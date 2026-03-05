В Ханты-Мансийске подвели итоги работы отдела госконтроля по Югре за 2025 год и этот отчет стал своеобразным маркером эффективности природоохранного менеджмента в условиях жесткого северного климата. Округ занял первое место в Уральском федеральном округе, продемонстрировав, что синергия ведомственной дисциплины и технологического перевооружения способна заметно снизить антропогенный пресс на хрупкие экосистемы речных артерий.
С научной точки зрения, успех рыбоохраны в регионе объясняется переходом от хаотичных рейдов к системному мониторингу, основанному на данных о миграционных циклах сиговых пород. Подобная стратегия — это не просто бюрократическая отчетность, а тонкая настройка биологического комплаенса, позволяющая сохранять популяцию муксуна и нельмы в условиях активного промышленного освоения пространства.
Руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев подчеркнул, что ключевым вектором 2025 года стала защита сиговых пород в рамках программы, запущенной по поручению президента. Работа ведомства сегодня напоминает сложную логистическую систему, где каждый экипаж инспекторов оснащается техникой для преодоления зон, ранее недоступных для контроля.
В 2026 году акцент сместится на технологическую мобильность — закупку вездеходов типа "Хищник". С точки зрения физики проходимости, эта техника обеспечивает автономность, необходимую для патрулирования в условиях бездорожья, что меняет саму парадигму присутствия закона в дикой природе. Инспекторы больше не ограничены фарватерами, доступными лишь для катеров.
"Мы видим качественные изменения в нашей работе, однако не останавливаемся на достигнутом. Основной упор сделан на оперативно-профилактических мероприятиях против незаконной добычи осетровых и других ценных видов", — отметил в беседе с Pravda. Ru руководитель управления Иван Матаев.
Статистика 2025 года ярко иллюстрирует масштаб давления на биоресурсы: 1159 зафиксированных нарушений законодательства, более половины которых связаны с осетровыми. Возвращение финансовых активов в казну через компенсацию ущерба — около 5 миллионов рублей — свидетельствует о том, что механизм ответственности работает, хотя экологическая цена таких преступлений часто не поддается точной денежной оценке.
|Показатель
|Значение (2025 год)
|Общее число нарушений
|1159
|Возбужденные уголовные дела
|112
|Изъято орудий лова, шт.
|3871
Для сравнения динамики промышленного вылова: в 2024 году он составлял 7,5 тысячи тонн, тогда как в 2025 — 6,4 тысячи тонн. Это снижение может указывать как на ужесточение контроля, так и на изменение миграционных паттернов рыб, что требует дальнейших исследований со стороны институтов РАН и ВНИРО.
Интеграция Росгвардии в рыбоохранные рейды — это пример эффективного кросс-функционального взаимодействия. Полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул, что защита инспекторов позволяет последним концентрироваться на своих профильных задачах без риска для жизни и здоровья. Введение в структуру управления отдельного подразделения водной службы наглядно демонстрирует приоритетность акватории для силовых ведомств региона.
"Наше взаимодействие позволяет не только обеспечивать правопорядок, но и совершенствовать выполнение задач специальных подразделений по защите должностных лиц, осуществляющих надзорные полномочия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru начальник управления Евгений Симаков.
Программа по восполнению популяции сибирского осетра, стартовавшая в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", показывает, что антропогенное вмешательство может играть и созидательную роль. Более 20 миллионов выпущенных мальков — это создание биологического "банка", который требует долгосрочного сопровождения для обеспечения выживаемости особей в естественной среде.
Как отмечает руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский, ежегодный план по выпуску не менее 1 миллиона штук осетровых соблюдается неукоснительно. Это необходимый минимум, учитывая метаболические особенности вида и долгий цикл взросления до стадии репродукции. Сохранение этого "живого капитала" — основная миссия региона для будущих поколений.
"Государство доверило нам почетную миссию сохранить богатство Югры, которое состоит из нашего уникального животного мира", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Алексей Ковалевский.
Снижение показателей вылова с 7,5 до 6,4 тысяч тонн связано как с ужесточением надзорной деятельности и пресечением незаконных операций, так и с научно обоснованной корректировкой лимитов добычи, направленной на восстановление популяции ценных видов рыб.
Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.