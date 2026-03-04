Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Город снимает маску: масштабная зачистка улиц возвращает Саратову его подлинное лицо

Саратовская область вступила в фазу активной "урбанистической чистки". С начала 2026 года в крупнейших агломерациях региона демонтировано около 300 незаконных рекламных конструкций и торговых павильонов. Этот процесс, инициированный губернатором Романом Бусаргиным, направлен на возвращение городам их исторического облика и ликвидацию визуального шума, который десятилетиями формировал хаотичный облик улиц.

Масштаб проблемы подчеркивает статистика прошлых лет: за 2025 год усилиями профильных комиссий было ликвидировано более 3600 объектов, включая баннеры и ларьки. Лидером по очистке ожидаемо стал областной центр, однако аналогичные процессы запущены в Энгельсе и Балакове. Власти региона демонстрируют решимость перевести борьбу с самостроем из плоскости долгих бюрократических переписок в стадию оперативного исполнения.

Масштабы зачистки: цифры по городам

Системная работа по выявлению незаконных объектов приносит свои плоды. Основной удар пришелся на Саратов, где плотность коммерческой застройки и рекламных щитов традиционно выше, чем в среднем по Поволжью. По итогам прошлого года здесь исчезло 2654 объекта, которые не имели разрешительной документации или портили архитектурный ансамбль города.

"Очистка городского пространства от визуального мусора — это не только вопрос эстетики, но и экономики. Незаконные киоски зачастую не платят налоги и подключаются к сетям в обход счетчиков, нагружая инфраструктуру честных жителей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

В Энгельсе и Балакове демонтировано 688 и 282 конструкции соответственно. Муниципальные власти подчеркивают, что инспекции проводятся на регулярной основе, а в списки на снос попадают не только мелкие вывески, но и капитальные павильоны, занимающие муниципальную землю без законных под то оснований.

Ускорение сноса: новые правила игры

Главным препятствием на пути к чистому городу ранее была медлительность процедур. До недавнего времени срок принудительного демонтажа после официального предписания мог растягиваться на 90 дней. Это позволяло владельцам незаконного бизнеса продолжать работу в течение практически целого сезона, извлекая прибыль из правонарушения.

Этап процедуры Старый срок Новый срок (2026 год)
Добровольный демонтаж 5 рабочих дней 5 рабочих дней
Принудительный снос 90 рабочих дней 20 рабочих дней

Депутаты Гордумы Саратова поддержали инициативу по радикальному сокращению этих сроков. Теперь у муниципалитета есть всего 20 дней, чтобы физически устранить объект, если собственник не сделал этого сам. По мнению председателя комитета муниципального контроля Льва Юсупова, такая мера позволит гораздо оперативнее реагировать на жалобы граждан, которым мешают перегороженные тротуары или навязчивая реклама.

Судебный барьер и позиция собственников

Несмотря на административные успехи, значительная часть борьбы переместилась в залы судов. На данный момент ведется разбирательство еще по 500 объектам. Собственники зачастую пытаются доказать законность построек через оспаривание актов обследования территорий или ссылаясь на ошибки в зонировании.

"Судебные споры по таким объектам могут длиться месяцами. Важно понимать, что даже при наличии документов на объект, он может нарушать градостроительные нормы или правила землепользования, что делает его демонтаж неизбежным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru градостроитель Илья Захаров.

Специализированные комиссии в Балашове и других крупных городах области планируют перенять саратовский опыт. Основная задача — исключить создание прецедентов, когда незаконная конструкция "переезжает" на соседнюю улицу сразу после демонтажа на старом месте.

Зачем городу "стерильные" фасады

Урбанисты отмечают, что избыточная реклама и хаотичные ларьки создают атмосферу "визуального дискомфорта". Это влияет на психологическое состояние жителей и снижает туристическую привлекательность региона. Очистка фасадов позволяет открыть архитектурные детали зданий, которые годами были скрыты под слоями пластика и баннерной ткани.

Для жителей многоквартирных домов, в которых часто располагаются незаконные вывески, это также вопрос безопасности. Неправильно закрепленные тяжелые конструкции могут представлять угрозу при сильном ветре, а перегруженные электросети павильонов — стать причиной возгораний.

Технадзор и контроль исполнения

Сам процесс сноса тоже требует профессионального подхода. Просто "вырвать" конструкцию недостаточно — необходимо привести территорию в порядок, восстановить дорожное покрытие или фасад здания. В Саратове этот процесс теперь контролируется жестче, чтобы на месте снесенного ларька не оставалось груд мусора и оборванных проводов.

"При демонтаже важно не повредить городские коммуникации и инфраструктуру. Технический надзор следит, чтобы после сноса площадка была рекультивирована и безопасна для пешеходов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Дальнейшие планы правительства области предполагают создание единого дизайн-кода для всех муниципалитетов. Это позволит избежать появления новых незаконных объектов, так как критерии допустимого размещения рекламы и нестационарных торговых точек станут прозрачными и едиными для всех.

Ответы на популярные вопросы о сносе объектов

Куда жаловаться на незаконный ларек во дворе или рекламный щит?

Обращения принимаются в комитете муниципального контроля местной администрации, а также через порталы госуслуг. В Саратове активно работает практика обследования территорий по заявкам жителей.

Может ли собственник вернуть свой объект после принудительного демонтажа?

Да, но только после оплаты расходов муниципалитета на снос и хранение конструкции, а также оплаты всех наложенных штрафов. Однако установить его на прежнем месте без разрешительных документов будет невозможно.

Как узнать, законно ли установлена реклама на фасаде моего дома?

Эту информацию можно получить в управляющей компании или в городском департаменте архитектуры. Любая реклама на жилом доме требует согласия собственников квартир и официального разрешения властей.

Экспертная проверка: специалист управляющей компании Марина Иванова, градостроитель Илья Захаров, инженер строительного контроля Роман Волков
Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
