Миллиарды из пустоты превратились в реальность: бюджетный пазл сложился в пользу Курганской области

Экономический ландшафт Курганской области в 2025 году продемонстрировал тектонический сдвиг: собственные доходы консолидированного бюджета взлетели на 24%. Этот антропологический феномен регионального развития обсуждался на высшем уровне — в ходе встречи министра финансов России Антона Силуанова и губернатора Вадима Шумкова. Цифры говорят сами за себя: 66,6 млрд рублей против прошлогодних показателей, что свидетельствует о качественном изменении внутренней финансовой экосистемы.

Фото: https://web.archive.org/web/20161024032945/https://www.panoramio.com/photo/69897782 by alexandergroshev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курган

Такой рывок стал возможен не только благодаря притоку налоговых поступлений от реального сектора экономики, но и за счет филигранной работы с государственным долгом. Регион, долгое время находившийся в "красной зоне" долговой нагрузки, сумел сократить обязательства на треть, высвободив колоссальные ресурсы для социального маневра и инвестиций в человеческий капитал.

Анатомия доходного рывка: откуда пришли деньги

Рост собственных доходов на 12,8 млрд рублей — это не просто арифметическая прогрессия, а результат глубокой трансформации налогового поля. Основную долю обеспечили налоговые и неналоговые поступления. В условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, таких как Магаданская область, подобные показатели часто коррелируют с промышленным ростом, однако в Кургане упор сделан на диверсификацию. Важно понимать, что бережливое управление и оптимизация бюджетных процессов стали фундаментом для этого успеха.

"Рост собственных доходов на четверть за один финансовый цикл — это маркер оздоровления региональной экономики. Мы видим, как фискальная дисциплина в сочетании со стимулированием локального бизнеса дает синергетический эффект, сопоставимый с лидерами ДФО", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прозрачность финансовых потоков играет ключевую роль. Аналогично тому, как Еврейская автономия лидирует в рейтингах прозрачного контроля за госзакупками, Курганская область смогла выстроить систему, где каждый рубль работает на внутренний валовой продукт субъекта. Это позволило не только закрыть текущие потребности, но и сформировать подушку безопасности для реализации масштабных проектов.

Долговые метаморфозы: как обнулили бремя прошлого

Одной из самых ярких побед стало сокращение государственного долга на 36%. На начало 2026 года сумма обязательств снизилась до 11,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря сочетанию двух факторов: досрочного погашения коммерческих займов и федерального механизма списания задолженности. Почти половина сокращения — 6,1 млрд рублей — пришлась на списание бюджетных кредитов, что стало наградой за эффективное управление финансами.

Показатель Значение / Изменение Собственные доходы (2025) 66,6 млрд руб. Темп роста доходов +24% к 2024 году Госдолг на 01.01.2026 11,7 млрд руб. Доля списанных кредитов 6,1 млрд руб.

Для сравнения, такая стратегия избавления от "токсичных" долгов напоминает политику, которую проводит Петропавловск-Камчатский, стремясь к полному обнулению обязательств перед банками. Снижение долговой нагрузки автоматически повышает кредитный рейтинг региона, позволяя привлекать инвестиции на более выгодных условиях для строительства заводов и дорог.

Индивидуальный код развития: ставка на федеральную поддержку

Успехи Кургана неотделимы от реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). Ежегодное вливание 1 млрд рублей из федерального бюджета стало тем катализатором, который запустил цепную реакцию роста. Программа, продленная до 2030 года, фокусируется на создании инфраструктуры, которая, по аналогии с лидерством Якутии по вводу соцобъектов, должна кардинально изменить качество жизни населения.

"Индивидуальные программы развития — это не благотворительность, а точечные инвестиции в 'точки роста'. Мы видим, как Курганская область конвертирует эти средства в реальные производства и налоговую базу, что и привело к текущим показателям", — объяснил в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В рамках программы регион развивает индустриальные парки и активно внедряет механизмы поддержки предпринимательства. Это напоминает подход в Приморье, где цифровые теплицы и новые агрохабы создаются благодаря льготам СПВ. Ставка на технологичность и собственные ресурсы позволяет Кургану уходить от модели дотационного существования.

География успеха: кто покинул "десятку" проблемных

Курганская область входит в список десяти наиболее проблемных регионов РФ, для которых были разработаны особые меры поддержки. Однако динамика последних лет показывает, что состав этого "клуба" не статичен. Например, Карелия покинула этот список благодаря значительному улучшению социально-экономических показателей, уступив место Хакасии. Курган же демонстрирует все шансы на повторение этого пути.

Важным аспектом развития является не только экономика, но и социальная стабильность. В то время как в некоторых субъектах, как, например, в Поволжье, наблюдается рост жалоб на ЖКХ, Курганская область старается сбалансировать бюджет так, чтобы рост доходов отражался на благоустройстве и качестве услуг. Это требует не только денег, но и новых подходов в управлении, включая цифровизацию и эффективную работу ЦУР.

"Трансформация из проблемного региона в экономически устойчивый субъект всегда проходит через стадию жесткой бюджетной консолидации. Курган сейчас находится в высшей точке этого процесса", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Таким образом, 2025 год стал для региона точкой невозврата к старым дефицитным лекалам. Масштабное списание долгов в сочетании с агрессивным ростом собственных доходов формирует новую реальность, где область может позволить себе долгосрочное планирование и амбициозные задачи.

Ответы на популярные вопросы о бюджете региона

За счет чего произошел такой резкий рост доходов?

Основной вклад внесли налог на прибыль организаций и НДФЛ, что свидетельствует об увеличении деловой активности и росте заработных плат в регионе. Также сказалось эффективное администрирование неналоговых доходов.

Как списание долга поможет рядовым жителям?

Освободившиеся от обслуживания долга средства (процентные платежи банкам) теперь направляются на социальные программы, ремонт школ и больниц, а также на софинансирование национальных проектов.

Будет ли продолжаться поддержка из федерального центра?

Да, индивидуальная программа социально-экономического развития продлена правительством РФ до 2030 года, что гарантирует стабильный приток инвестиций в размере не менее 1 млрд рублей ежегодно.

Читайте также