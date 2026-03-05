Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб

В Ханты-Мансийске подвели итоги работы отдела госконтроля по Югре за 2025 год и этот отчет стал своеобразным маркером эффективности природоохранного менеджмента в условиях жесткого северного климата. Округ занял первое место в Уральском федеральном округе, продемонстрировав, что синергия ведомственной дисциплины и технологического перевооружения способна заметно снизить антропогенный пресс на хрупкие экосистемы речных артерий.

С научной точки зрения, успех рыбоохраны в регионе объясняется переходом от хаотичных рейдов к системному мониторингу, основанному на данных о миграционных циклах сиговых пород. Подобная стратегия — это не просто бюрократическая отчетность, а тонкая настройка биологического комплаенса, позволяющая сохранять популяцию муксуна и нельмы в условиях активного промышленного освоения пространства.

Охрана ресурсов как приоритет нацбезопасности

Руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев подчеркнул, что ключевым вектором 2025 года стала защита сиговых пород в рамках программы, запущенной по поручению президента. Работа ведомства сегодня напоминает сложную логистическую систему, где каждый экипаж инспекторов оснащается техникой для преодоления зон, ранее недоступных для контроля.

В 2026 году акцент сместится на технологическую мобильность — закупку вездеходов типа "Хищник". С точки зрения физики проходимости, эта техника обеспечивает автономность, необходимую для патрулирования в условиях бездорожья, что меняет саму парадигму присутствия закона в дикой природе. Инспекторы больше не ограничены фарватерами, доступными лишь для катеров.

"Мы видим качественные изменения в нашей работе, однако не останавливаемся на достигнутом. Основной упор сделан на оперативно-профилактических мероприятиях против незаконной добычи осетровых и других ценных видов", — отметил в беседе с Pravda. Ru руководитель управления Иван Матаев.

Экология в цифрах: ущерб и восстановление

Статистика 2025 года ярко иллюстрирует масштаб давления на биоресурсы: 1159 зафиксированных нарушений законодательства, более половины которых связаны с осетровыми. Возвращение финансовых активов в казну через компенсацию ущерба — около 5 миллионов рублей — свидетельствует о том, что механизм ответственности работает, хотя экологическая цена таких преступлений часто не поддается точной денежной оценке.

Показатель Значение (2025 год) Общее число нарушений 1159 Возбужденные уголовные дела 112 Изъято орудий лова, шт. 3871

Для сравнения динамики промышленного вылова: в 2024 году он составлял 7,5 тысячи тонн, тогда как в 2025 — 6,4 тысячи тонн. Это снижение может указывать как на ужесточение контроля, так и на изменение миграционных паттернов рыб, что требует дальнейших исследований со стороны институтов РАН и ВНИРО.

Росгвардия и новые стандарты водной безопасности

Интеграция Росгвардии в рыбоохранные рейды — это пример эффективного кросс-функционального взаимодействия. Полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул, что защита инспекторов позволяет последним концентрироваться на своих профильных задачах без риска для жизни и здоровья. Введение в структуру управления отдельного подразделения водной службы наглядно демонстрирует приоритетность акватории для силовых ведомств региона.

"Наше взаимодействие позволяет не только обеспечивать правопорядок, но и совершенствовать выполнение задач специальных подразделений по защите должностных лиц, осуществляющих надзорные полномочия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru начальник управления Евгений Симаков.

Воспроизводство биоресурсов: 20 миллионов "законных" мальков

Программа по восполнению популяции сибирского осетра, стартовавшая в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", показывает, что антропогенное вмешательство может играть и созидательную роль. Более 20 миллионов выпущенных мальков — это создание биологического "банка", который требует долгосрочного сопровождения для обеспечения выживаемости особей в естественной среде.

Как отмечает руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский, ежегодный план по выпуску не менее 1 миллиона штук осетровых соблюдается неукоснительно. Это необходимый минимум, учитывая метаболические особенности вида и долгий цикл взросления до стадии репродукции. Сохранение этого "живого капитала" — основная миссия региона для будущих поколений.

"Государство доверило нам почетную миссию сохранить богатство Югры, которое состоит из нашего уникального животного мира", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Алексей Ковалевский.

Ответы на популярные вопросы о защите водоемов

Почему промышленный вылов рыбы в Югре сократился в 2025 году?

Снижение показателей вылова с 7,5 до 6,4 тысяч тонн связано как с ужесточением надзорной деятельности и пресечением незаконных операций, так и с научно обоснованной корректировкой лимитов добычи, направленной на восстановление популяции ценных видов рыб.

