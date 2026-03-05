Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Мертвые не уходят со скамьи подсудимых: семья кубанского лидера требует правды спустя годы

Россия » Юг » Краснодар

В юридической истории Краснодарского края начался процесс, который бросает вызов привычному пониманию правосудия. В Северском районном суде возобновились слушания по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципалитета Адама Джарима. Уникальность ситуации заключается в том, что подсудимый скончался еще в феврале 2026 года, однако точка в его деле так и не поставлена. Родственники экс-чиновника приняли принципиальное решение: они отказались от прекращения преследования по нереабилитирующим основаниям, настояв на полноценном судебном разбирательстве ради очищения имени покойного.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Для региональной элиты Адам Джарим был фигурой знаковой. Возглавляя район на протяжении десяти лет, он выстроил систему управления, которую многие называли "жесткой, но хозяйственной". Его карьерный путь — от выпускника автодорожного техникума до авторитетного юриста и управленца — казался безупречным до 2021 года, когда за закрытыми дверями кабинетов начались проверки, вылившиеся в громкое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня этот процесс перешел в плоскость морально-этического и правового прецедента, где экспертиза обстоятельств дела проводится уже без участия главного фигуранта.

Путь от механика до главы: кем был Адам Джарим

Биография Адама Джарима типична для "советского self-made man". Уроженец аула Панахес, сын водителя и рабочей обувной фабрики, он с юных лет демонстрировал тягу к дисциплине и системности. После Майкопского автодорожного техникума последовал юридический факультет МГТУ, а затем — серьезная переподготовка в области антикризисного менеджмента. Этот набор компетенций позволил ему в 2011 году занять кресло главы Северского района, которым он руководил два пятилетних срока подряд.

"В корпоративном и муниципальном управлении фигура лидера часто становится заложником системы принятия решений. Когда против руководителя такого уровня возбуждается дело, важно разделять личную корысть и возможные ошибки в делегировании полномочий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Местные жители вспоминают его как энергичного волевого лидера. Джарим часто подчеркивал в интервью, что бытовой комфорт граждан — от питания в больницах до состояния школ — является для него приоритетом. Однако именно социальная сфера, а точнее, организация питания в образовательных учреждениях, стала фундаментом уголовного преследования, которое разрушило его карьеру и, по мнению многих знакомых, подкосило здоровье.

Суть обвинений: школьные обеды и миллионные контракты

Следствие полагает, что в 2021 году глава района переступил черту закона, вмешавшись в процедуры госзакупок. По версии СУ СКР по Краснодарскому краю, Джарим якобы обязал директоров 50 учебных заведений заключать договоры на поставку продуктов питания с конкретным поставщиком. Общая сумма этих контрактов составила около 6 миллионов рублей. Основная претензия силовиков заключалась не только в ограничении конкуренции, но и в качестве самой продукции: фирма-фаворит неоднократно поставляла в школы еду сомнительного качества.

Параметр дела Детализация
Статья УК РФ 286 (Злоупотребление полномочиями)
Количество контрактов Более 50 договоров
Сумма претензий 6 000 000 рублей
Статус процесса Возобновлен после смерти

Защита Джарима на протяжении всех лет настаивала на абсурдности обвинений. Адвокаты указывали на то, что у главы района физически нет рычагов прямого воздействия на каждого отдельного директора школы при заключении мелких контрактов. Подобные контрактные споры часто становятся предметом длительных разбирательств, но в данном случае вопрос качества питания придал делу особый общественный резонанс.

Судебные лабиринты: от оправдания до пересмотра

Процесс над Адамом Джаримом напоминает юридический триллер. В 2023 году Абинский районный суд, изучив материалы, вынес оправдательный приговор. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но прокуратура успешно оспорила это решение в апелляции. Дело было направлено на новое рассмотрение, сменив уже третьего по счету судью. К маю 2025 года разбирательство вышло на финишную прямую, но биологические часы подсудимого остановились раньше, чем Фемида вынесла вердикт.

