Интеграция промышленного потенциала регионов в городскую среду мегаполисов становится новым трендом современного градостроительства. Екатеринбург, активно готовящийся к обновлению своего исторического и прогулочного ядра, обратился к экспертизе мастеров из Пермского края. Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) взял на себя сложнейшую задачу — создание "скелета" и декоративного облачения для нового пешеходного моста через Исеть.

Этот проект — не просто утилитарное сооружение для пересечения реки, а сложный биомеханический объект, вписанный в ландшафт набережной вблизи Цирка. Визуальная легкость конструкции обманчива: за ней стоят тонны высокопрочной стали и ювелирная точность лазерной резки. Использование металлоконструкций позволяет архитекторам уйти от тяжеловесных бетонных форм к изящным линиям, которые буквально парят над водой, соединяя улицу Куйбышева с новыми рекреационными зонами.

Новый мост станет ключевым звеном в масштабной трансформации центра Свердловской области, где индустриальный характер Урала встречается с требованиями комфортной урбанистики. Пока в других регионах решают вопросы федеральных трасс и логистических кризисов, Екатеринбург фокусируется на микромобильности и эстетике пешеходных потоков.

Анатомия переправы: сталь, дерево и стекло

Инженерное решение моста базируется на шести мощных балках, которые формируют жесткий каркас длиной 34 метра. Общий вес металлоконструкций достигает 30 тонн — это оптимальный баланс между прочностью и минимальным давлением на береговые опоры. КРМЗ применил технологию вспомогательных соединительных элементов, которые обеспечивают устойчивость сооружения к вибрационным нагрузкам от пешеходного трафика.

"Металлические конструкции — это свобода проектирования: мы можем создавать элементы любых форм и размеров, для маленьких пешеходных или длинных магистральных мостов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru директор КРМЗ Алексей Кузнецов.

Эстетическая концепция объекта предполагает "теплую" отделку. Балки будут задекорированы древесиной лиственницы — материала, обладающего природной стойкостью к влажности и перепадам температур Арктики и Урала. Ограждения из закаленного стекла с градиентным напылением не только обеспечат безопасность, но и сохранят панорамный обзор на Исеть, не перегружая визуальное пространство набережной.

Разгрузка истории: зачем нужен дублер Каменного моста

Существующий Каменный мост, возведенный еще в 1930-х годах, давно исчерпал свой ресурс комфортного сосуществования машин и людей. Узкие тротуары исторической конструкции вынуждали пешеходов тесниться в непосредственной близости от плотного автомобильного потока. Появление специализированного пешеходного перехода позволит полностью разделить транспортные и человеческие артерии в районе Цирка.

Характеристика Параметры нового моста Длина конструкции 34 метра Вес металла 30 тонн Материалы отделки Лиственница, закаленное стекло Инфраструктура Видеонаблюдение, малые архитектурные формы

Прилегающая к мосту территория станет полноценным общественным пространством. Помимо самого перехода, проект включает установку современных скамеек, урн и систем интеллектуального видеонаблюдения. Это коррелирует с общероссийским трендом на благоустройство комфортной городской среды, где безопасность и комфорт стоят на одной ступени с архитектурной ценностью.

Промышленный подход: почему выбрали Краснокамск

Выбор поставщика из Пермского края обусловлен многолетним опытом завода в производстве нестандартных и ответственных конструкций. КРМЗ работает на рынке с 1973 года, постоянно обновляя технологический парк. Для амбициозного проекта в Екатеринбурге требовалась не просто сварка металла, а создание архитектурного элемента с высокой точностью подгонки деталей под финальную обшивку деревом.

"При реализации таких проектов критически важен аудит качества швов и соответствие проектной документации, особенно когда речь идет о массовом скоплении людей в центре города", — отметил в комментарии Pravda. Ru аудитор Павел Никитин.

Предприятие ранее успешно реализовало поставки для вантового моста в Красноярском крае и сложных обтекателей для переправы через реку Чусовую. Наличие свидетельства НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки) гарантирует, что даже при экстремальных нагрузках металл сохранит свою геометрию и целостность, что особенно важно в условиях техногенных рисков северных широт.

Тоннель под Куйбышева: связка с "УГМК-Ареной"

Мост является лишь частью грандиозного плана по реконструкции набережной. Параллельно с надводными работами идет строительство 87-метрового тоннеля под улицей Куйбышева. Эта подземная галерея станет скоростным соединением между строящейся "УГМК-Ареной" и историческим Дендропарком. Таким образом, новый пешеходный переход от КРМЗ интегрируется в бесшовную систему передвижения.

Застройку ведет компания "Городское управление дорожно-строительных работ" (ГУДСР), специализирующаяся на сложных инфраструктурных объектах. Реализация проекта позволит жителям и гостям столицы Урала совершать прогулки, не пересекаясь с оживленными перекрестками, что повышает общую связность районов. Это пример того, как грамотное бережливое управление городским пространством меняет жизнь населения.

Технологии и стандарты: от вантовых систем до НАКС

Современное производство металлоконструкций требует не только мастерства сварщиков, но и глубокой автоматизации. С 2023 года завод в Краснокамске подтвердил право работать на самых ответственных участках, пройдя строгую сертификацию. В то время как многие предприятия сталкиваются с кадровым голодом, КРМЗ делает ставку на роботизированные комплексы и высококвалифицированных инженеров.

"Любая ошибка в расчетах стоимости материалов или оценке прочности может привести к серьезным убыткам для бюджета проекта, поэтому использование проверенных технологий — единственный путь", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Опыт работы с Иркутской областью и республикой Марий Эл позволил предприятию накопить базу данных о поведении металла в различных климатических зонах. Для моста в Екатеринбурге выбраны составы покрытий, защищающие сталь от коррозии, вызываемой дорожными реагентами, которые неизбежно попадают на набережную в зимний период. Такой подход к долговечности критически важен, учитывая дефицит бюджетов на ремонт коммунальной инфраструктуры в крупных городах.

Ответы на популярные вопросы о строительстве мостов

Почему для пешеходного моста выбрали металл, а не бетон?

Металлоконструкции обладают более высокой удельной прочностью, что позволяет создавать длинные пролеты без промежуточных опор в русле реки. Это эстетичнее и дешевле в монтаже в условиях плотной городской застройки.

Как будет защищено стекло ограждения от вандалов?

В проекте используется закаленное многослойное стекло (триплекс). Даже при сильном ударе оно не рассыпается на осколки, а удерживается пленкой. Дополнительную защиту обеспечит интегрированная система видеонаблюдения.

Будет ли мост доступен для маломобильных граждан?

Да, проектирование велось с учетом требований доступной среды. Уклон моста и стыковка с набережной выполнены таким образом, чтобы обеспечить комфортный проезд инвалидных и детских колясок.

