Разбитое корыто вместо сквера: системный износ инфраструктуры проверяет на прочность бюджет Сыктывкара

Жители Республики Коми переходят в режим "цифрового заказчика": стартовал сбор инициатив по благоустройству на 2027 год. Пока чиновники рисуют красивые отчеты, у горожан появился шанс лично ткнуть пальцем в очередную "зону отчуждения", превратив её в подобие парка или сквера. Процесс, на первый взгляд, демократичный донельзя, но за фасадом Госуслуг скрываются свои подводные камни.

Фото: commons.wikimedia.org by Зиновьев Николай, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ТрассаУхтаСыктывкар

Алгоритм формирования комфортной среды

С 2 по 26 марта девять муниципалитетов — от Сыктывкара до Емвы — дружно осваивают портал обратной связи. Методика проста: авторизуешься, заходишь в раздел "Мой выбор, мое будущее" и буквально "заказываешь" локацию для ремонта. Это напоминает работу доставщика еды: если вовремя не нажать нужную кнопку, "холодный" заказ в виде запущенного двора так и останется висеть в приложении как нереализованный актив.

"Активное вовлечение граждан на этапе планирования — это единственный способ избежать эффекта 'благоустройства ради галочки'. Когда люди сами указывают на критические узлы городской инфраструктуры, вероятность того, что объект не превратится в заброшенное 'разбитое корыто' через год, возрастает в геометрической прогрессии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Глиняные ноги бюджетного процесса

Однако за цифровым фасадом скрывается старая болезнь: дефицит ресурсов при избытке желаний. Попытки навести лоск в 63 объектах, запланированных на 2026 год, порой напоминают классический затор на трассе, где амбициозные проекты упираются в нехватку подрядчиков или банальную халатность. Использование нацпроекта "Инфраструктура для жизни" здесь — попытка наложить косметический ремонт на несущие конструкции, которые буквально стонут от системного износа.

"Мы часто наблюдаем короткое замыкание между целеполаганием властей и реальными потребностями дворов. Пока одни рисуют планы, другие пытаются выжить в условиях отсутствия элементарного освещения. Ювелирная точность в выборе приоритетов здесь важнее, чем объем выделенных миллиардов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Илья Кравцов, финансовый консультант.

Критерий оценки Перспектива 2027 Уровень участия жителей Критичен для рейтинга Срок подачи заявок До 26 марта

Что нам готовит 2027-й

Глава региона Ростислав Гольдштейн делает ставку на соучастие, пытаясь убедить население: ваша активность — это реальная власть. Но опыт подсказывает, что без жесткого контроля над исполнителями даже самый "народный" сквер может быстро стать грязным бельем на теле муниципалитета. Пока же в ход идет "цифровое ускорение": порталы работают, бюджеты верстаются, а жители упражняются в эпистолярном жанре, описывая площадки вроде "Восьмерки" или "Беличьего парка".

"Ситуация напоминает управление сложным инженерным узлом: без обратной связи от 'потребителя' система перегревается. Важно, чтобы цифровая прозрачность не превратилась в фикцию, где голоса тонут в бюрократическом шуме", — отметил в беседе с Pravda. Ru Антон Дорофеев, оценщик бизнеса.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Можно ли предложить территорию, если она уже находится в частной собственности?

Формально проект рассчитан на муниципальные земли. Частная собственность требует иных инструментов, но указать на проблему в рамках обращения через ЦУР никто не запрещает — это может стать поводом для проверки.

Читайте также

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Илья Кравцов, финансовый консультант; Антон Дорофеев, оценщик бизнеса