Карманные деньги с запахом завода: самарские предприятия открыли двери для тысяч школьников летом

В Самаре количество работодателей, готовых принять школьников на летние каникулы, неуклонно растет. Глава города Иван Носков сообщил в своем Telegram-канале, что уже более 60 организаций подтвердили наличие вакансий для подростков. Это детские сады, поликлиники, центры дополнительного образования и предприятия вроде "Т Плюс" и завода имени Тарасова.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ экзамен

Интерес среди школьников традиционно высокий — заработать первые деньги мотивирует надежно. Город отдаст приоритет детям из малообеспеченных семей, многодетных и участникам СВО. Мест хватит всем желающим от 14 до 18 лет.

Мэр отметил бонус для Самары: подростки, поработавшие на уборке территорий, станут сознательнее относиться к чистоте улиц. Работа возможна до двух недель в любом летнем месяце, с графиком 4-7 часов в день.

Организации, готовые принять школьников

Список работодателей впечатляет разнообразием. Детские сады ищут помощников, поликлиники — для мелких поручений, а управляющие компании предлагают уборку территорий. Некоммерческие организации и территориальные общественные самоуправления тоже присоединились.

Предприятия не отстают: "Спецремстройзеленхоз", завод имени А. М. Тарасова, "Гидроавтоматика", "Т Плюс" и "Электрощит — ТМ Самара" выделяют места за свой счет. Это отличный шанс для подростков прикоснуться к реальному производству.

Такой подход помогает разгрузить взрослый рынок труда, где, как в Магаданской области, квоты на мигрантов жестко лимитированы.

Кто может устроиться на работу

Возрастной ценз четкий: от 14 до 18 лет. Школьники и студенты младших курсов подойдут идеально. Главное — желание поработать и базовые документы: паспорт, согласие родителей для несовершеннолетних.

"Летняя работа для подростков — это не только деньги, но и первый опыт соблюдения трудовой дисциплины. Закон позволяет такие занятости с 14 лет при согласии родителей и легком труде.", — рассказал в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв

В отличие от ситуаций с падением рождаемости в Свердловской области, здесь фокус на активном вовлечении молодежи в экономику.

Условия летнего труда

Смены короткие: 4-7 часов в день, чтобы не мешать отдыху. Продолжительность — до двух недель в июне, июле или августе. Зарплата своя, без задержек — это ключевой мотиватор.

Параметр Значение Возраст 14-18 лет Срок До 2 недель Смена 4-7 часов

График гибкий, учитывая каникулы. Подобные инициативы тестируют и в Хабаровском крае для поддержки семей.

Кому отдадут приоритет

Первыми пойдут ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети СВО-участников. Это социальная справедливость в действии. Остальным тоже найдется место — спрос превышает предложение.

Такая политика перекликается с программами репатриации в Псковской области, где акцент на уязвимых группах.

Что дает такая подработка

Для подростков — первые деньги и навыки. Мэр прав: отработавший на уборке не станет мусорить. Для города — дисциплинированная молодежь и чистые дворы.

"Подработка летом помогает подросткам понять ценность труда на рынке, где безработица среди молодежи остается проблемой. Это инвестиция в будущее.", — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина

Аналогично борьбе с ожирением в Пензе, здесь акцент на активный образ жизни.

Как подать заявку

Родителям и школьникам — в молодежный центр "Самарский" за консультацией. Там подскажут вакансии и помогут с документами. Процесс простой, старт скоро.

"Заработанные деньги учат финансовой грамотности лучше любых лекций. Родителям стоит поощрять такие инициативы.", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья

Не упустите шанс, как в Чукотке с безопасностью школ.

Ответы на популярные вопросы о летнем трудоустройстве школьников

С какого возраста можно работать?

От 14 лет с согласия родителей. До 18 — без ограничений по программе.

Какая зарплата?

Определяют работодатели, но ориентир — почасовая оплата за легкий труд. Деньги на руки сразу.

Нужны ли медсправки?

Для большинства вакансий — нет, только паспорт и согласие. Уточняйте в центре.

Читайте также