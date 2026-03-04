Бутылочное горлышко Заполярья: бюрократия и дефицит состава мешают грузам дойти до причала

Цифры Мурманского морского торгового порта (ММТП) за февраль — это классический случай, когда в рапорте о "преодолении миллионного рубежа" скрывается глубокий системный сбой. Когда официальный релиз подает падение показателей как "стабильную работу", становится очевидно: текущая логистическая модель трещит по швам, напоминая глиняные ноги колосса, который пытается бежать марафон, имея вместо связок ржавую проволоку.

Фото: Own work by Elena Dider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мурманск, причал

Портовая математика: где теряются тонны

Минус 27% перевалки в ММТП — это не просто "сезонное колебание", а серьезное короткое замыкание в цепи поставок. Оперативность порта, которая исторически была его главным козырем, столкнулась с реальностью, где дефицит подвижного состава на Западно-Сибирской железной дороге парализует даже самые мощные портовые мощности. Вагоны не доезжают до причалов, графики рвутся, а Capesize, способные везти по 200 тысяч тонн, ждут у причалов своей участи, доказывая, что в логистике размера недостаточно без ритмичной подачи ресурса.

Показатель Динамика ММТП (обработка грузов) Снижение на 27% МБТ (обработка грузов) Снижение на 8% Апатитовый концентрат Двукратный рост Удобрения Рост на 27%

"Мы наблюдаем эффект "бутылочного горлышка". Когда инфраструктурные узлы не синхронизированы, любые попытки форсировать отгрузку превращаются в затор на трассе, где каждый участник винит соседа в бездействии", — отметил в беседе с Pravda. Ru Алексей Крупин, специалист по проектному финансированию.

Почему тормозит Мировой океан

Ситуация осложняется чисто техническими преградами — водолазными досмотрами. Если судно стоит 7,5 суток на осмотре, это не забота о безопасности в чистом виде, это усталость металла бюрократической системы, которая не может наладить современные протоколы проверки. В мире, где скорость — определяющий параметр рентабельности, такие задержки выглядят как попытка починить часы кувалдой.

"Логистический комплекс — это живой организм. Если питание (вагоны) поступает с перебоями, происходит атрофия всех перевалочных мощностей, вне зависимости от их проектной мощности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Рабов, эксперт по структуре платежей и тарифному регулированию.

При этом на МБТ картина иная: здесь удобрения тянут показатели вверх, показывая, что спрос на мировых рынках есть, но выход к океану остается "заблокированным" внутренними проблемами железной дороги. Это иллюстрация того, как стратегически важное предприятие вынуждено оправдываться за факторы, на которые оно не имеет прямого влияния.

"Основная сложность сейчас заключается в отсутствии гибкости. Железная дорога живет в своих стандартах, порт — в своих, и между ними нет эффективного комплаенс-шлюза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Алексей Кузьмин, специалист по комплаенсу.

Ответы на популярные вопросы о грузообороте ММТП

Почему при росте перевалки удобрений общие показатели порта падают?

Основной объем ММТП составляют уголь и железорудный концентрат. Их просадка на 27% не компенсируется даже двукратным ростом по более нишевым апатитам и калию из-за разницы в абсолютных объемах грузов.

Что такое водолазные досмотры и почему они занимают так много времени?

Это процедура проверки подводной части корпуса судна. Срок в 7,5 суток указывает на нехватку технических средств или персонала, из-за чего порт работает в режиме искусственного ограничения пропускной способности.

Читайте также