Ловушка с лепниной: исторический особняк в Иркутске стал опасным капканом для десятков семей

В Иркутске разворачивается серьезная юридическая драма вокруг объекта культурного наследия, который стал ловушкой для своих обитателей. Следственный комитет РФ официально возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской администрации. Речь идет о знаменитом "Доходном доме", входящем в состав усадьбы конца XIX — начала XX века на улице Некрасова, где люди вынуждены существовать в условиях, угрожающих жизни и здоровью.

Антропология городского пространства диктует свои правила: памятник архитектуры без должного ухода превращается из эстетического актива в деструктивный объект. Еще в 2019 году муниципальные власти признали здание аварийным, установив жесткий дедлайн для реконструкции и расселения — полтора года. Однако бумажные решения не трансформировались в реальные квадратные метры для жильцов, что и послужило триггером для прокурорского вмешательства и последующих следственных действий.

История памятника и юридический тупик

Объект, ставший центром скандала, официально значится в реестре культурного наследия как "Усадьба: два дворовых смежных дома". Эти стены помнят Иркутск столетней давности, но сегодня их состояние далеко от канонов классической реставрации. Марина Иванова, специалист в сфере обслуживания многоквартирных домов, отмечает, что статус памятника накладывает на эксплуатацию огромные ограничения: обычный ремонт здесь невозможен, требуется дорогостоящая научная реставрация.

"Статус объекта культурного наследия часто становится 'черной меткой' для жильцов. Управляющие компании боятся браться за такие дома из-за колоссальной ответственности, а муниципалитеты годами ищут инвесторов, пока конструкции окончательно не приходят в негодность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Марина Иванова.

Следователи СКР установили, что обязательства по расселению, взятые мэрией в 2019 году, выполнены не были. Жильцы продолжают находиться в здании, которое официально признано опасным. В то же время эффективность цифровой обратной связи с властями часто оказывается недостаточной, чтобы сдвинуть такие вопросы с мертвой точки без возбуждения уголовных дел.

Статья 293 УК РФ: почему чиновники под прицелом

Максимальное наказание по первой части статьи о халатности может показаться мягким — арест до трех месяцев, однако репутационные и карьерные риски для сотрудников комитета по градостроительной политике гораздо выше. Суть обвинения заключается в неисполнении должностных обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав граждан. В Иркутске это не первый случай, когда юрист по недвижимости требуется не для сделки, а для защиты прав на безопасное жилье.

Проблема расселения в Иркутске перекликается с общероссийскими трендами, где количество жалоб на ЖКХ стабильно растет. Жильцов дома на Некрасова сейчас допрашивают в качестве потерпевших. Параллельно следователи изучают документацию в администрации города, пытаясь понять, куда были направлены бюджетные лимиты, выделенные на программу переселения из ветхого фонда.

Рыночный контекст и проблема ветхого фонда

Ситуация осложняется тем, что рынок недвижимости в крупных городах демонстрирует аномалии. Например, в других регионах стоимость вторичного жилья растет быстрее новостроек, что делает закупку квартир для переселенцев за счет бюджета крайне сложной задачей из-за жестких рамок тендеров. Риэлтор Кирилл Фёдоров подчеркивает, что государству сложно конкурировать с частными покупателями в условиях дефицита предложения.

Этап процедуры Нормативный срок Признание дома аварийным 30 дней с момента подачи документов Оценка стоимости изъятия Индивидуально (обычно до 6 месяцев) Предоставление нового жилья Согласно графику программы расселения

Инженер-сметчик Дмитрий Орлов указывает на то, что стоимость реконструкции таких объектов часто превышает затраты на строительство нового дома аналогичной площади, что создает экономический парадокс для городского бюджета.

Технический износ как угроза безопасности

Жилье в памятниках архитектуры без своевременного вмешательства инженеров превращается в зону техногенного риска. Судебный строительный эксперт Сергей Поляков отмечает, что в условиях Сибири процессы разрушения ускоряются из-за перепадов температур и деградации материалов. Аналогичные проблемы с износом металла и конструкций фиксируются по всему северному поясу России.

"Когда здание признано аварийным в 2019 году, каждый последующий цикл промерзания и оттаивания критически снижает его несущую способность. Жить в таком доме — это лотерея, где на кону человеческие жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Сергей Поляков.

Пока в Иркутске идет следствие, в других регионах пытаются решить проблему за счет масштабного строительства соцобъектов и жилья. Однако для иркутского "Доходного дома" время работает против людей и истории.

Ответы на популярные вопросы о расселении аварийного жилья

Можно ли отказаться от предложенного варианта при расселении?

Да, собственник имеет право отказаться от варианта жилья, если оно не соответствует нормам по площади или благоустройству, но только один или два раза (зависит от региональных программ). После этого муниципалитет может обратиться в суд для принудительного выселения с выплатой компенсации.

Как узнать, включен ли мой дом в программу расселения?

Информация публикуется на портале ГИС ЖКХ, а также на официальных сайтах городских администраций. Также можно подать запрос в комитет по градостроительной политике, где Марина Иванова рекомендует просить официальную выписку из реестра аварийного фонда.

Обязан ли город реконструировать памятник после расселения?

Обязанность по сохранению культурного наследия лежит на собственнике (муниципалитете или новом инвесторе). Однако, как отмечает Артём Мельников, часто такие здания годами стоят заброшенными из-за отсутствия финансирования на дорогостоящие работы.

"Механизмы государственно-частного партнерства могли бы спасти ситуацию, но инвесторам нужны понятные правила игры и налоговые льготы, чего в текущих реалиях порой не хватает", — пояснил в беседе с Pravda. Ru Артём Мельников.

