В Самаре количество работодателей, готовых принять школьников на летние каникулы, неуклонно растет. Глава города Иван Носков сообщил в своем Telegram-канале, что уже более 60 организаций подтвердили наличие вакансий для подростков. Это детские сады, поликлиники, центры дополнительного образования и предприятия вроде "Т Плюс" и завода имени Тарасова.
Интерес среди школьников традиционно высокий — заработать первые деньги мотивирует надежно. Город отдаст приоритет детям из малообеспеченных семей, многодетных и участникам СВО. Мест хватит всем желающим от 14 до 18 лет.
Мэр отметил бонус для Самары: подростки, поработавшие на уборке территорий, станут сознательнее относиться к чистоте улиц. Работа возможна до двух недель в любом летнем месяце, с графиком 4-7 часов в день.
Список работодателей впечатляет разнообразием. Детские сады ищут помощников, поликлиники — для мелких поручений, а управляющие компании предлагают уборку территорий. Некоммерческие организации и территориальные общественные самоуправления тоже присоединились.
Предприятия не отстают: "Спецремстройзеленхоз", завод имени А. М. Тарасова, "Гидроавтоматика", "Т Плюс" и "Электрощит — ТМ Самара" выделяют места за свой счет. Это отличный шанс для подростков прикоснуться к реальному производству.
Такой подход помогает разгрузить взрослый рынок труда, где, как в Магаданской области, квоты на мигрантов жестко лимитированы.
Возрастной ценз четкий: от 14 до 18 лет. Школьники и студенты младших курсов подойдут идеально. Главное — желание поработать и базовые документы: паспорт, согласие родителей для несовершеннолетних.
В отличие от ситуаций с падением рождаемости в Свердловской области, здесь фокус на активном вовлечении молодежи в экономику.
Смены короткие: 4-7 часов в день, чтобы не мешать отдыху. Продолжительность — до двух недель в июне, июле или августе. Зарплата своя, без задержек — это ключевой мотиватор.
|Параметр
|Значение
|Возраст
|14-18 лет
|Срок
|До 2 недель
|Смена
|4-7 часов
График гибкий, учитывая каникулы. Подобные инициативы тестируют и в Хабаровском крае для поддержки семей.
Первыми пойдут ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети СВО-участников. Это социальная справедливость в действии. Остальным тоже найдется место — спрос превышает предложение.
Такая политика перекликается с программами репатриации в Псковской области, где акцент на уязвимых группах.
Для подростков — первые деньги и навыки. Мэр прав: отработавший на уборке не станет мусорить. Для города — дисциплинированная молодежь и чистые дворы.
Аналогично борьбе с ожирением в Пензе, здесь акцент на активный образ жизни.
Родителям и школьникам — в молодежный центр "Самарский" за консультацией. Там подскажут вакансии и помогут с документами. Процесс простой, старт скоро.
Не упустите шанс, как в Чукотке с безопасностью школ.
От 14 лет с согласия родителей. До 18 — без ограничений по программе.
Определяют работодатели, но ориентир — почасовая оплата за легкий труд. Деньги на руки сразу.
Для большинства вакансий — нет, только паспорт и согласие. Уточняйте в центре.
Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.