промышленном секторе сегодня — это не только экономическая проблема, но и прямой риск для промышленной безопасности в Арктике и других сложных регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о промышленной безопасности

Может ли предприятие обжаловать решение о приостановке?

Да, согласно законодательству, юридическое лицо имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Однако, как показывает практика, если нарушения Ростехнадзора связаны с угрозой жизни людей, суды крайне редко отменяют обеспечительные меры до полного устранения недочетов.

Как простой граждан может узнать о нарушениях на предприятии?

Информация о проверках Ростехнадзора и судебных решениях в отношении крупных налогоплательщиков является открытой. Кроме того, жители регионов могут отслеживать такие данные через официальные релизы пресс-служб судов и надзорных органов.

Влияет ли приостановка работ на выплату зарплат сотрудникам?

В случае административного приостановления деятельности по вине работодателя, он обязан выплачивать сотрудникам компенсацию в размере не менее двух третей средней заработной платы за время простоя, так как это простой по вине организации.

Экспертная проверка: юрист Алексей Кузьмин, юрист Алексей Кузнецов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы шахты кузбасс экология безопасность промышленность