"В делах, связанных с государственными закупками и тендерами, оправдательный приговор — редкость. Отмена такого вердикта и направление на пересмотр часто свидетельствуют о высокой сложности доказательной базы и давлении со стороны надзорных органов", — подчеркнул юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Смерть Джарима в феврале 2026 года в его доме в поселке Яблоновском стала шоком для края. Официально причины не озвучивались, но проверка по факту возможного суицида продолжается. Трагедия могла бы стать формальным поводом для закрытия папок, но родственники решили идти до конца, требуя не просто прекращения дела, а полного признания невиновности экс-главы.

Посмертный процесс: зачем семье нужна реабилитация

Согласно российскому законодательству, смерть подсудимого является основанием для прекращения уголовного преследования. Однако это "нереабилитирующее" обстоятельство: человек формально остается виновным в глазах государства, просто его нельзя наказать. Родственники Адама Джарима воспользовались правом на продолжение процесса. Для них это не вопрос денег или должностей, а вопрос чести фамилии в родном Краснодарском крае и Адыгее.

На похоронах экс-главы присутствовали сотни людей — от бывших подчиненных до рядовых жителей района. Это молчаливое признание заслуг Джарима стало для семьи важным сигналом. Теперь адвокаты вынуждены работать в режиме "посмертной защиты", где главным оппонентом выступает сухая следственная процедура, а подзащитный уже не может дать показания в свою пользу.

Юридические тонкости дела после смерти подсудимого

Продолжение суда над умершим — процедура редкая, но четко регламентированная Конституционным судом РФ. Если родственники настаивают на реабилитации, суд обязан провести все стадии процесса: допрос свидетелей, изучение экспертиз и прения сторон. Итогом может стать либо посмертный оправдательный приговор, либо постановление о прекращении дела в связи со смертью, если вина все же будет доказана.

"Для защиты чести и достоинства после смерти крайне важна прозрачность процесса. Если суду удастся доказать отсутствие состава преступления, это снимет клеймо с семьи и позволит наследникам избежать возможных гражданских исков по ущербу", — отметил эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.

В данном случае защита делает упор на отсутствие прямого умысла и личной выгоды. Если удастся доказать, что чиновник действовал в рамках административных регламентов, не нарушая закон, это станет важным уроком для всей системы муниципального управления.

Ответы на популярные вопросы о судах над умершими

Могут ли осудить человека посмертно?

Нет, обвинительный приговор с назначением наказания умершему не выносится. Суд либо оправдывает человека полностью (реабилитация), либо прекращает дело по факту смерти, что формально подтверждает наличие вины, но исключает наказание.

Кто может инициировать продолжение процесса?

Это право принадлежит близким родственникам: супругам, детям, родителям, братьям или сестрам. Они становятся законными представителями интересов умершего в суде.

Что дает оправдание после смерти?

Оправдательный вердикт полностью восстанавливает доброе имя человека. Это позволяет семье претендовать на возмещение морального вреда, восстановление трудовых прав (если это актуально) и снимает риски конфискации имущества в счет "ущерба".

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по госзакупкам Алексей Никитин, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы суд криминал уголовное дело краснодарский край
Новости Все >
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России
Генетика помнит всё — палач из Югры не спрятался: биометрия вынесла приговор спустя четырнадцать лет
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания
Дорогое небо и дешёвая смерть: математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Мир. Новости мира
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Новости Кудымкара
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка Олег Артюков Москва готова объявить эмбарго на поставки СПГ, отвечая на кражу своих активов в ЕС Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Последние материалы
Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка
Сто точек на карте стали мишенями: весенний паводок в Омске наносит удар по слабым местам города
Цена страха в каждом барреле: инвесторы игнорируют запасы в США ради новостей из зоны боевых действий
Один неверный байт — и вы должник: кибератака превратила счета за воду в Сургуте в целое состояние
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Гаджет на колёсах из Москвы: российский электрокар Атом открывает двери в мир цифровых поездок
Магия в каждом шаге: эта обувь транслирует мужчине скрытые сигналы о характере женщины
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Стальной хребет над водой: новый мост в Екатеринбурге соединит берега невидимыми нитями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.