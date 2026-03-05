Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Обуздать капризы природы: 15 цифровых теплиц создадут вечное лето для ягод и зелени в Приморье

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Дальний Восток продолжает трансформироваться из сырьевого придатка в высокотехнологичный аграрный хаб. Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) инициировал в Октябрьском округе Приморского края проект, который с точки зрения биохимии и агрономии можно назвать "управляемым оазисом". На площади более 100 гектаров развернется комплекс по выращиванию овощей, зелени и ягодных культур, интегрирующий закрытый и открытый грунт в единую экосистему.

Огурцы в теплице
Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы в теплице

Масштаб задачи впечатляет: планируемая мощность предприятия достигает 3,6 тысячи тонн продукции ежегодно. Инвестор намерен не просто закрыть локальные дефициты, но и создать эталонный цикл производства — от семечковых до рассады. Первые плоды технологичного подхода жители региона смогут оценить в 2027 году, когда комплекс выйдет на проектную мощность и начнет поставки свежей продукции в торговые сети.

Реализация проекта опирается на преференции свободного порта и значительный объем капиталовложений. Общая сумма инвестиций по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составит 62 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на формирование инфраструктуры, закупку парка спецтехники и создание 250 рабочих мест, что станет серьезным импульсом для локального рынка труда в Октябрьском округе.

Агрономическая экосистема: 15 "умных" теплиц

Ключевым элементом проекта станет строительство 15 теплиц, каждая площадью 1200 квадратных метров. С точки зрения физики микроклимата, это сложные инженерные сооружения, оснащенные тепловыми датчиками, автоматизированными системами полива и искусственным досвечиванием. Такой подход позволяет нивелировать капризы приморской погоды и поддерживать фотосинтез на оптимальном уровне 365 дней в году.

"Использование закрытого грунта с цифровым контролем параметров — это единственный способ гарантировать стабильный урожай в условиях рискованного земледелия. Мы видим тренд на технологический суверенитет в АПК", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

График запуска мощностей разделен на два этапа: восемь теплиц будут смонтированы в 2026 году, остальные семь — в 2027-м. Это позволит предприятию плавно наращивать объемы, не допуская избыточного давления на почву и оптимизируя биологические циклы выращивания ягод и зелени. Подобная поэтапность снижает и коммунальные риски, связанные с подключением энергоемких объектов к сетям.

Инвестиции в человеческий капитал и технику

Для обслуживания 100 гектаров угодий требуется не только физическая сила, но и современная логистика. В рамках проекта закупается широкий спектр техники: от специализированных тракторов для обработки почвы до микроавтобусов, которые будут доставлять персонал. Особое внимание уделено антропологическому фактору — для 250 сотрудников организуют полноценное питание с привлечением профессиональных поваров, что повышает лояльность и продуктивность труда.

Рабочие места охватят весь производственный цикл: сбор, сортировку, упаковку и хранение. Профессиональная обработка овощей непосредственно на месте выращивания значительно увеличивает их срок годности и сохраняет витаминный профиль. В условиях, когда промышленность отвечает на кадровый голод внедрением машин, аграрный сектор Приморья делает ставку на симбиоз технологий и квалифицированных кадров.

Экономический эффект свободного порта

Статус резидента свободного порта Владивосток предоставляет инвестору уникальные налоговые льготы и таможенные преференции. Это позволяет направить освободившиеся средства на развитие инфраструктуры и закупку оборудования, не экономя на качестве посевного материала. Сниженные социальные взносы и обнуление ряда налогов в первые годы работы делают проект устойчивым даже при колебаниях рыночных цен на овощи.

"Льготный режим СПВ критически важен для долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство, где окупаемость может занимать годы. Это создает зону безопасности для капитала", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая поддержка бизнеса на Дальнем Востоке — не исключение, а система. Подобно тому, как Калининград требует пересмотра старых правил для выживания в изоляции, Приморье использует режим порто-франко для экспансии на внутренний рынок, постепенно замещая импортную продукцию из сопредельных стран качественным локальным товаром.

Логистика и продовольственная безопасность Приморья

Свежесть овощей — это вопрос не только вкуса, но и химии: через несколько дней после сбора содержание аскорбиновой кислоты и энзимов в продукте начинает стремительно падать. Локализация производства в Октябрьском округе радикально сокращает "плечо" доставки. Вместо тысяч километров пути через границы, овощи будут попадать на стол потребителя в течение суток.

Показатель Значение
Общая площадь угодий более 100 га
Количество теплиц 15 единиц
Ежегодная мощность 3,6 тыс. тонн
Новые рабочие места 250

Развитие внутренней дорожной сети также играет на руку проекту. Пока в других регионах трасса до Нарьян-Мара меняет статус для привлечения федеральных средств, Приморский край активно инвестирует в связность муниципальных образований, что делает перевозку скоропортящихся ягод экономически целесообразной.

Автоматизация как ответ на кадровый дефицит

Несмотря на создание большого количества рабочих мест, проект изначально закладывает высокую степень автоматизации. Датчики влажности и температуры в теплицах минимизируют человеческий фактор в критических точках вегетации растений. Это позволяет избежать типичных проблем, когда из-за технических поломок и бездействия гибнут целые экосистемы.

"Внедрение 'умных' систем в АПК — это не дань моде, а страховка от рисков. Автоматика реагирует на изменение состава воздуха или почвы быстрее, чем самый опытный агроном", — отметил в интервью Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Осознанное отношение к ресурсам прослеживается и в вопросах утилизации отходов. Современный комплекс — это не только грядки, но и грамотный цикл переработки растительных остатков, превращающий вчерашний силос в ценное удобрение. Это созвучно экологическим трендам, когда мусор превращается в ресурс, а бизнес становится ответственным участником природного обмена.

Ответы на популярные вопросы о сельхозпроекте

Когда можно будет купить продукцию первого урожая?

Согласно планам инвестора и КРДВ, выход на первые урожаи запланирован на 2027 год, после завершения монтажа всех 15 теплиц и отладки систем полива.

Какие именно культуры будут выращивать?

Проект сфокусирован на широком ассортименте: от базовых овощей и зелени до специфических ягодных и семечковых культур, а также рассады для сторонних хозяйств.

Чем теплицы нового предприятия отличаются от обычных?

Они оснащены системами точного климат-контроля и тепловыми датчиками, что позволяет поддерживать идеальный цикл вегетации вне зависимости от наружной температуры воздуха.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы инвестиции дальний восток приморский край сельское хозяйство
Новости Все >
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами
Охота за праздничным билетом началась: ажиотаж превратил поездку из Нижнего Новгорода в роскошный квест
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке Олег Артюков Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Последние материалы
Индекс скорости и нагрузки: секретные цифры на шинах, которые должен знать каждый водитель
Обуздать капризы природы: 15 цифровых теплиц создадут вечное лето для ягод и зелени в Приморье
Кошелёк города пуст, но кредиторы молчат: Петропавловск обнулил долги перед банками
Легион новых стен посреди мерзлоты: Якутия стала лидером ДФО по вводу ключевых соцобъектов
Деньги любят тишину, а бюджет — прозрачность: Еврейская автономия вошла в топ лидеров страны
Металл сдаётся первым — северный климат разрушает технику в Анадыри: арктические морозы меняют свойства стали
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами
Итальянская классика без лишних хлопот: слои тают, корочка румянится, а аромат сводит с ума
В Европе всё больше мрачных прогнозов про энергокризис
Пустой бак имперской машины: американская стратегия на Ближнем Востоке стремительно теряет ход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.