Стихийные рынки уходят в закат: уличная торговля в Тюмени доживает свои последние спокойные дни

В Тюмени официально завершён период стихийного предпринимательства: власти города объявили о почти полной ликвидации нелегальной уличной торговли к 2025 году. Агрессивная стратегия "зачистки" городских пространств, реализованная через интеграцию силовых структур и создание альтернативных легальных площадок, демонстрирует эффективность жесткого административного контроля.

Результаты мониторинга, представленные профильным департаментом, показывают радикальное падение количества зафиксированных правонарушений. Город переходит от модели хаотичного рынка к контролируемой системе сбыта, где каждый прилавок имеет легитимный статус и привязку к городской инфраструктуре.

Статистика дисциплины: от протоколов к порядку

Масштаб проведенной работы подтверждается сухими цифрами: за прошедший год было организовано 626 совместных рейдов с участием сотрудников МВД. Подобная плотность надзорных мероприятий позволила не просто вытеснить торговцев с популярных локаций, но и фактически пресечь оборот товарных масс: изъято 94 тонны продовольственной продукции сомнительного происхождения.

Динамика снижения административной нагрузки на органы правопорядка впечатляет. Например, на улице Республики в 2024 году было зафиксировано 92 случая нарушения статьи 1.22 КоАП Тюменской области, тогда как в 2025-м этот показатель упал до двух случаев. Ряд ключевых локаций — Ямская, Мельникайте, Московский тракт — полностью очищены от нелегальных прилавков.

"Совместно с Управлением МВД проводились регулярные рейды. Если в 2024 году на улице Республики, 188 было составлено 92 протокола по статье 1.22 КоАП Тюменской области, то в 2025 году — всего два", — отметила в беседе с Pravda. Ru директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Татьяна Федорова.

Экосистема лотков: где торгуют легально

Администрация осознает, что простое запрещение без предоставления альтернатив ведет лишь к скрытому перераспределению потоков, а не к решению проблемы. В связи с этим в Тюмени развернута программа по установке современных модулей "Продаем свое". В 2025 году количество таких торговых точек достигло 105 единиц.

Показатель Результат 2025 года
Количество лотков "Продаем свое" 105 шт.
Количество заключенных договоров 315 контрактов
Спецплощадки для дачников 58 точек

Для садоводов и владельцев личных подсобных хозяйств были созданы прозрачные правовые рамки. Заключение договоров позволяет легально реализовывать излишки урожая, что снижает мотивацию граждан к участию в серой торговле и обеспечивает потребителям более безопасные условия покупки продуктов.

"Работа с Татьяной Федоровой по легализации сельхозпроизводителей — это эталонный пример того, как административное регулирование превращает хаос в предсказуемый бизнес-ландшафт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам ЖКХ и структуре платежей Артём Рабов.

Точки сопротивления

Несмотря на успехи, около 5-6 адресов в городе остаются проблемными. Специфика "уличного сопротивления" заключается в высокой мобильности продавцов, большинство из которых попадают в возрастную категорию от 40 до 55 лет. Низкая стоимость товара и отсутствие трат на налоги делают этот бизнес живучим, даже в условиях регулярных штрафных санкций.

Органы власти предпочитают не раскрывать адреса "очагов", чтобы не провоцировать накопление товарных потоков в этих точках в периоды между рейдами. Постоянная ротация мест торговли усложняет работу инспекторов, заставляя муниципалитет пересматривать методы контроля.

Планы на будущее: дружинники и контроль

В 2026 году стратегия по вытеснению стихийных форматов торговли будет расширена. Власти планируют привлечь к мониторингу общественных дружинников и представителей казачества, чьё присутствие на улицах в летний период должно создать сдерживающий эффект для нелегальных предпринимателей.

"Вовлечение дружинников и казаков в мониторинг городской среды — это не просто усиление контроля, а изменение самой поведенческой парадигмы города в сторону полной прозрачности торговли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о легализации торговли

Зачем властям нужно так упорно бороться с бабушками на улице?

Основная причина — безопасность потребителей. Продукция, продаваемая без санитарного надзора, представляет собой серьезный эпидемиологический риск, который невозможно контролировать в нелегальном поле.

Станут ли рынки полностью платными для дачников?

Нет, политика властей направлена на предоставление специальных льготных мест для личных подсобных хозяйств, что позволяет дачникам официально продавать излишки урожая без уплаты крупных рыночных сборов.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов
