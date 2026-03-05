Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Ловушка с лепниной: исторический особняк в Иркутске стал опасным капканом для десятков семей

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске разворачивается серьезная юридическая драма вокруг объекта культурного наследия, который стал ловушкой для своих обитателей. Следственный комитет РФ официально возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской администрации. Речь идет о знаменитом "Доходном доме", входящем в состав усадьбы конца XIX — начала XX века на улице Некрасова, где люди вынуждены существовать в условиях, угрожающих жизни и здоровью.

Доходный дом Межетова-улица Софьи Перовской, 34, Иркутск, Иркутская область
Фото: commons.wikimedia.org by Bhbyf rjhytdf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Доходный дом Межетова-улица Софьи Перовской, 34, Иркутск, Иркутская область

Антропология городского пространства диктует свои правила: памятник архитектуры без должного ухода превращается из эстетического актива в деструктивный объект. Еще в 2019 году муниципальные власти признали здание аварийным, установив жесткий дедлайн для реконструкции и расселения — полтора года. Однако бумажные решения не трансформировались в реальные квадратные метры для жильцов, что и послужило триггером для прокурорского вмешательства и последующих следственных действий.

История памятника и юридический тупик

Объект, ставший центром скандала, официально значится в реестре культурного наследия как "Усадьба: два дворовых смежных дома". Эти стены помнят Иркутск столетней давности, но сегодня их состояние далеко от канонов классической реставрации. Марина Иванова, специалист в сфере обслуживания многоквартирных домов, отмечает, что статус памятника накладывает на эксплуатацию огромные ограничения: обычный ремонт здесь невозможен, требуется дорогостоящая научная реставрация.

"Статус объекта культурного наследия часто становится 'черной меткой' для жильцов. Управляющие компании боятся браться за такие дома из-за колоссальной ответственности, а муниципалитеты годами ищут инвесторов, пока конструкции окончательно не приходят в негодность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Марина Иванова.

Следователи СКР установили, что обязательства по расселению, взятые мэрией в 2019 году, выполнены не были. Жильцы продолжают находиться в здании, которое официально признано опасным. В то же время эффективность цифровой обратной связи с властями часто оказывается недостаточной, чтобы сдвинуть такие вопросы с мертвой точки без возбуждения уголовных дел.

Статья 293 УК РФ: почему чиновники под прицелом

Максимальное наказание по первой части статьи о халатности может показаться мягким — арест до трех месяцев, однако репутационные и карьерные риски для сотрудников комитета по градостроительной политике гораздо выше. Суть обвинения заключается в неисполнении должностных обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав граждан. В Иркутске это не первый случай, когда юрист по недвижимости требуется не для сделки, а для защиты прав на безопасное жилье.

Проблема расселения в Иркутске перекликается с общероссийскими трендами, где количество жалоб на ЖКХ стабильно растет. Жильцов дома на Некрасова сейчас допрашивают в качестве потерпевших. Параллельно следователи изучают документацию в администрации города, пытаясь понять, куда были направлены бюджетные лимиты, выделенные на программу переселения из ветхого фонда.

Рыночный контекст и проблема ветхого фонда

Ситуация осложняется тем, что рынок недвижимости в крупных городах демонстрирует аномалии. Например, в других регионах стоимость вторичного жилья растет быстрее новостроек, что делает закупку квартир для переселенцев за счет бюджета крайне сложной задачей из-за жестких рамок тендеров. Риэлтор Кирилл Фёдоров подчеркивает, что государству сложно конкурировать с частными покупателями в условиях дефицита предложения.

Этап процедуры Нормативный срок
Признание дома аварийным 30 дней с момента подачи документов
Оценка стоимости изъятия Индивидуально (обычно до 6 месяцев)
Предоставление нового жилья Согласно графику программы расселения

Инженер-сметчик Дмитрий Орлов указывает на то, что стоимость реконструкции таких объектов часто превышает затраты на строительство нового дома аналогичной площади, что создает экономический парадокс для городского бюджета.

Технический износ как угроза безопасности

Жилье в памятниках архитектуры без своевременного вмешательства инженеров превращается в зону техногенного риска. Судебный строительный эксперт Сергей Поляков отмечает, что в условиях Сибири процессы разрушения ускоряются из-за перепадов температур и деградации материалов. Аналогичные проблемы с износом металла и конструкций фиксируются по всему северному поясу России.

"Когда здание признано аварийным в 2019 году, каждый последующий цикл промерзания и оттаивания критически снижает его несущую способность. Жить в таком доме — это лотерея, где на кону человеческие жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Сергей Поляков.

Пока в Иркутске идет следствие, в других регионах пытаются решить проблему за счет масштабного строительства соцобъектов и жилья. Однако для иркутского "Доходного дома" время работает против людей и истории.

Ответы на популярные вопросы о расселении аварийного жилья

Можно ли отказаться от предложенного варианта при расселении?

Да, собственник имеет право отказаться от варианта жилья, если оно не соответствует нормам по площади или благоустройству, но только один или два раза (зависит от региональных программ). После этого муниципалитет может обратиться в суд для принудительного выселения с выплатой компенсации. 

Как узнать, включен ли мой дом в программу расселения?

Информация публикуется на портале ГИС ЖКХ, а также на официальных сайтах городских администраций. Также можно подать запрос в комитет по градостроительной политике, где Марина Иванова рекомендует просить официальную выписку из реестра аварийного фонда.

Обязан ли город реконструировать памятник после расселения?

Обязанность по сохранению культурного наследия лежит на собственнике (муниципалитете или новом инвесторе). Однако, как отмечает Артём Мельников, часто такие здания годами стоят заброшенными из-за отсутствия финансирования на дорогостоящие работы.

"Механизмы государственно-частного партнерства могли бы спасти ситуацию, но инвесторам нужны понятные правила игры и налоговые льготы, чего в текущих реалиях порой не хватает", — пояснил в беседе с Pravda. Ru Артём Мельников.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист УК Марина Иванова, судебный эксперт Сергей Поляков, девелопер Артём Мельников
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы жкх иркутск недвижимость уголовное дело
Новости Все >
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России
Генетика помнит всё — палач из Югры не спрятался: биометрия вынесла приговор спустя четырнадцать лет
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания
Дорогое небо и дешёвая смерть: математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами
Сейчас читают
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Мир. Новости мира
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Москва готова объявить эмбарго на поставки СПГ, отвечая на кражу своих активов в ЕС Любовь Степушова В Европе всё больше мрачных прогнозов про энергокризис Олег Артюков Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Последние материалы
Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка
Сто точек на карте стали мишенями: весенний паводок в Омске наносит удар по слабым местам города
Цена страха в каждом барреле: инвесторы игнорируют запасы в США ради новостей из зоны боевых действий
Один неверный байт — и вы должник: кибератака превратила счета за воду в Сургуте в целое состояние
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Гаджет на колёсах из Москвы: российский электрокар Атом открывает двери в мир цифровых поездок
Магия в каждом шаге: эта обувь транслирует мужчине скрытые сигналы о характере женщины
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Стальной хребет над водой: новый мост в Екатеринбурге соединит берега невидимыми нитями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.